Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong việc khai thác nguồn lực tại chỗ, phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng và từng bước đưa du lịch trở thành sinh kế bền vững của người dân.

Tạo cơ hội từ những nguồn lực sẵn có

Phát triển du lịch không chỉ được quyết định bởi quy mô các dự án đầu tư hay lượng khách đến một điểm đến, mà còn bởi khả năng tạo ra sản phẩm có sức hấp dẫn, hình thành chuỗi dịch vụ và để các chủ thể địa phương cùng tham gia, hưởng lợi. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng, bản sắc và sức sống cho các sản phẩm du lịch.

Ảnh minh hoạ.

Nghị quyết số 59/2026/QH16 chú trọng mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vào phát triển du lịch, nhất là tại những địa bàn có tiềm năng nhưng còn hạn chế về điều kiện phát triển. Định hướng này tạo cơ sở để các địa phương phát huy lợi thế, khai thác tài nguyên và phát triển sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng của địa bàn, đồng thời khuyến khích các chủ thể kinh tế và người dân tham gia cung cấp dịch vụ, sản phẩm phục vụ du khách.

Thông qua việc tạo điều kiện cho các chủ thể địa phương tham gia hoạt động du lịch, chính sách góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Đây cũng là hướng đi nhằm tăng cường sự gắn kết giữa phát triển du lịch với kinh tế địa phương, từng bước tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân.

Hỗ trợ kết nối thị trường, hình thành chuỗi giá trị du lịch

Một trong những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và các mô hình du lịch cộng đồng là khả năng tiếp cận thị trường, kết nối khách du lịch và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Nghị quyết đã đề cập đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp lữ hành mở đường bay mới hoặc khôi phục đường bay đã ngừng khai thác nhằm đưa khách du lịch đến địa phương. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều kiện và mức hỗ trợ phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Cùng với đó, tổ chức, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú có hợp đồng mua, tiêu thụ dài hạn sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được xem xét hỗ trợ theo quy định của địa phương. Cơ chế này tạo thêm cơ hội kết nối sản phẩm địa phương với hệ thống dịch vụ du lịch, mở rộng đầu ra cho hàng hóa, đồng thời khuyến khích sự liên kết giữa các chủ thể trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho du khách.

Đáng chú ý, Nghị quyết còn quy định thí điểm giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong thời hạn 5 năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian sử dụng chung không khai thác kinh doanh trực tiếp của khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao trở lên tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia có mật độ xây dựng gộp dưới 25%, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định. Chính sách hướng đến khuyến khích các mô hình đầu tư chú trọng không gian cảnh quan, môi trường và chất lượng điểm đến.

Khuyến khích mô hình du lịch mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng, việc phát triển sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ và tạo ra những trải nghiệm khác biệt trở thành yêu cầu quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh. Nghị quyết số 59/2026/QH16 mở ra cơ chế ưu đãi đối với các mô hình kinh doanh du lịch mới như kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, tổ hợp 24/7, kinh tế ven sông, ven biển và các sản phẩm kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe.

Các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ mới đáp ứng tiêu chí về giá trị gia tăng, khả năng mở rộng thị trường hoặc nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam được hưởng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình kinh doanh mới.

Ảnh minh hoạ.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương thức kinh doanh, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng trải nghiệm du khách. Đồng thời, những mô hình du lịch gắn với văn hóa, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe và công nghệ cũng có thể mở rộng không gian tham gia cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chủ thể sáng tạo và cộng đồng địa phương.

Với thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, Nghị quyết số 59/2026/QH16 tạo khuôn khổ chính sách dài hạn để các địa phương chủ động khai thác tiềm năng, phát triển sản phẩm và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, người dân với các thành phần trong hệ sinh thái du lịch.

Một chính sách phát triển du lịch hiệu quả không chỉ tạo ra những điểm đến hấp dẫn hay tăng trưởng về doanh thu, mà còn cần mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, tạo đầu ra cho sản phẩm địa phương và khơi dậy khả năng sáng tạo của cộng đồng. Khi người dân được tham gia vào quá trình hình thành, cung cấp và phát triển sản phẩm du lịch, đồng thời thực sự được hưởng lợi từ những giá trị do du lịch mang lại, đó cũng là nền tảng để xây dựng ngành du lịch phát triển bền vững, giàu bản sắc và có sức lan tỏa sâu rộng./.