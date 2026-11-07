Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua những nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX, chương trình hoạt động Phật sự khóa IX, giai đoạn 2022-2026 của nhiệm kỳ 2022-2027 đã nêu trong Báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự được trình trước Đại hội. (Có văn bản đính kèm).

2. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu và giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2026-2031) được trình trước Đại hội.(Có văn bản đính kèm).

3. Đại hội vinh dự được đón nhận bài phát biểu quan trọng của Ngài Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương, chúc mừng, đánh giá cao những đóng góp đáng trân trọng của Tăng Ni, tín đồ Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Đại hội đồng nhất tâm suy tôn 23 chư Tôn đức tham gia Hội đồng Chứng minh, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ X (2026-2031) là 114 vị, trong đó có 38 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh (Có danh sách đính kèm).

5. Đại hội đã tiến hành suy cử Hội đồng Trị sự gồm 235 Ủy viên chính thức, 40 Ủy viên dự khuyết, trong đó có 61 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Nhất tâm suy cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ X (2026-2031), (Có danh sách đính kèm).

6. Đại hội nhất trí thông qua bản Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi gồm: Lời nói đầu, 12 chương, 70 điều. Giao Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ X tiến hành các thủ tục trình Ban Tôn giáo Chính phủ phê chuẩn và ban hành Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII.

7. Thông qua danh sách tấn phong Tăng Ni lên hàng giáo phẩm, gồm 37 vị Hòa thượng, 337 vị Thượng tọa, 53 vị Ni trưởng và 514 vị Ni sư. (Có danh sách đính kèm).

8. Đại hội lãnh thọ và phụng hành đạo từ của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến tấn Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

9. Ghi nhận ý kiến của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố; Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã phát biểu, tham luận được trình bày tại Đại hội hoặc đã gửi đến Đại hội. Giao Ban Thư ký tổng hợp và bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ.

10. Đại hội kêu gọi Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tinh tiến tu tập, thực hành lời dạy của Đức Phật. Luôn luôn nêu cao khẩu hiệu: Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả để chung sức, chung lòng xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc.

11. Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức rất thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

12. Đại hội kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động Phật sự ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng mạnh mẽ các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng nền văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc.

TM.Chủ tọa đoàn