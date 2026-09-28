Đồng chí Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chuyên đề 4: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

I. NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW NGÀY 22/8/2026 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, TINH THẦN ĐỔI MỚI, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Nghị quyết số 24-NQ/TW gồm 4 quan điểm, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Chuyên đề nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần nhận thức đúng vì sao Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết này. Có hai lý do chính cho sự ra đời của Nghị quyết:

(1) Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đã khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong việc tạo động lực, khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, trên thực tế kết quả thực hiện còn hạn chế: nhận thức, trách nhiệm vẫn chưa đồng đều; việc thể chế hóa, cụ thể hóa còn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ, thống nhất. Cơ chế bảo vệ cán bộ chưa cụ thể, chưa tạo được niềm tin, động lực để cán bộ tự tin, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vì vậy, cần có quyết tâm chính trị cao hơn, mạnh mẽ hơn, cách làm đồng bộ và quyết liệt hơn.

(2) Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những mục tiêu rất cao, nhiệm vụ rất nặng nề. Muốn thực hiện được thì từ Trung ương đến cơ sở, mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chuyển động. Thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ, đảng viên nhìn chung có bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, nhiều đồng chí dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn vì lợi ích chung. Nhưng Nghị quyết cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng một bộ phận làm việc cầm chừng, e ngại rủi ro, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc. Có nơi còn đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết, không dám làm, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như: tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai, chuyển đổi số...

Vì vậy, vừa phải khắc phục triệt để tình trạng sợ sai, không dám làm, vừa phải khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên. Cán bộ phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, phải có khả năng giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ và tạo ra những kết quả thực chất. Đây là những nội dung chính dẫn đến sự ra đời của Nghị quyết.

Thứ hai, những nội dung mới, những bước phát triển nâng tầm của Nghị quyết số 24-NQ/TW so với Kết luận số 14-KL/TW. Tập trung 5 nội dung sau:

(1) Nghị quyết 24 đã có bước chuyển từ khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sang xác lập tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm hành động và chuẩn mực của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Nếu như trước đây nhấn mạnh khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo thì lần này Bộ Chính trị đặt vấn đề từ chính phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu, phải có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Việc đặt hai chữ tiên phong, gương mẫu ở đầu Nghị quyết mang ý nghĩa rất sâu sắc. Tiên phong không chỉ là đi trước trong nhận thức mà còn phải đi trước trong hành động. Gương mẫu không chỉ là chấp hành tốt, giữ mình trong sạch mà còn phải dám nhận việc khó, dám quyết những việc thuộc thẩm quyền, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình và kết quả công việc được giao.

Đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chính là những biểu hiện cụ thể của tính tiên phong, gương mẫu trong điều kiện mới, trước hết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Đây là bước phát triển có ý nghĩa nền tảng, vì Nghị quyết không chỉ đặt câu hỏi cán bộ nào năng động, sáng tạo được khuyến khích và bảo vệ, mà đặt ra yêu cầu cao hơn về cán bộ trong kỷ nguyên mới phải hành động như thế nào để đáp ứng yêu cầu của Đảng, đất nước và Nhân dân.

(2) Chuyển từ bảo vệ cán bộ sau khi sự việc xảy ra, tức là đã xảy ra sai sót sang kiến tạo môi trường để cán bộ có thể dấn thân hành động và có trách nhiệm ngay từ đầu. Trước khi yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm, tổ chức phải giao rõ việc, rõ quyền, bố trí nguồn lực cần thiết, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện và quản trị rủi ro, theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hiện.

Đây là sự chuyển đổi từ bảo vệ sau sự việc sang bảo vệ bằng thể chế, bằng tổ chức và bằng quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động. Bảo vệ không phải là tạo ra một vùng an toàn để cán bộ không phải chịu trách nhiệm, mà tạo ra một không gian hành động rõ ràng, chấp nhận rủi ro thử nghiệm có kiểm soát để cán bộ dám chịu trách nhiệm.

