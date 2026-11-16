Nghị quyết số 30-NQ/TW: Mục tiêu và đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới công tác cán bộ
Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xác định những mục tiêu và định hướng đột phá trong tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện công tác cán bộ, tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nghi-quyet-so-30-nq-tw-muc-tieu-va-dot-pha-ve-xay-dung-doi-ngu-can-bo-cac-cap-va-doi-moi-cong-tac-can-bo-309254.htm