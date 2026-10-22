Nghị quyết bén rễ ở Si Pa Phìn

Người dân bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn tự bỏ vốn trồng cà phê.

Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 10/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Si Pa Phìn xác định phát triển cây mắc ca, cà phê là một trong những hướng trọng tâm để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Mục tiêu đến năm 2030, xã phấn đấu trồng khoảng 1.500ha mắc ca, 1.000ha cà phê; đồng thời phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế ổn định cho người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu, xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và huy động nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất.

Tại Chi bộ bản Long Dạo, phát triển cây cà phê, mắc ca được đưa vào nội dung tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi phương thức sản xuất. Các đảng viên được khuyến khích phát huy vai trò gương mẫu, chủ động phát triển kinh tế gia đình, đồng thời vận động bà con cùng thực hiện. Việc tuyên truyền được triển khai qua các buổi họp bản và tiếp xúc trực tiếp với từng hộ, giúp người dân hiểu rõ hơn về định hướng phát triển sản xuất của địa phương.

Anh Vàng A Hờ, Bí thư Chi bộ bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn cho biết: Chi bộ tuyên truyền, vận động đảng viên gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, từ đó vận động người dân làm theo. Thông qua các cuộc họp bản và tuyên truyền trực tiếp, bà con từng bước tin tưởng, tích cực tham gia phát triển cây cà phê, mắc ca.

Đến nay, bản Long Dạo có 62ha cà phê trồng xen mắc ca theo dự án; trong đó hơn 2ha cà phê trồng thuần do người dân tự trồng. Qua tuyên truyền, vận động của Chi bộ và tinh thần gương mẫu của đảng viên, nhiều hộ dân đã chủ động đầu tư phát triển cây trồng theo định hướng của địa phương. Tiểu biểu như các hộ gia đình Vàng A Lồng, Lý A Tính đã tự mua cây giống cà phê về trồng, từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất.

Ông Vàng A Lồng, người dân bản Long Dạo chia sẻ: Nhờ tuyên truyền của chi bộ, của bản và sự đi đầu, gương mẫu của các đảng viên, tôi đã hiểu được lợi ích, giá trị kinh tế của cây cà phê. Gia đình tôi đã chủ động mua cây giống tại vườn ươm có uy tín ở xã Mường Ảng về tự trồng với diện tích khoảng 5.000m2. Hiện cây phát triển tốt, gia đình kỳ vọng cà phê sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Si Pa Phìn thăm nương cà phê tại bản Long Dạo.

Trong năm 2026, Si Pa Phìn đã trồng mới 181ha cà phê, đạt 181% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, 100ha trồng xen mắc ca theo chương trình hỗ trợ; 81ha cà phê trồng thuần do người dân tự đầu tư. Việc người dân chủ động bỏ vốn trồng cà phê cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức và lựa chọn sinh kế.

Bên cạnh cây mắc ca, cà phê, Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy xã Si Pa Phìn đặt mục tiêu đến năm 2030 tổng đàn gia súc của xã đạt khoảng 22.400 con, đàn gia cầm đạt 46.500 con. Xã định hướng chuyển dần từ chăn nuôi thả rông sang chăn nuôi trang trại, nuôi nhốt; khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung đối với trâu, bò, ngựa. Theo nghị quyết, địa phương phấn đấu phát triển khoảng 200ha phục vụ các mô hình chăn nuôi đại gia súc tập trung, với sản lượng thịt hơi khoảng 80 tấn/năm; diện tích trồng cỏ chăn nuôi dự kiến khoảng 150ha.

Chăn nuôi đại gia súc là một trong định hướng phát triển của xã Si Pa Phìn.

Tại bản Chăn Nuôi, một số hộ đã chủ động tận dụng diện tích đất sẵn có, bố trí bãi chăn thả để phát triển đàn gia súc. Tiêu biểu như gia đình ông Hồ Chử Goằng với đàn gia súc hơn 60 con trâu, bò, ngựa. Với quy mô chăn nuôi này, gia đình ông Goằng từng bước phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu hơn 300 triệu đồng/năm. Các hộ khác như ông Hồ Oản Khoán nuôi 20 con ngựa; ông Hồ Chử Thào nuôi 30 con ngựa; ông Hồ Chử De nuôi 30 con trâu, bò.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng đàn gia súc của xã đạt 18.562 con; trong đó 6.495 con trâu, 2.187 con bò và 9.880 con lợn; đàn ngựa, dê có 2.424 con. Kết quả cho thấy chăn nuôi giữ vai trò quan trọng trong phát triển sinh kế của người dân Si Pa Phìn. Để tiến gần hơn đến chỉ tiêu nghị quyết, xã cần gắn phát triển đàn vật nuôi với quy hoạch vùng chăn chăn thả, bảo đảm nguồn thức ăn, nâng cao chất lượng con giống và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Ngày càng có nhiều hộ dân trên địa bàn xã Si Pa Phìn phát triển mô hình chăn nuôi ngựa tập trung.

Bà Bùi Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Si Pa Phìn cho biết: Thời gian tới xã tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết thành kế hoạch thực hiện phù hợp; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Cùng với mở rộng diện tích cây trồng, địa phương chú trọng tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp để nâng cao giá trị và đảm bảo đầu ra cho nông sản.

Những vườn cà phê, mắc ca đang bén rễ trên sườn đồi Si Pa Phìn, những mô hình chăn nuôi đại gia súc, đang từng bước hình thành. Quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống ở Si Pa Phìn đang được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong sản xuất. Tin tưởng rằng với vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và sự chủ động của người dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Si Pa Phìn sẽ hoàn thành mục tiêu nghị quyết đã đề ra.