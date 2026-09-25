Nghị quyết 68-NQ/TW: Khơi dậy động lực từ cộng đồng doanh nghiệp

Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Trong bối cảnh Phú Thọ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cộng đồng doanh nghiệp đang thể hiện vai trò ngày càng rõ nét trong việc mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới.

Từ làm chủ công nghệ, mở rộng công suất đến sản xuất xanh, phát triển thị trường, nhiều doanh nghiệp đang chủ động thích ứng với yêu cầu mới của nền kinh tế.

Những chuyển động này diễn ra trong bối cảnh quy mô khu vực doanh nghiệp của Phú Thọ tiếp tục mở rộng.

8 tháng năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 3,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 40 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% về số doanh nghiệp và 33,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ông Ngô Chí Tuệ, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh đang đặc biệt quan tâm để doanh nghiệp phát triển, ngoài các cơ chế chính sách thuận lợi, tỉnh còn tập trung tháo gỡ khó khăn một cách kịp thời để không tắc nghẽn công việc của các chủ đầu tư, nhà thầu và việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Hàng tuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhân tỉnh dự chương trình “Càphê doanh nhân” để lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, cũng như trao đổi để tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đến nay, Phú Thọ có hơn 41.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 450 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 700.000 lao động. Cùng với việc mở rộng quy mô cộng đồng doanh nghiệp, nguồn đóng góp cho ngân sách tiếp tục được duy trì. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng năm 2026 ước đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Đằng sau những con số đó là sự chuyển động của từng doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh và yêu cầu đổi mới mô hình sản xuất.

Tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần MK Vision lựa chọn hướng đi dựa trên công nghệ và năng lực làm chủ chuỗi sản xuất. Doanh nghiệp thành lập năm 2020, chuyên thiết kế, sản xuất, lắp ráp các sản phẩm công nghệ như camera, đầu đọc thẻ, khóa bảo mật và thiết bị nhận dạng vô tuyến.

Không chỉ dừng ở khâu sản xuất, MK Vision từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế phần cứng, phát triển phần mềm đến xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu. Doanh nghiệp hiện là đối tác ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) duy nhất tại Đông Nam Á của Ambarella, tập đoàn công nghệ xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo.

Theo Tổng giám đốc MK Vision Nguyễn Trung Kiên, camera AI đang mở ra dư địa phát triển đáng kể khi khả năng xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị giúp tối ưu tốc độ, giảm chi phí hạ tầng và tăng cường bảo mật thông tin.

Hiện doanh nghiệp vận hành 2 dây chuyền SMT cùng 3 dây chuyền lắp ráp, đóng gói, công suất bình quân khoảng 1,2 triệu sản phẩm/năm. Đặc biệt, năm 2026, MK Vision đặt mục tiêu đưa 100.000 camera AI ra thị trường và hướng tới duy trì mức công suất tương đương vào năm 2030. Việc đầu tư này vừa mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp, vừa tạo thêm dư địa cho lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Nếu MK Vision lấy công nghệ làm nền tảng phát triển thì Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam lại tập trung vào nâng năng suất, tối ưu chi phí và chuyển đổi xanh.

Doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản tại Khu công nghiệp Bình Xuyên chuyên sản xuất bao bì chất dẻo linh hoạt PP, PE, với sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.

Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ, doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cấp công nghệ và tối ưu nhân lực. Tháng 5/2026, Kohsei Multipack đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái công suất gần 2 MWp, đáp ứng khoảng 20-30% nhu cầu điện của nhà máy.

Đây không chỉ là giải pháp tiết giảm chi phí vận hành mà còn phản ánh xu hướng sản xuất xanh đang ngày càng được doanh nghiệp quan tâm, nhất là khi thị trường xuất khẩu đặt ra yêu cầu cao hơn về môi trường và phát triển bền vững.

