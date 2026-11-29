Mô hình mà Hải Phòng hướng tới không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế, mà là một thành phố “Văn minh-Hạnh phúc.” (Ảnh minh họa: Mạnh Minh/TTXVN)

Hải Phòng đang đồng loạt vận hành một số mô hình điểm theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và triển khai một số mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành hình mẫu tiêu biểu trong kỷ nguyên mới, hội tụ đủ các yếu tố: Kinh tế phát triển cao, bền vững; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; con người phát triển toàn diện; cộng đồng đoàn kết, giàu bản sắc; chính quyền hiện đại, minh bạch, vì nhân dân phục vụ.

Từ chủ trương đến hành động

Mô hình mà Hải Phòng hướng tới không chỉ là những con số tăng trưởng kinh tế, mà là một thành phố “Văn minh-Hạnh phúc.” Đó là sự cộng hưởng giữa tăng trưởng bền vững, chính quyền kiến tạo, minh bạch với một xã hội công bằng, nhân văn, đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi sự phát triển. Trong số đó, mô hình nhà ở xã hội chủ nghĩa "Công bằng-Nhân văn-Đoàn kết" (do Sở Xây dựng tham mưu, chủ trì triển khai) là một điểm nhấn giàu tính nhân văn, chạm tới nhu cầu thiết thân nhất của người dân.

Sau hợp nhất đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố Cảng được mở rộng với quy mô dân số khoảng 4,66 triệu người và lực lượng lao động trên 2,04 triệu người. Là đầu tàu công nghiệp, dịch vụ cảng biển với Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải cùng 24 khu công nghiệp đang hoạt động, số lao động làm việc trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Hải Phòng đã tăng mạnh từ khoảng 314 nghìn người (năm 2020) lên hơn 510 nghìn người (năm 2025). Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh đặt ra bài toán cấp thiết về chỗ ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả cho hàng vạn công nhân, người lao động.

Quán triệt Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê, trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/01/2026 của Thành ủy và Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 14/01/2026 của UBND thành phố, Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mô hình nhà ở xã hội chủ nghĩa "Công bằng-Nhân văn-Đoàn kết," lấy người dân và cộng đồng làm trung tâm.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, với vai trò cơ quan chuyên môn tham mưu nòng cốt, Sở Xây dựng Hải Phòng đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, lượng hóa cụ thể nhu cầu nhà ở trên phạm vi toàn thành phố sau hợp nhất. Theo Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố, đến năm 2030, lực lượng lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp ước đạt 355.232 người, trong đó khoảng 78.170 người có nhu cầu nhà lưu trú; nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang khoảng 5.400 căn.

Riêng phân khúc nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 được xác định cụ thể theo từng nhóm đối tượng với quy mô khoảng 20.000 căn. Trong đó, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 15.000 căn; các hộ dân thuộc diện di dời tại các chung cư cũ không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội khoảng 4.300 hộ; học sinh, sinh viên khoảng 500 căn; cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khoảng 200 trường hợp.

Từ những con số thực tiễn này, hàng loạt cơ chế, chính sách sát thực tiễn đã được ban hành hoặc hoàn thiện như: Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và giai đoạn 2027-2030; Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê; Đề án số 02/ĐA-UBND và Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về di dời, cải tạo, xây dựng lại 177 chung cư cũ; Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND về hỗ trợ di dời khẩn cấp, hỗ trợ tiền thuê nhà và Quy chế hoạt động của Quỹ nhà ở địa phương. Việc nắm chắc nhu cầu, lượng hóa mục tiêu theo từng năm chính là cách tiếp cận làm dần dần nhưng theo đúng phương châm để chủ trương đi thẳng vào cuộc sống.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành 16.679 căn nhà ở xã hội. Toàn thành phố đã, đang và sẽ triển khai 67 dự án với khoảng 85.863 căn. Nguồn cung dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026-2030 khoảng 44.541 căn, bằng khoảng 135,6% chỉ tiêu 32.850 căn Chính phủ giao. Năm 2026, dự kiến có 7 dự án hoàn thành khoảng 7.160 căn, bằng 106,9% chỉ tiêu năm; đến tháng 9/2026 đã hoàn thành 2.526 căn.

