Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22-8-2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết khẳng định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, có vai trò đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin.