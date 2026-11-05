Nghị quyết 66-NQ/TW: Xây dựng tiêu chí, công cụ đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2026, chỉ số IIP tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025, là mức tăng cao nhất trong cùng kỳ năm 2025 của giai đoạn 2019-2026.