Chị Nguyễn Thị Ánh, 29 tuổi (quê ở Nghệ An) chia sẻ, với người lao động ngoại tỉnh, có được một mái ấm đứng tên mình là điểm tựa lớn nhất để yên tâm làm việc. "Vợ chồng tôi đang tìm hiểu các dự án nhà ở xã hội mở bán đợt này của thành phố. Nhìn loạt dự án nhà ở xã hội của Hải Phòng đang được đẩy nhanh tiến độ với thủ tục xét duyệt chặt chẽ, đúng đối tượng, những người lao động xa quê như chúng tôi thấy giấc mơ có nhà không còn xa vời nữa," chị Ánh bày tỏ.

Tiên phong xây dựng

Từ câu chuyện an cư của người lao động nhìn rộng ra cách làm của Hải Phòng đang bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 về xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Ở đó, pháp luật và các chuẩn mực xã hội được thực thi nghiêm minh; an ninh con người được bảo đảm toàn diện; kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, hiện đại.

Nhìn nhận rõ vai trò đi đầu của thành phố Cảng trong giai đoạn mới, Tiến sỹ Phạm Thị Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, cùng với các địa phương khác trong cả nước, Hải Phòng đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển của dân tộc. Kỷ nguyên mới ở nước ta đặt trong bối cảnh mới của thời đại với đặc trưng của lực lượng sản xuất là sự kết hợp hài hòa giữa con người và trí tuệ nhân tạo; dữ liệu trở thành một tài nguyên, tư liệu sản xuất quan trọng; đồng thời quan hệ sản xuất cũng có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt là trong hình thức sở hữu và phân phối tư liệu sản xuất số. Bởi vậy, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Hải Phòng tất yếu cần gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Để thực sự giữ vững vị thế tiên phong, Tiến sỹ Phạm Thị Hoàng Hà cho rằng, thành phố cần thực hiện đồng bộ ba bước chuyển trọng tâm. Trước hết là chuyển đổi cách tiếp cận từ "phát triển vì con người" sang "phát triển bằng con người và vì sự phát triển toàn diện của con người." Hải Phòng cần đặt con người ở vị trí vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể, nguồn lực và động lực quyết định chất lượng phát triển ở mọi cơ quan, đơn vị, xã, phường. Theo đó, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa không nên được đặt như một nhiệm vụ riêng của lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội, mà phải trở thành nguyên lý tổ chức của toàn bộ chiến lược phát triển thành phố. Mỗi quyết sách ban hành đều phải được soi chiếu qua tác động thực chất: Tạo ra bao nhiêu cơ hội phát triển của người dân; nâng cao năng lực nào của người dân; cải thiện điều kiện sống ra sao; mở rộng quyền tham gia và khả năng làm chủ của nhân dân như thế nào.

Thứ hai là đổi mới thước đo phát triển, từ đo "quy mô và tốc độ" sang đo "chất lượng con người, chất lượng xã hội và chất lượng quản trị." Nếu thành công vẫn chủ yếu phản ánh qua tốc độ tăng trưởng, thu nhập hay hạ tầng, thành phố sẽ khó tạo đủ động lực chuyển trọng tâm sang yếu tố con người. Vì vậy, Hải Phòng nên nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số phát triển con người và chất lượng sống bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, phản ánh đầy đủ chất lượng việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, môi trường, an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ công và mức độ hài lòng, hạnh phúc của người dân. Song song đó, chất lượng quản trị của chính quyền cần được đo bằng trải nghiệm thực tế của người dân và doanh nghiệp qua mức độ minh bạch, thời gian xử lý và trách nhiệm giải trình.

Thứ ba là chuyển trọng tâm từ "giáo dục con người" sang "kiến tạo môi trường để con người tự phát triển, tự hoàn thiện và cống hiến." Trên nền tảng truyền thống "Trung dũng-Quyết thắng," thành phố cần định hình hệ giá trị con người Hải Phòng thời đại mới với những phẩm chất nổi bật: Bản lĩnh, sáng tạo, chuyên nghiệp, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, nhân ái, trách nhiệm, năng lực số, ý thức bảo vệ môi trường và năng lực hội nhập.

Khi đó, những mô hình như "Chính quyền thân thiện," "Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật," "Thành phố văn minh, xã/phường hạnh phúc," "Trường học xã hội chủ nghĩa"... sẽ không chỉ vận hành như các chương trình riêng lẻ mà được liên kết thành một hệ sinh thái xã hội đồng bộ, có khả năng nuôi dưỡng và phát huy tối đa giá trị con người, Tiến sỹ Phạm Thị Hoàng Hà nhấn mạnh./.