Cùng với đổi mới công nghệ và xanh hóa sản xuất, mở rộng công suất đang trở thành một hướng tạo tăng trưởng quan trọng. Công ty TNHH Piaggio Việt Nam tại Khu công nghiệp Bình Xuyên tiếp tục phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu và phát triển duy nhất của Tập đoàn Piaggio Group tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sau 19 năm hoạt động, doanh nghiệp đã đưa vào sản xuất nhiều dòng xe và ứng dụng công nghệ mới. Sau khi xuất xưởng chiếc xe thứ 2 triệu vào cuối năm 2025, Piaggio Việt Nam được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh đăng ký đầu tư; trong đó tăng vốn để nâng công suất sản xuất, lắp ráp xe và phụ tùng từ 250.000 xe lên 400.000 xe/năm.

Từ những hướng đi khác nhau, doanh nghiệp đang cùng tạo nên một bức tranh đa dạng về động lực tăng trưởng. Có doanh nghiệp dựa vào công nghệ, doanh nghiệp tập trung mở rộng công suất, doanh nghiệp chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng và cũng có doanh nghiệp lấy thị trường xuất khẩu làm động lực mở rộng sản xuất.

Sự chuyển động của doanh nghiệp được phản ánh khá rõ qua kết quả sản xuất công nghiệp.

Theo Sở Tài chính, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh ước tăng 21,8% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,3% và tiếp tục là ngành đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng công nghiệp.

Tuy nhiên, để khu vực doanh nghiệp trở thành động lực tăng trưởng mạnh hơn, năng lực nội tại của doanh nghiệp cần được đặt trong môi trường kinh doanh thuận lợi. Đây cũng là một trong những trọng tâm Phú Thọ đang tập trung thực hiện.

Sau hợp nhất, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ; Nghị quyết số 78/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

Cùng với chính sách hỗ trợ, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, thị trường, khoa học và công nghệ. Các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp và mô hình “Càphê doanh nhân” tiếp tục được duy trì nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Từ tháng 4/2026, Phú Thọ thí điểm cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%”, hướng tới rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính. Đây là một trong những bước đi thể hiện sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Khả năng tiếp cận vốn cũng được chú trọng. Ngân hàng Nhà nước khu vực 4 đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, cân đối nguồn lực để triển khai các chương trình, sản phẩm và gói tín dụng phù hợp; trong đó tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến hết tháng 8/2026, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt khoảng 401 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Cường, để cộng đồng doanh nghiệp phát huy tốt hơn vai trò đối với tăng trưởng kinh tế, cần sự đồng hành từ cả chính quyền và doanh nghiệp.

Chính quyền tiếp tục kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, còn doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực nội sinh, đổi mới sáng tạo và tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quan điểm này cũng cho thấy mục tiêu tăng trưởng cao không thể chỉ được nhìn từ các chỉ tiêu ngắn hạn. Mỗi dự án đầu tư mới, mỗi dây chuyền được nâng cấp, sản phẩm mới được đưa ra thị trường hay thị trường xuất khẩu được mở rộng đều góp phần gia tăng năng lực sản xuất, tạo việc làm và hình thành nguồn thu bền vững.

Trong định hướng đến năm 2030, Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao; từng bước xây dựng nền kinh tế có năng lực cạnh tranh và sức lan tỏa trong khu vực.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, giải phóng mặt bằng và nguồn nhân lực; thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các dự án trọng điểm. Đây là những điều kiện có ý nghĩa trực tiếp đối với quyết định đầu tư, mở rộng sản xuất và khả năng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là chủ động hơn nữa trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu, phát triển sản xuất xanh và mở rộng thị trường quốc tế. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng cao, sức mạnh của doanh nghiệp không chỉ nằm ở quy mô vốn hay công suất mà còn ở khả năng làm chủ công nghệ, quản trị và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Từ những chuyển động hiện nay có thể thấy, cộng đồng doanh nghiệp đang từng bước trở thành một nguồn lực quan trọng tạo thêm động lực cho kinh tế Phú Thọ.

Khi chính quyền tiếp tục tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư và doanh nghiệp nâng cao năng lực nội sinh, sự cộng hưởng này sẽ tạo thêm dư địa để tỉnh gia tăng năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách.

Đó cũng là nền tảng để Phú Thọ hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời từng bước phát huy vai trò là một trong những cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô./.