(3) Từ đặt trọng tâm vào trách nhiệm của cán bộ, cá nhân là cán bộ sang xác lập trách nhiệm đồng bộ của cán bộ, tổ chức và người đứng đầu. Một đề xuất đổi mới thường liên quan nhiều người, từ người phát hiện vấn đề, người tham mưu, người thuộc thẩm quyền, người quyết định, người phối hợp và người trực tiếp tổ chức thực hiện.

Nếu chỉ yêu cầu cán bộ dám làm nhưng người có thẩm quyền không dám quyết, chỉ yêu cầu cấp dưới chịu trách nhiệm nhưng cấp trên không giao quyền, không bố trí nguồn lực, không tháo gỡ khó khăn bảo vệ cán bộ hành động đúng thì cơ chế sẽ không thể vận hành.

Vì vậy, nghị quyết đặt trách nhiệm rất rõ đối với cấp ủy và người đứng đầu. Người đứng đầu không chỉ là người xem xét quyết định chủ trương đổi mới mà phải chủ động tạo điều kiện, lựa chọn việc khó, giao người có năng lực, giao quyền, đồng hành, quản trị rủi ro và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền của mình.

(4) Từ khuyến khích, bảo vệ cán bộ như một cơ chế riêng lẻ trở thành một nội dung xuyên suốt trong công tác cán bộ và quản trị quốc gia hiện đại. Để tạo động lực cho cán bộ, khuyến khích cán bộ dám làm, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần coi trọng năng lực đổi mới, kết quả giải quyết việc khó và hiệu quả thực thi trong đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ.

Điểm mới của Nghị quyết là gắn trực tiếp tinh thần đổi mới, năng lực hành động và quản trị rủi ro của các khâu trong công tác cán bộ, lấy thực tiễn và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá sử dụng cán bộ.

Tinh thần rất rõ, chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy sản phẩm, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ. Người làm được việc, có sản phẩm, có hiệu quả thực chất phải được ghi nhận, tôn vinh và trọng dụng. Người trì trệ, đùn đẩy, né tránh, người làm cầm chừng hoặc vì lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung phải được nhận diện, sàng lọc và xử lý phù hợp.

(5) Từ giải quyết tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm sang hình thành một văn hóa hành động, năng lực thực thi mới trong Đảng và hệ thống chính trị. Đích đến của nghị quyết không chỉ là khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nhất thời của cán bộ. Yêu cầu cao hơn là hình thành một môi trường trong đó chủ động đổi mới, dấn thân, trách nhiệm, liêm chính và hiệu quả trở thành chuẩn mực, góp phần xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, vì dân, có năng lực giải quyết các vấn đề từ thực tiễn.

Đối với những cán bộ thực sự muốn làm, có sáng kiến, có năng lực, có động cơ trong sáng nhưng còn băn khoăn e ngại vì cơ chế chưa rõ, pháp luật còn chồng chéo, vấn đề mới chưa có tiền lệ, rủi ro khó lường, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tháo gỡ, trao quyền, hướng dẫn, chia sẻ rủi ro và phương án bảo vệ.

Tinh thần của Nghị quyết 24 là bảo vệ người dám làm nhưng cũng đồng thời xác định trách nhiệm người không chịu làm. Không hành động cũng có thể gây hậu quả. Một quyết định sai phải chịu trách nhiệm, nhưng không quyết định để công việc đình trệ, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, nguồn lực bị lãng phí, người dân và doanh nghiệp phải chịu thiệt hại thì cũng phải chịu trách nhiệm.

Để thực hiện thống nhất những nội dung quan trọng của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, tôi xin nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đó là:

Một là, phải quán triệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu phải thực sự nêu gương chủ động nhận việc mới, việc khó, việc phức tạp; khích lệ và bảo vệ tinh thần đổi mới, sáng tạo; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở; tôn trọng các ý kiến phản biện có tính xây dựng sáng tạo, đột phá.

Phải sâu sát cơ sở, đối thoại với cấp dưới, kịp thời tháo gỡ khó khăn điểm nghẽn. Không thể yêu cầu cấp dưới làm việc năng động nếu người đứng đầu không dám quyết, không thể yêu cầu cấp dưới chịu trách nhiệm nếu cấp trên chỉ giao việc nhưng khi khó khăn lại đứng ngoài.

Cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý để không xảy ra sai sót sang quản lý để tạo ra hiệu quả, từ chấp hành máy móc sang chủ động giải quyết công việc, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo chủ yếu.

Hai là, phải tạo lập môi trường về thể chế để người muốn làm có thể làm. Đây là bước phát triển quan trọng của nghị quyết từ bảo vệ sau sự việc sang bảo vệ bằng thể chế, bằng tổ chức và quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động.

Trước khi yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm, tổ chức phải giao rõ việc, rõ quyền, đảm bảo nguồn lực, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện rủi ro và hỗ trợ trong quá trình thực hiện.

Đối với những vấn đề mới mà pháp luật chưa quy định hoặc thực tiễn đòi hỏi cách làm mới, phải có không gian thực nghiệm có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro và trách nhiệm giám sát. Thực hiện theo quy trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng, luật hóa. Không để khoảng trống pháp luật để hạn chế đổi mới nhưng cũng tuyệt đối không được lấy đổi mới làm lý do để tùy tiện làm trái pháp luật; phân định rõ ranh giới giữa đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi lợi dụng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm hoặc vụ lợi.

Ba là, đẩy mạnh phân cấp phân quyền nhưng phải gắn chặt với quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Không thể yêu cầu cán bộ dám chịu trách nhiệm nếu không giao quyền nhưng cũng không thể giao quyền mà không kiểm soát. Cần vận hành đồng bộ: giao việc, giao quyền, bảo đảm nguồn lực, quản trị rủi ro, giám sát thực thi, đánh giá kết quả, bảo vệ người làm đúng.

Quản trị rủi ro không phải để cán bộ sợ rủi ro mà không dám làm, mà chính là cho phép hoạt động trong điều kiện có rủi ro nhưng rủi ro được nhận diện, theo dõi và kiểm soát.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về sáng kiến, đề xuất đổi mới bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"; theo dõi, đánh giá, kiểm soát rủi ro và kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Bốn là, bảo vệ cán bộ phải thực chất nhưng ranh giới bảo vệ phải thật rõ. Khi xem xét trách nhiệm, không được chỉ nhìn vào hậu quả cuối cùng mà phải xem xét toàn diện động cơ, mục đích, mức độ lỗi, bối cảnh thực tiễn, quá trình ra quyết định, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và nỗ lực khắc phục hậu quả.

Phân biệt rủi ro khách quan, sai sót không cố ý với hành vi cố ý vi phạm, thiếu điều kiện khách quan với thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm; đổi mới vì lợi ích chung với lợi dụng đổi mới để trục lợi. Bảo vệ đúng người, đúng việc, đúng bản chất chính là điều kiện để vừa tạo động lực đổi mới vừa giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi, lợi ích nhóm, hợp thức hoá sai phạm, cố ý làm trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tự ý vượt thẩm quyền, bỏ qua cảnh báo, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm.

Năm là,phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu. Đây là khâu quyết định để nghị quyết đi vào cuộc sống. Phải thực hiện thực chất tinh thần chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả đánh giá, lấy thực tiễn để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ.

Hằng năm, cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xác định những việc khó, việc mới, điểm nghẽn, nhiệm vụ tồn đọng để giao cán bộ đảm nhận. Không chỉ chờ cán bộ tự đăng ký sáng kiến mà tổ chức phải chủ động dùng việc khó để thử thách cán bộ. Người dám nhận việc khó và làm được việc phải được ghi nhận trọng dụng, đề bạt. Người né việc khó, đùn đẩy trì trệ trách nhiệm phải được đánh giá đúng, sàng lọc bố trí lại hoặc thay thế.

