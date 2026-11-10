Nghị quyết dựng mái trường liên cấp - Nâng bước học sinh biên giới (Bài cuối)

Sau khai giảng năm học 2026 - 2027 gần 2 tháng, 11 trường phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và THCS tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh bước vào hoạt động nền nếp mới về dạy học, sinh hoạt tập thể. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, chi bộ nhà trường và mỗi cán bộ, đảng viên lúc này là vận hành hiệu quả mô hình giáo dục mới; chăm lo, hình thành nền nếp cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Đây cũng là nhiệm vụ góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực, củng cố thế trận lòng dân, gìn giữ biên cương từ gốc rễ.

Xây dựng nền nếp, chất lượng trường nội trú

Sau lễ khai giảng, trách nhiệm của cấp ủy, ban giám hiệu 11 trường bước sang giai đoạn mới: đưa những ngôi trường vừa được đầu tư vào vận hành nền nếp, bảo đảm mỗi học sinh được học tập, chăm sóc và rèn luyện trong môi trường an toàn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ma Vĩnh Tường nhấn mạnh: Đảng ủy, ban giám hiệu 11 trường cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm trong từng khâu vận hành. Với nhu cầu gần 800 giáo viên, hiện đã bố trí trên 720 người, cần tiếp tục rà soát, bổ sung; bố trí nhân viên y tế, cấp dưỡng, bảo vệ và lực lượng chăm lo sinh hoạt cho học sinh. Các trường phải bảo đảm 4 nhóm điều kiện: cơ sở vật chất đồng bộ; đủ đội ngũ; bảo đảm điều kiện ăn ở, chăm sóc sức khỏe; có quy chế quản lý học sinh ngoài giờ, ban đêm và xử lý tình huống khẩn cấp. Hạng mục phụ trợ có thể tiếp tục hoàn thiện nhưng điều kiện liên quan trực tiếp đến sức khỏe, an toàn học sinh phải được bảo đảm trước khi sử dụng. Hiệu quả đầu tư phải thể hiện bằng chất lượng giáo dục, sự an toàn và nền nếp sinh hoạt của học sinh.

Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Trà Lĩnh Nông Thị Thủy cho biết: Đảng ủy, Ban Giám hiệu yêu cầu cán bộ, đảng viên, giáo viên gắn nâng cao chất lượng giảng dạy với trách nhiệm chăm sóc, quản lý học sinh. Nhà trường phân công trực nội trú theo khu vực, khung giờ; kiểm tra bếp ăn, phòng ở, nước sạch, vệ sinh môi trường; phối hợp với gia đình giúp học sinh lần đầu xa nhà sớm thích nghi. Các vấn đề phát sinh được cấp ủy, chi bộ trao đổi, phân công xử lý kịp thời, bảo đảm hoạt động dạy học và sinh hoạt của học sinh diễn ra ổn định.

Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Đức Long Nông Ngọc Tuân chia sẻ: Chuyển từ sinh hoạt gia đình sang nội trú là thay đổi lớn đối với học sinh. Giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội và bộ phận quản lý nội trú phải phối hợp hướng dẫn, tổ chức hoạt động phù hợp từng lứa tuổi. Qua mô hình “Tự quản - Tự lực”, luân phiên làm nhóm trưởng, lớp trưởng và “Đàn anh, đàn chị dìu dắt”, các em được rèn kỹ năng tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản chung. Nhà trường tiếp tục tăng cường hoạt động trải nghiệm, văn hóa, thể thao, giúp học sinh tự giác chấp hành nội quy, biết đoàn kết và có trách nhiệm với tập thể.

Em Hứa Thị Thanh Trúc, lớp 9A, Trường PTNT Tiểu học và THCS Phục Hòa hào hứng bày tỏ: Những ngày đầu, em còn bỡ ngỡ với nếp sống nội trú. Được thầy cô hướng dẫn, em biết tự sắp xếp đồ dùng, vệ sinh phòng ở, cùng các bạn quét lớp, chăm sóc khuôn viên. Em hiểu trường là ngôi nhà chung nên mỗi học sinh phải chấp hành nội quy, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Em thấy mình tự giác, tự lập hơn.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phục Hòa chăm sóc cây xanh và khuôn viên, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Môi trường học tập mới dưới mái trường biên giới

Với tinh thần khẩn trương vận hành trường nội trú liên cấp, hoạt động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường PTNT Tiểu học và THCS Phục Hòa dần đi vào nền nếp. Sân trường mỗi ngày vang tiếng nói cười, những bước chân thầy và trò trở nên quen thuộc trên hành lang, lớp học.

Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Phục Hòa Đinh Trung Hiếu cho biết: Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và phụ huynh học sinh, nhà trường huy động 1.010 học sinh đến trường. Nhiều phụ huynh chủ động hỗ trợ vệ sinh khuôn viên, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị phòng học, cùng nhà trường đón học sinh trong điều kiện tốt nhất. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, các em học sinh dần tự tin, chủ động hơn trong học tập và sinh hoạt; từng bước thích nghi với thời gian biểu chung, biết tự sắp xếp đồ dùng và giữ gìn không gian sống.

