Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nghi-quyet-so-31-nqtw-ve-tang-cuong-xay-dung-chinh-don-dang-trong-sach-vung-manh-post1398068.html