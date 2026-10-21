Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã và tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệ
Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XX, Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 14/10/2026.
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