Đúng như tinh thần mà Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo trước giờ Quốc hội bấm nút, quá trình hoàn thiện dự thảo tập trung vào việc "xây dựng các chính sách then chốt, trọng tâm, có tính nền tảng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo cơ chế đủ mạnh, mang tính đột phá để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn".

Từ thiết lập hành lang ưu đãi có trọng tâm

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Nghị quyết quy định 7 nhóm cơ chế, chính sách trọng tâm.

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án du lịch, theo Điều 3, Nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch gồm 3 cực tăng trưởng du lịch (Thủ đô Hà Nội, TP.HCM, thành phố Đà Nẵng); Trung tâm du lịch theo Quy hoạch hệ thống du lịch; Khu du lịch quốc gia; Địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo Quy hoạch hệ thống du lịch; Địa điểm phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và nông thôn; Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước Quốc hội

Các dự án được phân loại theo điều kiện tăng dần để áp dụng chính sách tương ứng. Theo Điều 5, Điều 6, Nghị quyết thiết lập một cấu trúc phân loại dự án đầu tư mới theo 4 nấc thang điều kiện tăng dần, đi kèm những gói chính sách tương xứng.

Với dự án du lịch quy mô vừa và nhỏ về sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề, nếu đáp ứng điều kiện: Khai thác giá trị văn hóa bản địa và có sự tham gia quản lý, hưởng lợi trực tiếp của người dân, sẽ được Nhà nước hỗ trợ đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông kết nối, công trình vệ sinh, cấp nước, xử lý chất thải và hạ tầng số. Đồng thời, các dự án này được hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản lý, bảo tồn nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu, tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và đặc biệt là được thực hiện liên thông, đồng thời các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường.

Đối với các dự án lớn hơn, tiêu chí sàng lọc được lượng hóa bằng những con số cụ thể về vốn đầu tư và quy mô tạo việc làm, trong đó kiên quyết loại trừ các hạng mục kinh doanh dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược và kinh doanh bất động sản ra khỏi tổng mức đầu tư được tính ưu đãi.

Cụ thể, để được công nhận là dự án du lịch chất lượng cao, nhà đầu tư phải cam kết tổng vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên, với các hạng mục du lịch thuần túy tối thiểu 1.500 tỷ đồng và sử dụng bình quân ít nhất 1.000 lao động thường xuyên mỗi năm, trong đó tối thiểu 20% là lao động địa phương. Tương ứng với mức độ đóng góp, các dự án chất lượng cao sẽ được Nhà nước hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án, ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến quảng bá quốc gia và liên thông thủ tục hành chính.

Với dự án du lịch động lực, Nghị quyết đưa ngưỡng vốn nâng lên mức từ 10.000 tỷ đồng, phần hạng mục du lịch tối thiểu 5.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho ít nhất 1.500 lao động bình quân hàng năm. Với nhóm dự án du lịch động lực, ngoài các hỗ trợ hạ tầng và xúc tiến, doanh nghiệp được thí điểm áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi ở mức thấp nhất là 10% trong vòng 5 năm kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế, đồng thời được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

Sáng 24/11/2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam”, điểm xuất phát và kết thúc tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Ở cấp độ cao nhất là dự án du lịch động lực mang tính chiến lược, quy mô vốn phải đạt từ 30.000 tỷ đồng trở lên, trong đó riêng hạng mục du lịch chiếm tối thiểu 15.000 tỷ đồng, thu hút ít nhất 2.000 lao động thường xuyên và phải chứng minh được khả năng hình thành thương hiệu tầm cỡ quốc tế, dẫn dắt chuỗi cung ứng và liên kết vùng.

Riêng đối với dự án có toàn bộ diện tích thực hiện nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư thì phải có quy mô vốn đầu tư từ 15.000 tỷ đồng trở lên, trong đó các hạng mục về du lịch tối thiểu 7.500 tỷ đồng, nhằm khuyến khích dòng vốn chảy về vùng sâu, vùng xa.

Với nhóm dự án động lực mang tính chiến lược, gói ưu đãi đạt mức vượt trội khi thời hạn hoạt động đối với hạng mục du lịch được kéo dài lên đến 70 năm, doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% số thuế phải nộp trong không quá 9 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, dự án và các ưu đãi sẽ bị thu hồi nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Nghị quyết thiết lập hàng rào kỷ luật tài chính và tiến độ rất chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách hoặc núp bóng dự án du lịch để kinh doanh bất động sản.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: Quốc hội

Theo khoản 5, Điều 5, tất cả các dự án thuộc nhóm chất lượng cao, động lực và động lực chiến lược bắt buộc phải giải ngân đạt tối thiểu 30% tổng vốn đầu tư đăng ký trong vòng 3 năm kể từ ngày được bàn giao đất hoặc khu vực biển trên thực địa. Ở khoản 7, Điều 5 quy định, Không xem xét áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hạng mục, hợp phần sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của dự án.