II. KẾ HOẠCH SỐ 135-KH/TU, NGÀY 21/9/2026 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 21/9/2026 để triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 30 nhiệm vụ cụ thể phù hợp với thực tiễn của tỉnh; toàn văn Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được gửi đến các đồng chí. Sau đây tôi xin báo cáo những việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới và phân công cụ thể đến từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương như sau:

(1) Nhiệm vụ thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan đơn vị tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh; khẳng định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên; xác định phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

- Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, khuyến khích cán bộ đề xuất sáng kiến, giải pháp mới; tôn trọng ý kiến phản biện, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, xây dựng; kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường và tinh thần trách nhiệm; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong thực hiện cơ chế khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ. Không để tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ bị kiểm tra, sợ bị quy kết làm hạn chế sự chủ động, sáng tạo của cán bộ.

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương, khích lệ và bảo vệ tinh thần đổi mới, sáng tạo; tiên phong đảm nhận và quyết định những nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, có tính đột phá thuộc thẩm quyền; sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, đối thoại, kịp thời nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

- Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chủ động, quyết liệt, kiến tạo, phục vụ, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo chủ yếu.

- Kiên quyết khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tâm lý e ngại, sợ sai, sợ chịu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng gây ách tắc, cản trở phát triển. Đồng thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu có các biểu hiện nêu trên hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xem xét, quyết định các đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc thẩm quyền mà không có lý do chính đáng.

(2) Nhiệm vụ thứ hai, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và cơ chế đặc thù trọng dụng, bảo vệ cán bộ.

- Tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định, quy chế, quy trình thuộc thẩm quyền; chủ động kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp thực tiễn, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh điểm nghẽn, vướng mắc như đầu tư công, đất đai, tài chính, tài sản công, đấu thầu, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

- Trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, cụ thể hóa: (1) Quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; (2) Triển khai thực hiện quy định tiêu chí, điều kiện miễn, giảm trừ trách nhiệm; phân định rõ ranh giới giữa đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi lợi dụng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm hoặc vụ lợi; (3) Nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính đặc thù từ nguồn ngân sách nhà nước, các quỹ hợp pháp hoặc nguồn xã hội hoá sau khi có quy định của Trung ương, để hỗ trợ các hoạt động thử nghiệm, thí điểm và bù đắp một phần thiệt hại khách quan phát sinh từ nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo đã được phê duyệt.

- Phân loại các đề xuất, nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo theo tính chất, quy mô, phạm vi tác động, mức độ rủi ro và thẩm quyền quyết định để áp dụng cơ chế quản lý, kiểm soát phù hợp; gắn khuyến khích đổi mới với phân cấp, phân quyền, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực.

- Đối với đột phá về cơ chế, quy định, chính sách, bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới, sáng tạo mà pháp luật chưa có quy định hoặc khác với pháp luật hiện hành, yêu cầu xác định rõ nội dung chính sách mới, phạm vi, đối tượng, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro và cơ quan chịu trách nhiệm giám sát.

(3) Nhiệm vụ thứ ba, đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền gắn với quản trị rủi ro công vụ từ sớm, từ xa trong triển khai các đề xuất đổi mới, sáng tạo.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các quy định về phân cấp, phân quyền, ủy quyền, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quyết định và tổ chức thực hiện các giải pháp đột phá, cấp bách. Việc phân cấp, ủy quyền phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả; gắn với kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc chồng chéo trách nhiệm.

- Tiếp tục tập trung rà soát kỹ lưỡng các dự án còn tồn đọng, kéo dài, chỉ rõ nguyên nhân, phân loại và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo để xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, dự án trì trệ, công việc tồn đọng kéo dài, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, đầu tư công, tài nguyên, môi trường, hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/3/2026 của Tỉnh ủy về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về sáng kiến, đề xuất đổi mới bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; theo dõi, đánh giá, kiểm soát rủi ro và kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả.

- Kịp thời cụ thể hoá, triển khai thực hiện cơ chế kiểm soát rủi ro công vụ từ sớm, từ xa; cơ chế tư vấn, giám sát liên ngành để hỗ trợ, thẩm định, theo dõi và đánh giá khách quan quá trình thực hiện; cơ chế tham vấn, phản ứng nhanh, hỗ trợ cán bộ xử lý rủi ro từ sớm, từ xa.

