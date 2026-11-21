Nghị quyết 68-NQ/TW mở ra kỳ vọng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, trong đó chính sách thuế và khả năng tiếp cận vốn là những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm.

Phóng viên Doanh nhân và Công lý đã có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), nhằm làm rõ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo động lực để doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững.

Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 198/2025/QH15 đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có các chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và đổi mới phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Theo luật sư, cần chú trọng những giải pháp nào trong quá trình hướng dẫn và tổ chức thực hiện để các chính sách này đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh?

Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Luật sư Nguyễn Văn Đồng: Chính sách thuế là một trong những công cụ quan trọng để nuôi dưỡng khu vực kinh tế tư nhân. Các chính sách ưu đãi thuế sẽ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp và hộ kinh doanh được phổ biến, hướng dẫn đầy đủ, dễ dàng tiếp cận, nắm rõ điều kiện thụ hưởng và được áp dụng thống nhất theo quy định pháp luật. Có 3 vấn đề pháp lý cần đặc biệt lưu ý:

Thứ nhất, cần cụ thể hóa đối tượng, điều kiện và phạm vi được hưởng ưu đãi thuế. Đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu theo Nghị quyết 198/2025/QH15, cần tiếp tục hướng dẫn cụ thể tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời điểm bắt đầu tính ưu đãi và các trường hợp không thuộc diện hưởng chính sách. Cùng với đó, cần có hướng dẫn phù hợp để bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng, đúng mục tiêu, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp phát triển thực chất, tránh việc lợi dụng chính sách để hưởng ưu đãi không đúng quy định.

Thứ hai, bảo đảm công bằng về thuế và minh bạch trong thực hiện, chính sách ưu đãi cần dựa trên tiêu chí khách quan, công khai, áp dụng thống nhất đối với các doanh nghiệp có cùng điều kiện. Cơ quan thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ kê khai điện tử, công khai quy trình và đơn giản hóa hồ sơ chứng minh điều kiện hưởng ưu đãi. Đồng thời, cần phát huy hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, hậu kiểm trên cơ sở dữ liệu, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm thời gian và chi phí tuân thủ, bảo đảm các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng mục tiêu.

Thứ ba, việc chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai thuế phải đi đôi với hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, minh bạch. Theo Nghị quyết 198/2025/QH15, từ ngày 01/01/2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không còn áp dụng phương pháp khoán thuế mà thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật về quản lý thuế. Đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế, góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các chủ thể.

Vì vậy, cần chú trọng các nội dung: Hướng dẫn rõ phương pháp xác định doanh thu và chi phí; phân loại hộ kinh doanh theo quy mô và mức độ rủi ro; đơn giản hóa chế độ sổ sách, chứng từ; hỗ trợ sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán và kê khai thuế. Ngoài ra, cần bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin người nộp thuế, quản lý và sử dụng dữ liệu kinh doanh đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền giải trình, khiếu nại của người nộp thuế theo quy định khi có những vấn đề cần làm rõ trong quá trình xác định nghĩa vụ thuế.

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế, khẳng định vai trò của khu vực tư nhân đối với sự phát triển đất nước. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Cùng với các chính sách hỗ trợ về thuế, Nghị quyết 68-NQ/TW cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển. Theo luật sư, cần tiếp tục hoàn thiện những cơ chế, chính sách nào để đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh?

Luật sư Nguyễn Văn Đồng: Theo tôi, vốn là nguồn lực đầu vào có tính quyết định đối với khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc đa dạng hóa các hình thức tiếp cận tín dụng và nguồn vốn phù hợp với quy mô, năng lực hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để phát huy hiệu quả các cơ chế hỗ trợ và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, cần chú trọng một số giải pháp.

Trước hết, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp cận vốn theo nguyên tắc thị trường, đa dạng hóa phương thức đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng cần, bên cạnh việc xem xét tài sản bảo đảm, quan tâm đánh giá toàn diện dòng tiền, phương án kinh doanh, hợp đồng đầu ra, uy tín tín dụng và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Đồng thời, cần củng cố hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các quỹ bảo lãnh tín dụng ở trung ương và địa phương; tiếp tục hoàn thiện quy trình, điều kiện bảo lãnh theo hướng công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đủ điều kiện tiếp cận các chương trình hỗ trợ.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò liên kết giữa các doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong hỗ trợ tiếp cận vốn. Khuyến khích doanh nghiệp lớn, tổ chức tài chính tham gia bảo lãnh, đồng tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh tín dụng ngân hàng, cần hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường vốn, quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và các hình thức huy động vốn trung, dài hạn. Đặc biệt, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và minh bạch thông tin để doanh nghiệp có thêm lựa chọn huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng, qua đó nâng cao khả năng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn luật sư!