Nghị quyết số 29-NQ/TW: Quan điểm, mục tiêu về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Chiều 3/11, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Tham gia thảo luận, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tập trung đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.