(4) Nhiệm vụ thứ tư, thực hiện cơ chế bảo vệ bao trùm, xuyên suốt; minh bạch quy trình miễn, giảm trách nhiệm gắn với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện nghiêm cơ chế bảo vệ toàn diện đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Việc xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân phải căn cứ vào động cơ, mục đích, mức độ lỗi, quá trình ra quyết định, việc tuân thủ chủ trương, phương án đã được phê duyệt, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro, hậu quả và việc chủ động ngăn chặn, khắc phục. Kết quả, lợi ích đạt được là căn cứ quan trọng để đánh giá, nhưng không phải là căn cứ duy nhất để xem xét miễn trừ, giảm nhẹ trách nhiệm.

- Không xử lý hoặc loại trừ trách nhiệm đối với những trường hợp thiệt hại phát sinh hoàn toàn do nguyên nhân khách quan, không thể dự báo, khi cán bộ đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cần thiết. Kịp thời xem xét việc miễn hoặc giảm trách nhiệm đối với trường hợp phát sinh sai sót không cố ý, không vụ lợi, thực hiện đúng chủ trương, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã chủ động báo cáo, phòng ngừa, khắc phục tối đa hậu quả.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 09/3/2026 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đến năm 2030. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện phương pháp, nội dung và cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm từ phát hiện, xử lý sang phòng ngừa, cảnh báo sớm vi phạm; từ "bị động" sang "chủ động" nắm chắc tình hình, không để "khoảng trống", "vùng tối" trong công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi, lợi ích nhóm, hợp thức hoá sai phạm, cố ý làm trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tự ý vượt thẩm quyền, bỏ qua cảnh báo, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm

(5) Nhiệm vụ thứ năm, đột phá mạnh mẽ trong công tác cán bộ, lấy hiệu quả đổi mới, sáng tạo làm thước đo cốt lõi, tạo động lực, tôn vinh và trọng dụng cán bộ.

- Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ theo hướng lấy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực thực tiễn, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung làm tiêu chuẩn xuyên suốt. Lấy sản phẩm, hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết việc khó, việc mới, việc tồn đọng kéo dài và mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu.

- Rà soát, sửa đổi quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo hướng đánh giá đa chiều, gắn với khung năng lực theo vị trí việc làm; tập trung bốn nhóm chỉ số về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp, năng lực phối hợp liên ngành và kỷ luật, kỷ cương, liêm chính công vụ.

- Bám sát quy định của Trung ương, thực hiện nghiêm cơ chế chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sàng lọc cán bộ. Kịp thời phát hiện, trọng dụng cán bộ có năng lực, có sản phẩm, hiệu quả thực chất; kiên quyết sàng lọc, thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm hoặc có biểu hiện vụ lợi, vì lợi ích cá nhân không chính đáng. Triển khai thực hiện có hiệu quả thu hút và trọng dụng nhân tài; chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030.

- Tiếp tục cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị bảo đảm đồng bộ với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

- Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát, xác định nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, việc mới, điểm nghẽn và vấn đề tồn đọng để giao cán bộ có năng lực, bản lĩnh đảm nhận; tạo điều kiện về thẩm quyền, nhân lực, thời gian và nguồn lực để cán bộ chủ động tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về tư duy chiến lược, khả năng dự báo, nhận diện cơ hội, thách thức, kiến thức về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kỹ năng quản trị, năng lực tổ chức thực hiện, xử lý tình huống, giải quyết công việc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo thông qua thực tiễn, giao nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới để rèn luyện bản lĩnh, năng lực quyết đoán và khả năng chịu trách nhiệm của cán bộ.

- Nghiên cứu, đề xuất một số chính sách về: Hỗ trợ đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức các xã, phường tham gia đào tạo các ngành, lĩnh vực còn thiếu như công nghệ thông tin, đất đai, tài chính,... bảo đảm phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

* Về phân công nhiệm vụ cụ thể

Kèm theo Kế hoạch có Phụ lục 30 công việc cụ thể đã phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện từng nội dung công việc. Đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị bám sát các nhiệm vụ, các cơ quan được phân công cụ thể hóa, tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ.

* Về tổ chức thực hiện

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, Kế hoạch phân công tổ chức thực hiện bảo đảm các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.