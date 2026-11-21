Nghị quyết số 59 thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và người dân
Nghị quyết số 59 mở ra nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và người dân tham gia phát triển du lịch. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết năm 2036.
Ngày 21/11/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 59/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, áp dụng trên phạm vi cả nước, với điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng.
Không chỉ doanh nghiệp, người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã cũng có thêm cơ hội phát triển sinh kế từ du lịch. Du khách được hưởng lợi từ những chính sách mới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nghi-quyet-so-59-them-co-hoi-phat-trien-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-dan-475212.html