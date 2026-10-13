Nghị quyết 68-NQ/TW: Phát huy tiếng nói doanh nghiệp trong xây dựng chính sách

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đề cập định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân gắn với yêu cầu phát triển của thành phố.

Chương trình hướng tới tạo lập không gian đối thoại thực chất giữa chính quyền, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề cập định hướng thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân gắn với yêu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ. Đáng chú ý, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng tăng trưởng nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó là những cải cách có tính bước ngoặt về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương, hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò, vị trí của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các cấp chính quyền trong việc đổi mới tư duy quản lý, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và ổn định để doanh nghiệp phát triển.

Theo ông Vương Quốc Nam, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; nhu cầu tại một số thị trường lớn có xu hướng chậm lại; cạnh tranh thương mại, các rào cản kỹ thuật và xu hướng bảo hộ gia tăng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức.

Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Anh Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ, phát biểu.

“Đây là dịp để thành phố lắng nghe những ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời trao đổi, giải đáp và xác định những giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố”, ông Vương Quốc Nam khẳng định.

Đối với thành phố Cần Thơ, phát triển kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố trở thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và đổi mới sáng tạo.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển, thành phố Cần Thơ có thêm nhiều tiềm năng, lợi thế về quy mô thị trường, nguồn lực đất đai, kết nối giao thông, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch. Đây là những dư địa quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua cơ bản ổn định; hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của thành phố.

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chia sẻ, từ phiên đối thoại đầu tiên tại Khánh Hòa ngày 27/3/2026 đến nay, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 đã đi trọn hành trình đến với 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; chủ động rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và kiến nghị Trung ương xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thành phố Cần Thơ mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành, chia sẻ và tin cậy với cộng đồng doanh nghiệp; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ, kiến tạo phát triển”; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh lâu dài trên địa bàn.

“Thành phố Cần Thơ kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; chủ động liên kết, hợp tác để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam nhấn mạnh.

Với tinh thần “chính quyền đồng hành - doanh nghiệp phát triển - thành phố thịnh vượng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam đề nghị các đại biểu, quý doanh nghiệp, doanh nhân tập trung trao đổi thẳng thắn, cởi mở, đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn; phản ánh cụ thể những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp có tính khả thi.

Phiên đối thoại mở giữa đại diện cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Thành phố Cần Thơ cam kết lắng nghe đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc và chỉ đạo xử lý trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của thành phố.

Phát biểu tại phiên đối thoại, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ, từ phiên đối thoại đầu tiên tại Khánh Hòa ngày 27/3 đến hôm nay, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 đã đi trọn hành trình đến với 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân được lắng nghe trực tiếp tại tất cả các địa phương. Trên hành trình ấy, Trung ương Hội đã lắng nghe hàng nghìn ý kiến, kiến nghị và hiến kế tâm huyết của doanh nhân, doanh nghiệp, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng chung tay kiến tạo sự phát triển của địa phương và đất nước. Với Cần Thơ, địa phương có không gian phát triển rộng lớn hơn, song cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn về vốn, công nghệ, quản trị và nhân lực.

Để phát huy tiềm năng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất bốn định hướng: mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm đòn bẩy tăng trưởng; nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị; chủ động nâng cấp năng lực để lớn mạnh, hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ thành phố Cần Thơ kết nối doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, tiếp cận nhà đầu tư, công nghệ và thị trường, đồng thời tổng hợp các vấn đề liên ngành, liên vùng để chuyển tải tới cơ quan Trung ương.

Tại chương trình, các tham luận của cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề thiết thực được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm như xây dựng logistics xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long; giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn và mở rộng cơ hội cho doanh nhân trẻ trong giai đoạn 2026–2030; ứng dụng chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh nhằm tạo động lực phát triển cho kinh tế tư nhân và ngành du lịch thành phố Cần Thơ.

Đặc biệt, tại phiên đối thoại mở giữa đại diện cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện các sở, ngành và chuyên gia, các doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiếp cận nguồn lực và triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững; đồng thời trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý, chuyên gia để làm rõ vấn đề và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các ý kiến, câu hỏi, kiến nghị và sáng kiến của doanh nghiệp được tổng hợp để phục vụ quá trình trao đổi chính sách với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Vòng địa phương thành phố Cần Thơ.

Với chủ đề “Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Vòng địa phương thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò kết nối của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền, phát huy tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh và góp phần hoàn thiện môi trường chính sách cho kinh tế tư nhân. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và tìm kiếm cơ hội hợp tác, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam là hoạt động đối thoại chính sách trọng điểm do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, nhằm tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hiệu quả và bền vững. Năm 2026, diễn đàn tiếp tục đổi mới theo hướng chuyển từ tư duy kiến nghị, tháo gỡ khó khăn sang mô hình đồng kiến tạo chính sách, trong đó doanh nghiệp nêu vấn đề từ thực tiễn hoạt động, cơ quan quản lý trao đổi trực tiếp và chuyên gia tham gia phân tích, đề xuất giải pháp.