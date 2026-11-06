Nghị quyết số 29-NQ/TW: Nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Để hiện thực hóa mục tiêu 50% xã, phường, đặc khu không có ma túy vào năm 2030, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa, tuyên truyền đến hỗ trợ cai nghiện, tạo việc làm và sinh kế cho người sau cai. Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn trong cuộc chiến với ma túy và tội phạm.