Với uy tín, sự gương mẫu và am hiểu phong tục, tập quán địa phương, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer đang phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lực lượng này còn tham gia hòa giải mâu thuẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở..