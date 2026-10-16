Nghị quyết 68-NQ/TW: Kích hoạt nguồn lực doanh nghiệp thành phố Cảng

Điểm tựa cho thành công của doanh nghiệp

Cảng Tân Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu/TTXVN

Thành phố Hải Phòng hiện có gần 55.000 doanh nghiệp đang hoạt động; riêng 9 tháng năm 2026 có hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỷ đồng. Các khu vực kinh tế đóng góp khoảng trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động của thành phố, đóng góp trên 58 nghìn tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất), chiếm gần 36% tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố.

Đặc biệt, cùng với việc đưa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống, Hải Phòng đã tạo bước chuyển rõ nét từ tư duy quản lý sang đồng hành và phục vụ. Sự sát cánh của lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành, địa phương chính là điểm tựa vững chắc, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để giúp doanh nghiệp vươn lên và phát triển bền vững

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, thành phố luôn xác định, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là động lực quan trọng của tăng trưởng; sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thành phố; sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền.

Thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhiều năm. Đến nay, 151 dự án đã có phương án xử lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế thành phố.

Là doanh nghiệp thụ hưởng từ môi trường đầu tư năng động này, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng chia sẻ, chỉ trong 28 tháng, đơn vị đã hoàn thành đầu tư 2 bến cảng hiện đại với tổng chiều dài cầu cảng 900m, bãi 73 ha cùng hệ thống phụ trợ. Dự án có khả năng tiếp nhận an toàn tàu container đến 20.000 TEU với chiều dài đến 400 m. Đã đi vào khai thác thương mại từ tháng 2/2025, dự án tạo hàng nghìn việc làm và đóng góp tích cực vào hạ tầng cảng biển Hải Phòng.

Nhận định về Hải Phòng, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 tiếp tục cho thấy sức bật của thành phố. GRDP ước tăng 12,08%, cao nhất trong 6 năm gần đây; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,14%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 3,6 tỷ USD; hàng hóa qua cảng đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng 12,3%.

Tổng thu ngân sách nhà nước gần 164.000 tỷ đồng, bằng 84% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 31.000 tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch, đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ giải ngân. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời phản ánh nỗ lực điều hành, huy động nguồn lực và thúc đẩy phát triển của thành phố.

Còn đó điểm nghẽn

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn đó những hạn chế của doanh nghiệp thành phố, đó là quy mô, năng lực cạnh tranh, quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động; liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài còn nhiều bất cập và chưa hình thành chuỗi liên kết phát triển bền vững.

Trong công tác quản lý, điều hành của thành phố mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Nhất là vướng mắc trong thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường chưa được tháo gỡ kịp thời, làm tăng chi phí và phát sinh thời gian, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, đại diện VCCI cũng chỉ ra rằng, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn về vốn, mặt bằng sản xuất, chi phí đầu vào, nhân lực chất lượng cao và sức ép cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Thực tế từ các đơn vị sản xuất kinh doanh đã phản ánh rõ nét những rào cản này. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư HTM cho biết, dù nhận được sự đồng hành từ chính quyền địa phương, nhưng quá trình triển khai các dự án hạ tầng Khu công nghiệp (như Cụm công nghiệp Cẩm Văn tại Xã An Quang, Khu công nghiệp Cầu Cựu...) vẫn bị chậm tiến độ.

Sản xuất thép cuộn xuất khẩu tại Công ty TNHH Thép JFE Shoji Hải Phòng, vốn đầu tư Nhật Bản, tại Khu công nghiệp đô thị VSIP Hải Phòng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở công tác giải phóng mặt bằng và quy trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy còn mất nhiều thời gian do liên quan đến nhiều cơ quan quản lý chuyên ngành.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng Trần Văn Thắng khái quát 5 nhóm thách thức lớn: chi phí vốn và đầu vào; thủ tục pháp lý; lĩnh vực xây dựng và bất động sản; sự chậm trễ trong đổi mới công nghệ; và rủi ro rời thị trường của nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mảng thương mại, dịch vụ.

"Những khó khăn này xuất phát từ chính sách vĩ mô của Trung ương, cơ chế của thành phố và cả nội tại của doanh nghiệp. Đứng trước thực trạng đó, câu hỏi đặt ra rất rõ: Thành phố cần làm gì, doanh nghiệp cần làm gì và tất cả chúng ta cần làm gì để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn?", ông Trần Văn Thắng chia sẻ.

Kích hoạt tối đa nguồn lực

Hải Phòng đặt ra mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên, đến năm 2030 có 87.000 doanh nghiệp; trong đó, có ít nhất 3 doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 14,5 - 15%/năm, đóng góp khoảng 43 - 45% GRDP và 55 - 57% thu ngân sách nội địa. Đặc biệt là triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng, phát triển Hải Phòng trở thành "siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế của khu vực Đông Á".

Đây là mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp cùng chính quyền thành phố. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, thành phố chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ; thường xuyên lắng nghe, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Song song đó, công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đảm bảo đồng bộ, lấy quy hoạch làm công cụ dẫn dắt, phát huy hiệu quả các không gian phát triển mới, đặc biệt là Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu Thương mại tự do.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương nghiên cứu đề xuất một đầu mối - mỗi một cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ và hình thành các chuỗi cung ứng ngay tại Hải Phòng.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp tin tưởng vào đường lối phát triển của đất nước và chính sách của thành phố. Các hiệp hội doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò liên kết, trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố sớm hoàn thành Đề án "Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2027-2030, tầm nhìn 2035".

Các doanh nghiệp FDI tăng cường kết nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia cung ứng linh kiện, các dịch vụ, sản phẩm phụ trợ, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Anh đề nghị thành phố tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, nghiên cứu xây dựng cơ chế "Tổ công tác hỗ trợ dự án đầu tư vào cụm công nghiệp" để đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu khảo sát địa điểm đến khi dự án đi vào vận hành. Cơ chế này sẽ góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, nâng cao chỉ số hài lòng của doanh nghiệp và tăng sức cạnh tranh của môi trường đầu tư Hải Phòng.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thắng kỳ vọng thành phố tiếp tục hiện thực hóa hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục đơn giản hơn, nhanh hơn, rõ hơn, đồng thời tăng cường đối thoại trở thành nếp định kỳ. Mỗi kiến nghị doanh nghiệp nêu ra đều có địa chỉ xử lý, có thời hạn trả lời, và được công khai kết quả.