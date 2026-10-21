Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã và tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệ

Thảo luận tại Tổ 13 (Thanh Hóa, Gia Lai) chiều 21/10 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị, việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc phải gắn với điều kiện thực thi. Theo đó, cần quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng, trách nhiệm đóng và lộ trình thực hiện, nhất là đối với người lao động không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, bảo đảm tính khả thi, ổn định của chính sách và quyền lợi lâu dài của người lao động.