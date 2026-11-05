Nghị quyết dựng mái trường liên cấp - Nâng bước học sinh biên giới (Bài 3)

Sau khi có mặt bằng xây trường, trên 11 công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp nơi biên giới nhộn nhịp tiến độ thi công khẩn trương. “Chiến dịch 100 ngày đêm” là cuộc chạy đua đặc biệt với thời gian, thời tiết và địa hình. Trong tinh thần quyết liệt ấy, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được thể hiện bằng những phần việc cụ thể. Mỗi công trường cùng hướng tới mục tiêu đưa những mái trường mới vào phục vụ học sinh vùng biên trong năm học 2026 - 2027.

Lễ phát động Chiến dịch "100 ngày đêm cao điểm” hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Cuộc chạy đua “100 ngày đêm”

Thi công đồng loạt 11 trường học liên cấp, mỗi công trường đối mặt với những khó khăn riêng. Tại Quang Hán, nền đất yếu khiến nhiều vị trí phải bóc bỏ, thay đất, lu lèn, gia cố taluy. Lũng Nặm có khoảng 80% mặt bằng là đá, nhưng yêu cầu bảo đảm hành lang an toàn hạn chế việc nổ mìn, buộc nhà thầu đục phá cơ giới với năng suất thấp. Tại Trường Hà, Đình Phong, việc san nền, làm kè, vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại.

Mưa đến sớm, kéo dài khiến nền đất bão hòa, đường công vụ lầy lún, nhiều lần gián đoạn việc đào đắp, thi công móng và hạ tầng kỹ thuật. Có ngày, máy móc vừa vận hành, mưa lại trút xuống. Công nhân phải chuyển sang xây, trát, lắp đặt điện, nước tại những khu vực đủ điều kiện để duy trì tiến độ. Cùng thời điểm, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh được triển khai gây khó khăn trong huy động nhân công, máy móc, vật liệu. Một số nhà thầu bổ sung lực lượng, thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu; hồ sơ thiết kế, dự toán chưa theo kịp tiến độ; phối hợp giữa các đơn vị có lúc thiếu nhịp nhàng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An: Bài học thành công trong xây dựng trường nội trú biên giới là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc. Sự phối hợp đồng bộ phải xuyên suốt từ khảo sát, thiết kế đến thi công, vận hành; lấy nhu cầu học sinh làm trung tâm, không đánh đổi chất lượng, an toàn lấy tiến độ. Kinh nghiệm mỗi công trình cần được áp dụng để trường sau tốt hơn trường trước. Trách nhiệm lãnh đạo phải tiếp nối vận hành trường mới quy củ, nền nếp, văn minh, học sinh được học tập, sinh hoạt an toàn, phát triển toàn diện.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra công trường, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc. UBND tỉnh phối hợp với Quân khu 1 tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh. Ngày 19/7/2026, UBND tỉnh ban hành Văn bản hỏa tốc số 2531/UBND-KT, yêu cầu chuyển đổi phương thức thi công, chủ động thích ứng với mưa kéo dài, duy trì sản xuất trong điều kiện cho phép. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu rà soát từng hạng mục, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, xác định trách nhiệm và thời hạn khắc phục; gửi thư động viên các lực lượng dồn toàn lực cho công trình với tinh thần: “Không chờ đợi. Không cầm chừng. Không làm theo kiểu giữ nhịp độ bình thường”.

Tại xã Đức Long, ông Nguyễn Hoàng Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty TNHH Tân Khánh Hòa cho biết: Nhà thầu bổ sung nhân lực, cốp pha, cốt thép, tuyển thêm tổ đội, tập trung thi công các khối nhà học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu nội trú và công trình thiết yếu phục vụ học sinh. Ở xã Tổng Cọt, có ngày công trường hứng chịu 3 - 4 trận mưa. Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng giao thông Miền Bắc Hà Quang Hạnh, nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát thống nhất phân luồng, mở đường công vụ; chủ động bỏ kinh phí làm đường tạm để đưa vật liệu, thiết bị vào công trường.

