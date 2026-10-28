Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026).

Mục tiêu tổng quát là tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, toàn diện và bền vững trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững bản chất cách mạng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, văn minh, hiện đại và mối quan hệ mật thiết với Nhân dân.

Nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, đề cao trách nhiệm, khuyến khích đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, bảo đảm Đảng đủ tầm, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV và tầm nhìn đến năm 2045./.