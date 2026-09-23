Nghị quyết 57 tạo động lực phát triển - Kỳ 3: Hình thành nền tảng tạo động lực phát triển mới

Một trong những chuyển biến đáng chú ý là cách tiếp cận về chuyển đổi số đã thay đổi. Nếu trước đây công nghệ ở một số nơi chủ yếu được đưa vào từng phần việc riêng, thì nay các nhiệm vụ được đặt trong mối liên hệ giữa hạ tầng, dữ liệu, nền tảng, nhân lực và cách thức quản lý. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng từng bước chuyển từ việc xây dựng kế hoạch sang giao nhiệm vụ cụ thể, xác định tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Theo báo cáo, toàn tỉnh đã triển khai 250/250 nhiệm vụ được giao trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; trong đó, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn hoặc đang thực hiện đúng tiến độ, đạt tỷ lệ 88,4%.

Hình thành hệ sinh thái số

Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng để tạo điều kiện cho các ứng dụng mới. Đến nay, 100% xã, phường đã được phủ sóng 5G, tỷ lệ dân số được phủ 5G đạt 78%; số trạm 5G tăng lên 298 trạm. Toàn tỉnh hoàn thành 102 kênh truyền số liệu chuyên dùng; Trung tâm tích hợp dữ liệu được nâng cấp lên nền tảng điện toán đám mây Make-in-Vietnam. Cùng với đó, hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư để từng bước thu hoạch khu vực lõm sóng.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở ngành, doanh nghiệp khai trương Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp

Trên nền hạ tầng đó, nhiều nền tảng và giải pháp mới được đưa vào vận hành như Trợ lý ảo công chức số xứ Lạng, nền tảng hỗ trợ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp và Trạm số hóa tích hợp công nghệ nhận dạng, xử lý tài liệu. Cùng vưới đầu tư hạ tầng và nền tảng, công tác đào tạo nhân lực được chú trọng với 67 lớp tập huấn, khoảng 14.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia; đào tạo trên nền tảng MOOCs với 2.795 tài khoản.

Nhìn từ những kết quả này, chuyển đổi số đang dần không còn là câu chuyện của riêng một phần mềm hay một cơ quan. Hạ tầng tạo điều kiện kết nối, dữ liệu cung cấp thông tin cho quản lý, nền tảng hỗ trợ giải quyết công việc, còn con người quyết định công nghệ có được khai thác hiệu quả hay không. Khi các yếu tố này được đặt trong cùng một hệ thống, công nghệ có thêm điều kiện đi vào quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Ông Trần Hữu Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Sau gần hai năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã từng bước đi vào thực chất, hiệu quả. Điều này thể hiện ở việc các chủ trương không còn dừng ở kế hoạch, đề án mà được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ gắn với yêu cầu thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Nếu trước đây ở một số nơi, việc triển khai còn mang tính phong trào, thì nay, yêu cầu đặt ra là mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ kết quả đầu ra, rõ lợi ích, rõ hiệu quả; đồng thời đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Thêm không gian phát triển

Từ những nền tảng được hình thành, một số mô hình mới đang cho thấy hướng đi khác trong tổ chức các hoạt động kinh tế. Rõ nét là kinh tế số cửa khẩu gắn với logistics và quản lý số. Từ đầu năm 2026 đến nay, nền tảng cửa khẩu số đã xử lý hơn 224.000 lượt phương tiện. Cùng với đó, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn được đưa vào vận hành, trở thành một mô hình logistics được Trung ương đánh giá cao và là mô hình đầu tiên được triển khai theo hướng này trên cả nước.

Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở việc đưa thêm công nghệ vào hoạt động xuất nhập khẩu. Khi dữ liệu về phương tiện, hàng hóa, quy trình và các khâu vận hành được kết nối, công nghệ có thể hỗ trợ điều phối, giảm thời gian xử lý và nâng khả năng dự báo. Với một địa bàn có hoạt động xuất nhập khẩu lớn, đây là hướng tiếp cận phù hợp để từng bước tổ chức lại hoạt động logistics theo hướng chủ động, thuận lợi hơn.

