Nghị quyết 70-NQ/TW: Chủ động nguồn điện cho đô thị sân bay Long Thành

Chạy thử thang cuốn tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Khu vực này cần nguồn điện lớn và ổn định, vì vậy hạ tầng năng lượng được xác định là điều kiện tiên quyết trước yêu cầu phát triển mới của thành phố.

Theo Sở Công Thương thành phố Đồng Nai, hiện nay trên địa bàn thành phố có 25 nhà máy điện, gồm 12 thủy điện, 7 nhiệt điện và 6 nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất 4.928 MW cùng khoảng 1.222 MWp điện mặt trời mái nhà; trong đó, cụm điện khí Nhơn Trạch, với tổng công suất 2.824 MW chiếm 57,3% công suất là nguồn chủ lực của thành phố Đồng Nai và khu vực phía Nam.

Cùng đó, theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phân bổ cho địa bàn thành phố Đồng Nai khoảng 4.240,8 MW nguồn mới giai đoạn 2025 – 2030 và 12.632,9 MW giai đoạn 2031 – 2035. Nguồn phân bổ này chủ yếu là điện mặt trời. Cụ thể, điện mặt trời nổi hồ Trị An 928 MW và cụm điện mặt trời hồ Trị An 1 – 6 khoảng 3.200 MW.

Trong khi, nhu cầu phụ tải điện thương phẩm năm 2026 trên 20,8 tỷ kWh. Sở Công Thương thành phố Đồng Nai cho biết, theo dự báo, năm 2030 nhu cầu phụ tải trên địa bàn sẽ trên 24,3 tỷ kWh.

"Nếu tăng theo tốc độ nhu cầu điện cả nước giai đoạn 2026 – 2030 do Bộ Công Thương cập nhật (11,9 – 14,3%/năm), khi các dự án động lực đưa vào sử dụng đúng tiến độ, năm 2030 nhu cầu điện của thành phố có thể đạt khoảng 35,5 tỷ kWh", Sở Công Thương Đồng Nai cho biết.

Hiện nay thành phố Đồng Nai đang triển khai hàng loạt các đề án, dự án với quy mô lớn như Khu kinh tế đặc biệt, Khu thương mại tự do, Dự án khu công nghiệp Bàu Cạn – Tân Hiệp, Xuân Quế – Sông Nhạn…Đây là những khu vực sử dụng nguồn điện rất lớn.

Cùng đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện sắp đưa vào vận hành thương mại; thành phố đang triển khai kế hoạch xây phát triển hệ thống trạm sạc phục vụ hạ tầng giao thông điện, logistics… dự báo sẽ sử dụng nguồn điện rất lớn.

"Dự báo giai đoạn 2030 – 2035 khi chuyển đổi cơ bản đối với hệ thống vận tải và logistics, nhu cầu công suất sạc tại những khu vực này khoảng 100 – 300 MW, tương đương 1 – 3 trạm biến áp 110kV. Riêng logistics trong lõi Khu kinh tế đặc biệt tăng thêm 25 – 100 MW. Do đó, nếu không quy hoạch trước, trạm sạc sẽ phát triển tự phát, cạnh tranh dung lượng với phụ tải công nghiệp tại chính các khu vực lưới đã sát ngưỡng", Sở Công Thương Đồng Nai cho biết.

Hiện nay thành phố Đồng Nai đang xây dựng nghị quyết hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà; triển khai lắp đặt tại công sở, trường học, bệnh viện. Đồng thời tăng tốc hoàn thành đồng bộ lưới giải tỏa điện nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4; đưa dự án Thủy điện Trị An mở rộng vào vận hành năm 2027; đẩy nhanh các dự án thủy điện như Thanh Sơn, Long Hà, Phú Tân 1, điện mặt trời nổi hồ thủy điện, thủy lợi, điện rác; phát triển pin lưu trữ để chuyển điện mặt trời sang giờ cao điểm…

Theo Sở Công Thương Đồng Nai, thời gian tới thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng và điện mặt trời mái nhà dùng chung, kết nối với trung tâm điều hành thông minh IOC; khảo sát, đánh giá toàn diện hạ tầng cung cấp điện, dự báo nhu cầu điện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở định hướng phát triển hạ tầng năng lượng thành phố và cập nhật Quy hoạch điện VIII; quy hoạch lưới theo phụ tải mục tiêu; dành sẵn quỹ đất trạm, hành lang tuyến đi cùng cao tốc, vành đai; xử lý 6 trạm, 18 tuyến quá tải; cấp điện hai nguồn độc lập cho Khu công nghệ số tập trung Long Thành và Khu công nghiệp Bàu Cạn – Tân Hiệp.

Tại hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững" diễn ra tại thành phố Đồng Nai ngày 14/10 vừa qua, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí, Bộ Công Thương cho rằng, đối với doanh nghiệp công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

"Việc này cần được bắt đầu từ số liệu tiêu thụ năng lượng, cách vận hành thiết bị và từng cơ hội cải thiện cụ thể tại nhà máy, khu công nghiệp", ông Dũng khẳng định, đồng thời cho biết áp lực chuyển đổi năng lượng ngày càng rõ hơn trong thương mại quốc tế.

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu đã bước vào giai đoạn áp dụng chính thức từ năm 2026 đối với một số nhóm hàng, trong đó có sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro. Bên cạnh đó, nhiều ngành xuất khẩu khác cũng phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của đối tác về môi trường và phát thải. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp quan tâm hơn đến hiệu quả năng lượng, dữ liệu và khả năng chứng minh kết quả cải thiện trong sản xuất.