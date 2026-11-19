Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trước sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng và những phương thức chống phá ngày càng tinh vi, báo chí giữ vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.