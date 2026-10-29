Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026).

Nghị quyết chỉ rõ: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, hướng tới các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045 và tầm nhìn phát triển trong 100 năm tiếp theo.

Yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đòi hỏi đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ và tạo bước phát triển mới về chất của đội ngũ cán bộ.

Nghị quyết nêu rõ quan điểm; mục tiêu và đột phá; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.