Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội: Động lực tăng tốc các dự án trọng điểm tại Hà Nội

HĐND thành phố Hà Nội giám sát chuyên đề các dự án lớn, quan trọng thực hiện theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội làm việc thực địa tại các dự án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thịnh An

Cơ chế, chính sách đặc thù cho các đại dự án

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội Thủ đô, Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội khóa XV đã trao cho thành phố Hà Nội những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Có hiệu lực từ ngày 12-12-2025 và kéo dài thời gian thí điểm đến hết ngày 12-12-2030, Nghị quyết số 258/2025/QH15 thí điểm các chính sách đặc thù về đầu tư, quy hoạch, đô thị, kiến trúc, xây dựng, đất đai và tài chính cho các dự án đầu tư công, dự án đối tác công tư (PPP) và các đại dự án trọng điểm giúp tái cấu trúc không gian kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép tổ chức thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư đối với một số dự án quan trọng nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị. Nghị quyết cũng trao quyền cho Hà Nội chủ động hơn trong việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy hoạch và các cơ chế tài chính đặc biệt để đẩy nhanh tốc độ triển khai các đại dự án.

Ngay sau khi Nghị quyết 258/2025/QH15 có hiệu lực, Thành ủy và HĐND thành phố Hà Nội đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng hàng loạt nghị quyết hướng dẫn thi hành nhằm bảo đảm khung pháp lý đồng bộ.

Trên cơ sở các cơ chế đặc thù, Hà Nội đã thống nhất triển khai danh mục 16 dự án lớn, có tính chất động lực với đa dạng các hình thức đầu tư. Ở nhóm dự án sử dụng vốn đầu tư công gồm 6 dự án, tiêu biểu là dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho thuê Thành phố tại phường Việt Hưng và hệ thống 5 tuyến đường sắt đô thị. Tất cả các tuyến đường sắt này đều được định hướng phát triển theo mô hình đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD).

Ở nhóm dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (loại hợp đồng BT) gồm 4 dự án quy mô lớn, bao gồm: Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng vốn khoảng 855.000 tỷ đồng; Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang đô thị đoạn từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ với tổng vốn 161.994 tỷ đồng; dự án cải tạo và phát huy giá trị khu vực hồ Tây với tổng vốn khoảng 30.151 tỷ đồng và khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Đối với nhóm dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo Luật Đầu tư gồm 6 dự án tiêu biểu như: Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội có tổng vốn lên tới khoảng 925.651 tỷ đồng; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn; dự án nhà ở cho thuê tại phường Long Biên; cùng các Khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm - Đông Anh, Thiên Lộc - Phúc Thịnh - Mê Linh và Bình Minh - Tam Hưng.

Tính đến cuối tháng 8-2026, đã có 14 trên 16 dự án chính thức khởi công công trình hoặc dự án thành phần, đồng thời có 7 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là các dự án có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Động lực để thúc đẩy tăng trưởng Thủ đô

Thực tiễn triển khai cho thấy Nghị quyết số 258/2025/QH15 và các nghị quyết hướng dẫn thi hành đã tạo thuận lợi cho địa phương và chủ đầu tư trong thực hiện các dự án. Là một trong các địa bàn thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho biết, việc Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép tách độc lập dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư đã giúp xã chủ động đi trước một bước trong công tác giải phóng mặt bằng. “Do đó, hiện nay công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội đang thực hiện bảo đảm tiến độ và luôn được sự đồng thuận rất cao của người dân trên địa bàn” - Chủ tịch UBND xã Tam Hưng nói.

Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Ban Phát triển dự án - Công ty cổ phần Thái Nam Land (liên danh đầu tư dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City) cho biết, hiện công tác kê khai, kiểm đếm và các thủ tục pháp lý liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh đã được hoàn tất. “Căn cứ các quy định của Nghị quyết số 258/2025/QH15, liên danh nhà đầu tư sẽ hoàn thiện điều kiện để khởi công dự án thành phần 2 trước thời điểm hết hạn gia hạn được HĐND thành phố cho phép” - bà Lê Xuân Hoa nói.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, sau giai đoạn tập trung xây dựng cơ chế, chính sách từ cuối năm 2025 đến nay, thành phố đã bước sang giai đoạn đưa những cơ chế cụ thể vào thực tiễn, tạo ra các công trình, sản phẩm cụ thể.

“Trong nhóm các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15, thành phố đang triển khai nhiều dự án có ý nghĩa động lực, từ đường sắt đô thị, đô thị đa mục tiêu đến các dự án liên quan đến trục sông Hồng và các trục phát triển lớn. Đây thực sự là những động lực để thúc đẩy tăng trưởng thành phố” - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Với tinh thần đồng hành cùng các cơ quan thực hiện, cùng lắng nghe đầy đủ thực tiễn phát sinh trong quá trình triển khai, cùng chia sẻ những khó khăn khách quan mà các đơn vị đang gặp phải, HĐND thành phố Hà Nội đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề các dự án lớn, quan trọng thực hiện theo Nghị quyết số 258/2025/QH15. Từ đó Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương nhận định, qua giám sát cho thấy việc tham mưu triển khai các dự án lớn trên địa bàn thành phố thời gian qua đã được các sở, ngành tập trung chỉ đạo giải quyết, về cơ bản đáp ứng kế hoạch và tiến độ UBND thành phố giao.

“Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của UBND thành phố, các sở chuyên ngành và chính quyền địa phương trong việc vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 258/2025/QH15” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, trong gần một năm qua, Nghị quyết 258/2025/ QH15 chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội. Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và sự phối hợp của các nhà đầu tư, có thể kỳ vọng các dự án trọng điểm sẽ tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho hạ tầng Thủ đô trong thời gian tới.