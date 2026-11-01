Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá trong xây dựng và thi hành pháp luật

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới (người từ 65 tuổi trở lên chiếm 14% dân số vào khoảng năm 2034). Đáng lưu ý, quá trình này diễn ra khi Việt Nam mới được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm nước thu nhập trung bình cao từ tháng 7-2026. Tình trạng này thường được gọi là “già trước khi giàu”.