Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Tại buổi làm việc của đoàn công tác do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chiều 28-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã phát biểu nhấn mạnh về công tác xây dựng Đảng và đánh giá cán bộ tại TPHCM.