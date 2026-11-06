Nghị quyết số 29-NQ/TW: Nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Đảng. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu này trong kỷ nguyên mới.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nghi-quyet-so-29-nq-tw-nhiem-vu-giai-phap-ve-tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-trong-ky-nguyen-moi-308062.htm