Sức mạnh quân dân trên công trường

Trong giai đoạn cao điểm, lực lượng vũ trang được tăng cường đến nhiều công trường, góp sức đẩy nhanh tiến độ thi công, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa khí thế thi đua cho Chiến dịch.

Tại xã Phục Hòa, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 3 được huy động hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, ghép cốp pha và vệ sinh công trường… Thiếu tá Phạm Ngọc Tuyến, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 141, Sư đoàn Bộ binh 3 chia sẻ: Xây trường vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Dù thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc lớn, cán bộ, chiến sĩ các bộ phận luôn tích cực phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, quyết tâm hoàn thành tốt “Chiến dịch 100 ngày đêm” tăng tốc thi công.

Tại xã Đình Phong, 140 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346, Quân khu 1 trực tiếp tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đình Phong. Bộ đội cùng các lực lượng địa phương vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, vệ sinh khu vực thi công, chỉnh trang khuôn viên, góp phần đưa công trình tiến gần hơn đến ngày đón học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1 hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tổng Cọt.

Bộ đội Biên phòng tỉnh có mặt trên các công trường thi công thiếu nhân lực như: Hạ Lang, Đàm Thủy, Xuân Trường, Đình Phong... Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Khi UBND tỉnh phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm” xây trường, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đồn biên phòng huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ trên 800 công lao động.

Đằng sau sự huy động là vai trò lãnh đạo, tổ chức của các cấp ủy và tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công. Nhiệm vụ được quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên; lực lượng được phân công theo khả năng, chuyên môn và yêu cầu của công trường. Những phần việc khó, những thời điểm cần tăng cường, cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm.

Không chỉ góp sức trên công trường, cán bộ, chiến sĩ còn nhận được sự sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Các hoạt động “Tiếp sức công trường” được tổ chức nhằm hỗ trợ lực lượng đang làm nhiệm vụ. Các xã tổ chức giao lưu, động viên, hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đình Phong Đinh Mạnh Thắng cho biết: Sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 và Bộ đội Biên phòng góp phần giúp địa phương giải quyết khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường. Người dân phấn khởi, đồng tình, tự nguyện đóng góp lương thực, thực phẩm để chia sẻ khó khăn với bộ đội và các lực lượng trên công trường. Những việc làm ấy thể hiện tình cảm, sự đoàn kết, gắn bó quân dân.

Từ công trường, hoạt động dân vận của Sư đoàn 346 tiếp tục được mở rộng với đợt ra quân khám chữa bệnh miễn phí, chiếu phim phục vụ người dân tại xã Đàm Thủy. Đại tá Lưu Văn Vượng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 346 khẳng định: Tham gia xây dựng trường học, chiếu phim, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí vừa góp phần giải quyết khó khăn cho địa phương, vừa giáo dục cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm đối với nhân dân, vun đắp tình đoàn kết quân dân.

Từ những ngày công của người lính đến những nhu yếu phẩm người dân gửi tới công trường, sự sẻ chia được nối dài bằng những việc làm thiết thực. Những mái trường vì thế không chỉ được dựng bằng bê tông, cốt thép mà còn bằng sức mạnh đoàn kết giữa bộ đội, cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc vùng biên.

Tăng tốc nhưng không đánh đổi chất lượng

Áp lực đưa công trình về đích trước năm học mới rất lớn, nhưng tiến độ không thể là lý do để xem nhẹ chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Bởi nơi tiếp nhận công trình là trường học; đối tượng sử dụng thường xuyên là hàng nghìn học sinh tiểu học, THCS, trong đó nhiều em ăn ở tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn tăng cường giám sát, nghiệm thu theo từng giai đoạn; kịp thời phát hiện, khắc phục sai sót. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động và tiến độ đã cam kết. Những hạng mục chưa bảo đảm yêu cầu, tuyệt đối không được đưa vào sử dụng chỉ để kịp mốc thời gian.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Quang Trung.

