Nghị quyết số 57-NQ/TW: AI tiếp sức thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, các đoàn viên, thanh niên đã xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó nâng cao năng suất lao động, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đổi mới sáng tạo trong xây dựng mô hình kinh tế

Sinh ra và lớn lên tại xã Châu Ninh (tỉnh Hưng Yên), với khát vọng lập thân, lập nghiệp, ngay từ khi còn là sinh viên, chị Lê Thị Lệ Giang đã thử sức với hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đồ gia dụng, các thiết bị điện tử đến mặt hàng hoa quả nhưng đều không mang lại hiệu quả. Năm 2019, niềm đam mê với ngành thời trang đã thôi thúc chị về quê khởi nghiệp, mở xưởng may với số vốn 100 triệu đồng. Vượt qua những khó khăn ban đầu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng chị đã tìm lối đi cho riêng mình bằng việc tự sản xuất nguyên liệu, đồng thời mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất.

Nhờ mạnh dạn khởi nghiệp và áp dụng khoa học công nghệ, chị Lê Thị Lệ Giang ở xã Châu Ninh (tỉnh Hưng Yên) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế, tạo việc làm cho 50 lao động với thu nhập từ 8 - 20 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Trí tuệ nhân tạo (AI) được chị sử dụng trong khâu marketing, từ việc lên kịch bản đến sản xuất các sản phẩm truyền thông. Ngoài ra, chị sử dụng AI để tạo phần mềm quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhờ đó các chi phí được tối ưu hóa, doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả. Từ xưởng may nhỏ ban đầu, chị thành lập Công ty TNHH Tập đoàn dệt may An Thành với hệ thống sản xuất có quy mô hàng triệu sản phẩm mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 50 người lao động với thu nhập từ 8 - 20 triệu đồng/người/tháng.

Chị Lê Thị Lệ Giang cho biết, việc đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất là yêu cầu bắt buộc của thời đại, ứng dụng công nghệ giúp các doanh nghiệp tạo ra năng suất gấp nhiều lần, nếu không dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi thì doanh nghiệp sẽ không đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với tinh thần đó, năm 2015, anh Nguyễn Văn Giáp (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) đã thành lập Công ty TNHH IGA Việt Nam chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nội thất gia đình. Nắm bắt nhu cầu sử dụng các thiết bị thông minh của khách hàng ngày càng cao anh không ngần ngại áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, cải tiến quy trình công nghệ nhằm tối ưu hóa năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Anh đã nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến công nghệ cắt CNC vào quá trình sản xuất, đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. 8 tháng năm 2026, doanh thu của công ty đạt khoảng 45 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho khoảng 100 lao động với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Năm 2026, anh Nguyễn Văn Giáp được vinh danh trong Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc.

Theo anh Nguyễn Văn Giáp, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kinh doanh làm cho quy trình sản xuất sản phẩm có nhiều thay đổi. Công nghệ giúp doanh nghiệp xử lý công việc nhanh hơn, tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn và có thêm công cụ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Công ty TNHH IGA Việt Nam do Anh Nguyễn Văn Giáp (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) làm chủ đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 100 lao động với thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: TTXVN phát

Câu chuyện khởi nghiệp của chị Lê Thị Lệ Giang và anh Nguyễn Văn Giáp chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên tỉnh Hưng Yên. Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên Thiệu Minh Quỳnh cho biết, những năm qua, phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ địa phương. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của tuổi trẻ. Trọng tâm là đồng hành, hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và thương mại điện tử vào sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh Hưng Yên hiện có 1 câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp và hơn 700 mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu. Thời gian qua, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã phối hợp tổ chức trên 150 diễn đàn tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho 96.000 lượt đoàn viên, thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn 5.500 thanh niên; hỗ trợ vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho 52 dự án khởi nghiệp của thanh niên... Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lấy khoa học công nghệ làm bệ phóng khởi nghiệp

Tỉnh Hưng Yên hiện có gần 700.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 35, chiếm gần 28,7% lực lượng lao động. Để phát huy tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đồng thời hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn lực để hiện thực hóa ý tưởng lập nghiệp.

Chị Lê Thị Lệ Giang ở xã Châu Ninh (tỉnh Hưng Yên) được vinh danh là một trong những doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên Thái Thị Thu Hường cho biết, tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) giai đoạn 2026–2030. Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng hệ thống tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đồng bộ, hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tỉnh chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và chuyên gia; tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển tài sản trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và kết nối thị trường trong nước, quốc tế.

Theo bà Thái Thị Thu Hường, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng các nền tảng số là giải pháp quan trọng để đoàn viên, thanh niên tiếp cận tri thức và công nghệ. Thời gian tới, Hưng Yên sẽ tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu số dùng chung; từng bước xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về chuyên gia và doanh nghiệp khoa học công nghệ. Cùng với đó, đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu, an toàn thông tin cho thanh niên thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn. Mục tiêu là khuyến khích giới trẻ ứng dụng công nghệ số, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) vào phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Để hỗ trợ thanh niên có việc làm ổn định, tạo sinh kế bền vững và có điều kiện khởi nghiệp, lập nghiệp ngay tại quê hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Sang cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Trọng tâm là tăng cường tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm và tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng phù hợp. Tỉnh khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã do thanh niên làm chủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất các sản phẩm đặc trưng địa phương (OCOP) và thương mại điện tử. Qua đó, giúp thanh niên không chỉ tìm được việc làm mà còn tạo ra việc làm cho những người khác. Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tăng cường phối hợp cùng các sở, ngành chức năng huy động tối đa các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho thanh niên trong quá trình học nghề và khởi nghiệp.

Tỉnh Hưng Yên hiện có 1 câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp và hơn 700 mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá, tuổi trẻ Hưng Yên đang từng bước khẳng định vai trò làm chủ công nghệ thông tin. Những mô hình khởi nghiệp thành công hôm nay không chỉ giải quyết bài toán sinh kế, mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, đóng góp trực tiếp vào bức tranh tăng trưởng của tỉnh.