Trong nông nghiệp, công nghệ số cũng đang được gắn với việc nâng giá trị sản phẩm đặc sản. Hồi, thạch đen, quýt, hồng Vành Khuyên... được hỗ trợ quảng bá, truy xuất nguồn gốc và kết nối với thương mại điện tử. Cùng với đó, tỉnh triển khai các mô hình hỗ trợ cán bộ ở cơ sở, doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp cận, ứng dụng công nghệ số trong công việc, sản xuất, kinh doanh. Dù đang trong quá trình hoàn thiện, những mô hình này bước đầu cho thấy khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Công nghệ số được ứng dụng để theo dõi phương tiệntại Công viên Logistics Lạng Sơn

Từ quản lý cửa khẩu đến logistics, từ sản xuất nông nghiệp đến thương mại, phạm vi tác động của công nghệ đang được mở rộng. Điều đáng nói là công nghệ không chỉ giúp thực hiện công việc nhanh hơn mà bắt đầu làm thay đổi cách thức tổ chức các hoạt động, kết nối thông tin và đưa ra quyết định.

Không chỉ vận hành trên nền tảng số, Nghị quyết 57-NQ/TW còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách hoạt động khoa học và công nghệ tạo ra giá trị từ các kết quả nghiên cứu.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Từ khi triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực về tư duy và cách tổ chức thực hiện. Nếu trước đây hoạt động chủ yếu tập trung vào tuyển chọn, đặt hàng, tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu nhiệm vụ, việc đưa kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu vào sản xuất, đời sống còn hạn chế, tỷ lệ ứng dụng chưa cao. Vì vậy, chúng tôi đang định hướng giảm dần tỷ trọng nghiên cứu, tăng tỷ trọng ứng dụng, nhất là ưu tiên khai thác, phát huy các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu để đưa vào thực tiễn. Mục tiêu là tránh tình trạng đề tài nghiệm thu xong nhưng không được ứng dụng, để qua đó phát huy giá trị của nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất và đời sống.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn đã có 12 đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu được xem xét, thẩm định để triển khai trong thời gian tới. Đây là bước chuyển nhằm đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, tạo ra giá trị và đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.

Nếu hạ tầng giao thông giúp kết nối các khu vực thì hạ tầng số, dữ liệu và công nghệ đang mở thêm một không gian kết nối khác. Những sản vật, lợi thế sẵn có của địa phương có thể tạo ra giá trị ban đầu, nhưng tri thức và công nghệ sẽ quyết định khả năng nâng giá trị ấy lên bao nhiêu và đi được bao xa.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới là nền tảng ban đầu. Hạ tầng số chưa đồng bộ hoàn toàn, vẫn còn một số khu vực lõm sóng; chất lượng kết nối tại một số khu vực biên giới, miền núi chưa ổn định. Nhân lực chất lượng cao và cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số còn mỏng, nhất là ở cấp xã. Việc khai thác, tái sử dụng dữ liệu và đưa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất vẫn chưa hình thành nhiều mô hình quy mô lớn. Cùng với đó, cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn hạn chế so với nhu cầu thực tế.

Những điểm nghẽn ấy cho thấy chặng đường phía trước không đơn thuần là đầu tư thêm thiết bị hay xây dựng thêm phần mềm. Quan trọng hơn là khai thác hiệu quả những nền tảng đã có, nâng chất lượng nhân lực, hoàn thiện dữ liệu, thúc đẩy nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tế và lựa chọn những mô hình hiệu quả để nhân rộng.

Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, những chuyển động trên địa bàn tỉnh đang cho thấy một quá trình thay đổi từ nhận thức sang hành động, từ ứng dụng công nghệ riêng lẻ sang xây dựng nền tảng và hệ sinh thái số, từ đổi mới cách phục vụ đến hình thành những mô hình phát triển mới. Những kết quả ấy chưa phải đích đến nhưng đang tạo cơ sở để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển.

Khi hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, dữ liệu được khai thác hiệu quả hơn, nhân lực được nâng lên và những mô hình phù hợp được nhân rộng, công nghệ sẽ không chỉ giúp giải quyết công việc nhanh hơn mà còn mở thêm dư địa cho sản xuất, kinh doanh và quản lý. Đó là nền tảng để tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.