Quán triệt tinh thần thi công chất lượng, tại mỗi công trường, các phần việc được tính toán, bố trí phù hợp để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn tuân thủ quy trình kỹ thuật. Nhân lực, máy móc, vật liệu được cung ứng kịp thời; các mũi thi công triển khai song song nhưng không chồng chéo. Những hạng mục chịu lực, hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, nhà ăn, bếp ăn, khu nội trú, tường chắn và taluy được kiểm tra chặt chẽ.

Ông Vĩ Trung Anh, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty TNHH Đông Dương thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Hán cho biết: Khi thi công, chúng tôi nhận thấy mặt bằng xây trường là nền đất yếu, phải bóc toàn bộ thay bằng nền đất khác và lu lèn nhiều khiến tiến độ thi công kéo dài. Tuy nhiên không thể vì áp lực tiến độ mà bỏ qua việc xử lý lại nền. Đơn vị làm cả đêm để lu lèn lại nền, gia cố thêm kè, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình.

Cùng với giám sát chuyên môn, vai trò kiểm tra của cấp ủy, chính quyền và sự giám sát của người dân được tăng cường. Những khó khăn, hạn chế phải chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp. Tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm” trở thành yêu cầu xuyên suốt từ chỉ đạo đến tổ chức thi công.

Ông Nông Ngọc Khuyên, Trưởng Phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng: Thi công 11 trường trên 55 ha đòi hỏi sự phối hợp các lực lượng, khẩn trương nhưng không nóng vội. Trong "Chiến dịch 100 ngày đêm”, Ban rà soát nhu cầu từng trường, phân bổ lực lượng theo khối lượng, tiến độ; điều chỉnh các mũi thi công chưa đạt yêu cầu, báo cáo vướng mắc để xử lý kịp thời. Qua 3 đợt huy động, gần 900 lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội được tăng cường; Bộ đội Biên phòng tỉnh và các xã biên giới đóng góp gần 1.000 công lao động. Nguồn lực được bố trí sát nhu cầu công trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giữ vững yêu cầu về chất lượng.

Tại xã Trà Lĩnh, công trình thi công từ tháng 1 - 7/2026 hoàn thành. Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh Nông Thị Thủy cho biết: Dù thời gian thi công gấp, nhưng các hạng mục phòng học, khu nội trú, nhà ăn, bếp, nhà vệ sinh, lối đi và hệ thống điện, nước đều được hoàn thiện theo thiết kế, bảo đảm an toàn, học sinh và giáo viên nhà trường rất phấn khởi.

Tại các trường ở các xã: Hạ Lang, Đàm Thủy, Đức Long, Xuân Trường, Tổng Cọt... dù thi công gặp nhiều gian nan, nhưng sự chuyển biến trong tư duy quản lý được thể hiện rõ: công trình không chỉ được nghiệm thu bằng bản vẽ, khối lượng xây dựng mà còn được kiểm chứng qua giám sát kỹ thuật, của giáo viên, học sinh.

Khi từng dãy lớp học thành hình, áp lực trên công trường chưa kết thúc. Sau phần xây dựng là việc lắp đặt thiết bị, vệ sinh công nghiệp, kiểm tra điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, hoàn thiện cảnh quan và bàn giao từng khu vực. Những hạng mục chưa thiết yếu có thể tiếp tục hoàn thiện theo tiến độ, nhưng điều kiện học tập, ăn ở và an toàn của học sinh phải được bảo đảm trước khi trường đi vào hoạt động.

Bài 1: Từ quyết sách của Đảng đến 11 mái trường biên cương.

Bài 2: Xây dựng trường học từ lòng dân.

Bài cuối: 11 mái trường mới, chắp cánh ước mơ vùng biên