Ngày 28/11, lãnh đạo phường 2 Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm 13 con gà chọi trị giá khoảng 100 triệu đồng. Các đối tượng không chỉ phá khóa đột nhập mà còn dùng dây thép buộc cổng hơn 10 nhà dân, ngăn người bên trong ra ngoài khi phát hiện vụ việc.