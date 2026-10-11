Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 10-10, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Các tham luận tại hội thảo đã đưa ra các kiến giải để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh mềm, nguồn lực phát triển của quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.