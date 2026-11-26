Nhận diện “nút thắt” từ thực tiễn cơ sở

Giai đoạn 2021 - 2025, ngành du lịch tỉnh ghi nhận bước tăng trưởng tích cực với khoảng 7,8 triệu lượt khách, tăng 54% so với giai đoạn trước; tổng thu đạt trên 6.000 tỷ đồng. Tiếp đà khởi sắc, 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón 2,6 triệu lượt khách, tổng thu đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Trên nền tảng đó, phát triển du lịch bền vững tiếp tục được xác định là một trong 3 chương trình trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030.

Theo Chương trình số 05-CTr/TU, ngày 28/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt khách, tổng thu đạt 6.900 tỷ đồng, đóng góp khoảng 10% GRDP; xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc trở thành khu du lịch quốc gia, kiểu mẫu về du lịch qua biên giới.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, du lịch Cao Bằng đang đối mặt với yêu cầu cấp thiết về nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm. Thực tế cho thấy, phần lớn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Hạ tầng dịch vụ thiếu đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực, công tác quảng bá và thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng đã trực tiếp hạn chế sức cạnh tranh của điểm đến.

Phân tích những rào cản đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nguyễn Thị Lan cho biết: Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, phát triển nhân lực và quảng bá sản phẩm ra thị trường trong nước, quốc tế. Cơ sở vật chất, dịch vụ thiếu đa dạng, chưa có nhiều sản phẩm kinh tế đêm để níu chân du khách ở lại.

Theo Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng Nguyễn Đức Thịnh, vấn đề khó nhất hiện nay là kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Muốn vậy, cần bổ sung các hoạt động văn hóa buổi tối, trải nghiệm đời sống bản địa, đồng thời tỉnh cần có cơ chế thu hút các nhà đầu tư dài hạn để tạo ra những sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Khó khăn này càng bộc lộ rõ ở các cơ sở lưu trú cộng đồng. Anh Đào Xuân Mùi, chủ Homestay Bách Thảo, xã Phục Hòa trăn trở: Dù đã đầu tư phòng nghỉ và có lợi thế cảnh quan, nhưng cơ sở vẫn chật vật về nguồn khách do nằm xa tuyến chính. Cơ sở mong được hỗ trợ kết nối tour, tuyến mở rộng trải nghiệm, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường để mang lại trải nghiệm văn minh, phù hợp với tiêu chí du lịch cộng đồng.

Văn nghệ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc góp phần tạo điểm nhấn thu hút, giữ chân du khách.

Tiếp sức từ chính sách, kỳ vọng sớm đi vào thực chất

Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND ngày 14/10/2026 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết thiết kế nhóm cơ chế hỗ trợ khá toàn diện, trải rộng từ chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện cơ sở vật chất tại điểm du lịch (hệ thống thông tin chỉ dẫn, điểm ngắm cảnh, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh) đến phát triển kinh tế ban đêm, sản phẩm lưu niệm và quảng bá trên nền tảng số.

Điểm nhấn được người dân và doanh nghiệp quan tâm là mức hỗ trợ cụ thể cho cơ sở lưu trú và hoạt động văn hóa bản địa. Đối với loại hình homestay, tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng/công trình xây dựng mới và 30 triệu đồng/công trình nâng cấp, cải tạo, bao gồm các hạng mục, trang thiết bị thiết yếu theo quy định; hỗ trợ chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ phục vụ du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phục hồi kiến trúc truyền thống. Về hoạt động trải nghiệm, mỗi đội văn nghệ quần chúng phục vụ du khách được hỗ trợ 60 triệu đồng/năm khi tổ chức tối thiểu 30 buổi biểu diễn và 100 triệu đồng/năm khi đạt tối thiểu 50 buổi biểu diễn.

Theo khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện có 37/56 xã, phường đăng ký nhu cầu hỗ trợ; riêng loại hình homestay có 70 cơ sở đăng ký xây dựng mới và 64 cơ sở đăng ký nâng cấp, cải tạo. Con số này cho thấy nhu cầu đầu tư tại cơ sở rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu rà soát chặt chẽ, lựa chọn đúng trọng tâm để phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực ngân sách.

Đánh giá tính sát thực của nghị quyết, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng Nguyễn Đức Thịnh nhận định, việc hỗ trợ phát triển homestay cùng các đội văn nghệ hát Then, đàn tính sẽ trực tiếp bồi đắp bản sắc văn hóa cho sản phẩm du lịch Cao Bằng.

Tuy nhiên, để chính sách thực sự đến với đối tượng thụ hưởng, khâu hướng dẫn thực thi đóng vai trò then chốt. Nghị quyết số 37 quy định, đối với dự án xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, tổ chức, cá nhân phải đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện trước khi khởi công. Từ góc nhìn cơ sở, anh Đào Xuân Mùi kỳ vọng bên cạnh nguồn vốn ưu đãi, người làm du lịch sẽ được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp về quy trình thủ tục, cách thức đầu tư và tổ chức dịch vụ đúng mục đích.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nguyễn Thị Lan đề nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế hướng dẫn cụ thể, thông thoáng để các doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận nguồn lực hỗ trợ, kịp thời đầu tư nâng cấp hạ tầng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND đã mở ra hành lang chính sách rõ ràng. Thời gian tới, việc tổ chức hướng dẫn kịp thời, phân bổ nguồn lực công khai, đúng đối tượng của các cấp, ngành cùng vai trò giám sát chặt chẽ của cơ quan dân cử và sự chủ động đổi mới từ phía doanh nghiệp, người dân sẽ là yếu tố quyết định để chính sách phát huy hiệu quả, tạo xung lực mới cho du lịch Cao Bằng phát triển bền vững.