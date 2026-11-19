Nghị quyết số 30-NQ/TW: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới công tác cán bộ
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới toàn diện công tác cán bộ là yêu cầu cấp thiết, tạo đột phá để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới .
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nghi-quyet-so-30-nq-tw-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-ve-xay-dung-doi-ngu-can-bo-cac-cap-va-doi-moi-cong-tac-can-bo-309653.htm