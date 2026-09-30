Nghị quyết 70-NQ/TW: TP Hồ Chí Minh tính phương án cấp điện cho các Trung tâm dữ liệu

Nhân viên điều hành duy trì, đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục. Ảnh minh hoạ: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Qua đó, xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện phù hợp với quy mô, tiến độ đầu tư và yêu cầu về độ tin cậy của từng dự án.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà đầu tư Trung tâm dữ liệu và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp danh mục các Trung tâm dữ liệu đang hoạt động, đang triển khai và đang nghiên cứu đầu tư trên địa bàn.

Các đơn vị sẽ làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để cập nhật những thông tin quan trọng về địa điểm, quy mô dự án, công suất thiết kế, nhu cầu sử dụng điện theo từng giai đoạn, công suất cực đại, thời điểm dự kiến đưa dự án vào vận hành và kế hoạch mở rộng.

Đối với những dự án chưa xác định địa điểm hoặc chưa xác định cụ thể nhu cầu phụ tải, các đơn vị rà soát khả năng bố trí tại những khu vực có điều kiện thuận lợi về quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật và khả năng cung cấp điện.

Trên cơ sở, kết quả rà soát, thông tin về địa điểm, quy mô và nhu cầu phụ tải do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổng hợp, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, các chủ đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư Trung tâm dữ liệu xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện.

Các đơn vị sẽ rà soát hiện trạng nguồn, lưới điện tại những khu vực dự kiến đầu tư; đánh giá khả năng tiếp nhận phụ tải, khả năng cấp điện liên tục, độ dự phòng và mức độ đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, xác định cụ thể phương án đấu nối, cấp điện cho từng dự án, từng khu vực; làm rõ nhu cầu đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng trạm biến áp, đường dây và các công trình điện liên quan; những công trình cần đẩy nhanh tiến độ hoặc cần nghiên cứu bổ sung quy hoạch.

Đối với các Trung tâm dữ liệu có quy mô phụ tải lớn, yêu cầu cao về khả năng cấp điện, Thành phố cũng yêu cầu phương án phải được tính toán đồng bộ với khả năng cung cấp của hệ thống điện khu vực và toàn Thành phố, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phụ tải theo từng giai đoạn đầu tư.

Cùng với việc xây dựng phương án cấp điện, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với EVNHCMC, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ, nhà đầu tư Trung tâm dữ liệu và đơn vị liên quan rà soát danh mục công trình nguồn, lưới điện cần thiết để đáp ứng nhu cầu phụ tải của các Trung tâm dữ liệu.

Đối với công trình đã có trong quy hoạch, các đơn vị đánh giá khả năng đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phù hợp với thời điểm đưa các Trung tâm dữ liệu vào vận hành. Với những công trình chưa có trong quy hoạch, cần xác định rõ sự cần thiết, quy mô, vị trí, tiến độ và các điều kiện liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề xuất cập nhật, bổ sung quy hoạch theo quy định.

Thành phố ưu tiên công trình phục vụ những Trung tâm dữ liệu đã xác định rõ địa điểm, quy mô công suất, tiến độ đầu tư và có thông tin, cam kết cụ thể từ nhà đầu tư. Việc rà soát đồng bộ nhu cầu phụ tải, khả năng đáp ứng của hệ thống điện và tiến độ đầu tư công trình nguồn, lưới điện được xem là cơ sở để Thành phố chủ động chuẩn bị hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển các Trung tâm dữ liệu, nhất là những dự án có quy mô lớn và yêu cầu cao về tính liên tục, ổn định của nguồn điện.