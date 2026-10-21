Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, các mũi thi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được triển khai. Cùng với đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thành phố Quảng Ninh tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, thúc đẩy tiến độ các công trình trọng điểm trong những tháng cuối năm 2026.