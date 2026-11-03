Nghị quyết số 29-NQ/TW: Quan điểm, mục tiêu về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới
Nghị quyết số 29-NQ/TW đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nghi-quyet-so-29-nq-tw-quan-diem-muc-tieu-ve-tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-trong-ky-nguyen-moi-307682.htm