Em Hoàng Thị Minh Châu, học sinh lớp 5A phấn khởi chia sẻ: Trước đây em đi học xa nhà, đi lại rất vất vả. Nay được vào học trường mới rộng, đẹp, lớp học có đầy đủ bàn ghế và thiết bị; có thêm không gian để học tập, vui chơi, giao lưu với nhiều bạn mới. Dù những ngày đầu còn nhớ nhà, nhưng em dần quen với nếp sống tập thể, có thêm bạn bè và thầy cô yêu thương như cha mẹ của mình.

Với em Đàm Hoàng Nhật Minh, học sinh lớp 5B, bài học đầu tiên dưới mái trường mới không chỉ nằm trong sách vở. Qua sự hướng dẫn của thầy cô, em biết sắp xếp đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn phòng ở, lớp học và khuôn viên chung. Theo em, mỗi học sinh đều có trách nhiệm giữ cho trường mới luôn xanh, sạch, đẹp; nếu ai cũng tự giác từ những việc nhỏ thì trường học sẽ thực sự trở thành ngôi nhà chung thân thiện.

Không gian giáo dục mới cũng tạo điều kiện để nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tập thể. Cô giáo Phan Tôn Nam Mai, Tổng phụ trách Đội Trường PTNT Tiểu học và THCS Phục Hòa cho biết: Học sinh được tham gia thường xuyên hơn vào các chương trình văn nghệ, thể thao, sinh hoạt Đội và hoạt động trải nghiệm. Qua đó các em mạnh dạn, tự tin hơn, biết hợp tác, chia sẻ và từng bước hình thành kỹ năng sống trong môi trường nội trú.

Những đổi thay ban đầu cho thấy ngôi trường không chỉ đón học sinh đến học, mà đang từng bước giúp các em rèn nền nếp, hình thành tính tự lập và trưởng thành trong một ngôi nhà chung.

Đồn Biên phòng Thị Hoa, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang ký kết kế hoạch phối hợp vận hành giai đoạn đầu năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo.

Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng học sinh

Đưa học sinh vào nền nếp học tập, sinh hoạt ngay từ những ngày đầu là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, ban giám hiệu 11 trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS xác định. Tại xã Hạ Lang, nhiệm vụ này có thêm sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Hiệu trưởng Trường PTNT Tiểu học và THCS Hạ Lang Phạm Thị Thu Trang cho biết: Cấp ủy, Ban Giám hiệu quán triệt đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên trách nhiệm gắn dạy kiến thức với rèn ý thức kỷ luật, kỹ năng tự phục vụ cho học sinh. Giáo viên phải gần gũi, nắm hoàn cảnh, tâm lý từng em để hướng dẫn, động viên, nhất là những em lần đầu xa nhà.

Em Hoàng Gia Minh, lớp 9A2 chia sẻ: Ở trường, em tập ăn, nghỉ đúng giờ, tự thu dọn đồ dùng, cùng các bạn trồng cây, giữ vệ sinh chung, sắp xếp thời gian ôn bài. Em muốn tự giác hơn để thầy cô, bố mẹ yên tâm.

Sự phối hợp giữa nhà trường với lực lượng biên phòng tạo thêm điều kiện thực hiện nhiệm vụ này. Ngày 16/10/2026, Đồn Biên phòng Thị Hoa và Trường PTNT Tiểu học và THCS Hạ Lang ký kết Kế hoạch phối hợp trong giai đoạn đầu vận hành năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo. Nội dung tập trung rèn tác phong, ý thức kỷ luật, kỹ năng tự phục vụ, tự quản; phòng tránh tai nạn, thương tích, bạo lực học đường. Hai đơn vị phối hợp khảo sát xây dựng vườn rau tăng gia, hướng dẫn lao động vừa sức; hỗ trợ học sinh khó khăn, chưa thích nghi với sinh hoạt nội trú; giáo dục truyền thống yêu nước, kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Nhà cách trường hơn 10 km, em Nông Quốc Toản bày tỏ: Trường mới có thiết bị học tập hiện đại, thầy cô tận tình hướng dẫn nên em rất hào hứng. Được thầy cô và các chú bộ đội giúp rèn nền nếp, em sẽ cố gắng học tập, tự chăm sóc bản thân thật tốt.

Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: Đồn Biên phòng Thị Hoa cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thực hiện hiệu quả nội dung ký kết, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn tìm hiểu nhu cầu, điều kiện thực tế để phối hợp ký kết với các trường nội trú liên cấp còn lại, đưa việc chăm lo, giáo dục học sinh thành nhiệm vụ thường xuyên.

Từ sự lãnh đạo, định hướng của cấp ủy đến những việc làm thiết thực của nhà trường, sự đồng hành của lực lượng biên phòng, trách nhiệm được thể hiện qua sự tiến bộ của học sinh, giúp các em tự lập, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin vươn lên.

Năm học 2026 - 2027, 11 trường PTNT liên cấp tại các xã biên giới có 11.287 học sinh. Trong môi trường mới, sự dìu dắt của thầy cô và đồng hành của Bộ đội Biên phòng giúp các em học sinh vùng biên rèn nền nếp, ý thức kỷ luật, kỹ năng tự lập, tình yêu quê hương và thắp sáng ước mơ học tập, lập nghiệp. Chất lượng giáo dục, sự an toàn và trưởng thành của học sinh là thước đo hiệu quả vận hành những ngôi trường mới, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới.

Bài 1: Từ quyết sách của Đảng đến 11 mái trường biên cương.

Bài 2: Xây dựng trường học từ lòng dân.

Bài 3: Những công trường “không ngủ” thi công cán đích năm học mới.