Khoản 6, Điều 6 quy định, nếu nhà đầu tư kê khai gian lận, sử dụng sai mục đích hoặc không duy trì đúng cam kết về tiến độ, việc làm và bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền sẽ lập tức chấm dứt ưu đãi và buộc hoàn trả toàn bộ số thuế, tiền thuê đất đã được miễn giảm.

Đến mở đường cho mô hình kinh doanh mới và thử nghiệm 24/7

Theo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, cùng với việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng thông qua mở đường bay mới phục vụ du lịch, tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP, Nghị quyết ban hành các chính sách ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới.

Cụ thể là các mô hình cung ứng dịch vụ có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, tạo ra sản phẩm du lịch kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh. Các mô hình này phải ứng dụng khoa học công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ mới, đồng thời quyền sở hữu trí tuệ phát sinh sẽ được bảo hộ theo quy định pháp luật.

Nghị quyết dành Điều 8 và Điều 9 để quy định các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới và thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình, hoạt động kinh doanh du lịch. Khi đáp ứng đủ tiêu chí, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các mô hình tiên phong này sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình kinh doanh du lịch mới (theo Điều 8).

Với 468/480 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 93,79%

Đặc biệt, ở Điều 9, Nghị quyết đã tạo ra bước ngoặt pháp lý cho ngành công nghiệp giải trí và kinh tế ban đêm thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong thời hạn tối đa 3 năm. Lần đầu tiên, các tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội và khu giải trí phức hợp quy mô lớn được phép thí điểm hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Đi kèm với việc nới lỏng khung giờ hoạt động là cơ chế cải cách hành chính mạnh mẽ, cho phép áp dụng thủ tục rút gọn, cấp phép 1 lần thông qua 1 đầu mối và 1 lần thẩm định đối với các chương trình nghệ thuật, sự kiện quốc tế quy mô lớn tổ chức định kỳ hoặc kéo dài.

Dù vậy, cơ chế thông thoáng này được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền địa phương. Việc thử nghiệm được thực hiện theo đề án do UBND cấp tỉnh xây dựng, trình HĐND cấp tỉnh quyết định. Đối với khu giải trí phức hợp quy mô lớn và hoạt động 24/7 tại khu vực có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ thì đề án phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước khi HĐND cấp tỉnh quyết định.

Đột phá chính sách thị thực và nâng tầm nhân lực tại chỗ

Nghị quyết dành Điều 11 để quy định về Chính sách thị thực tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú. Đặc biệt trong đó mở rộng miễn thị thực song phương cho khách mang hộ chiếu phổ thông từ các thị trường trọng điểm, thị trường nguồn có tiềm năng tăng trưởng, khả năng chi tiêu cao và có kết nối giao thông quốc tế thuận lợi.

Ngoài việc áp dụng chính sách thị thực linh hoạt theo từng thị trường, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách quay trở lại và khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo quốc tế, Nghị quyết mở ra cơ chế thí điểm có kiểm soát về thị thực và cư trú dài ngày cho nhóm người nước ngoài làm việc từ xa. Song song đó, những du khách nước ngoài đến Việt Nam để khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe dài ngày cùng người thân đi cùng cũng sẽ được áp dụng chính sách thị thực và cư trú thuận lợi dựa trên xác nhận của các cơ sở y tế tiếp nhận đủ điều kiện.

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Với tầm nhìn dài hạn trong 10 năm cùng hệ thống giải pháp đồng bộ từ đất đai, thuế khóa, công nghệ, thị thực đến hạ tầng và con người, Nghị quyết 59 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua không chỉ giải quyết những vướng mắc trước mắt mà còn kiến tạo một hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh.

Để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh

21/11/2026 20:44

Khi những cơ chế mang tính mở đường này chính thức đi vào cuộc sống từ đầu năm 2027, du lịch Việt Nam sẽ có đủ nền tảng thể chế và sức bật nguồn lực để bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một ngành kinh tế mũi nhọn xanh, hiện đại và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch thế giới!