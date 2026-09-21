Nghị quyết 57 tạo động lực phát triển - Kỳ 1: Thêm cơ hội tạo giá trị mới

Các sản phẩm của tỉnh Lạng Sơn được quảng bá trên livestream

Khi chiếc điện thoại trở thành công cụ

Ở vùng núi Mẫu Sơn, chiếc điện thoại thông minh của anh Dương Trùng Mình không chỉ dùng để liên lạc hay ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống. Với anh, đó còn là cách đưa những câu chuyện của đồng bào Dao đến với nhiều người hơn. Là thanh niên dân tộc Dao ở xã Công Sơn, anh Dương Trùng Mình lớn lên với những công việc quen thuộc của cuộc sống nông, lâm nghiệp. Những lễ cưới, lễ cấp sắc, cách làm men, ủ rượu, hái nấm, thu hái dược liệu hay những cảnh đẹp của vùng Mẫu Sơn vốn diễn ra hằng ngày quanh mình. Trước đây, đó đơn giản là cuộc sống. Nhưng khi tiếp cận với chuyển đổi số, anh bắt đầu nghĩ về việc đưa những điều mình đang thấy trở thành nội dung để giới thiệu đến mọi người.

Không có thiết bị cầu kỳ, anh dùng chính chiếc điện thoại thông minh để quay lại những gì diễn ra trong đời sống của đồng bào Dao rồi đăng tải trên Facebook, YouTube. Từ những hình ảnh rất đời thường, các trang của anh dần có người theo dõi. Đến nay, Facebook của anh có khoảng 5.000 người theo dõi, kênh YouTube có hơn 1.000 người đăng ký. Những video về văn hóa, đời sống, cảnh sắc Mẫu Sơn không chỉ thu hút người xem mà còn có du khách chủ động liên hệ để tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Từ chỗ chỉ ghi lại cuộc sống, anh đã nghĩ đến việc biến những giá trị ấy thành sinh kế. Ý tưởng làm homestay từng bước được hình thành, hiện anh đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của căn nhà trình tường 2 tầng truyền thống để chuẩn bị đón khách. Những phong tục, món ăn, cách làm rượu, cảnh quan và đời sống của đồng bào Dao, những thứ vốn vẫn hiện diện quanh anh, nay có thêm một cách để tiếp cận du khách.

Còn ở xã Xuân Dương, các thành viên Hợp tác xã Trà hoa vàng Ái Quốc đã sử dụng Facebook, TikTok hay gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee làm để giới thiệu, bán sản phẩm thay vì chỉ chờ khách hàng tìm đến như trước.

Sự thay đổi vì thế không chỉ là đưa sản phẩm lên mạng. Khi tự tìm kiếm khách hàng, hợp tác xã cũng phải quan tâm hơn đến hình ảnh sản phẩm, thương hiệu, cách giới thiệu và nhu cầu của người mua. Từ chỗ chủ yếu lo sản xuất ra sản phẩm, các thành viên hợp tác xã đã tính đến chuyện sản phẩm sẽ bán cho ai, bán ở đâu và làm thế nào để người ở xa vẫn biết đến mình.

Hiệu quả nhìn thấy khá rõ, trà hoa vàng trong năm đều được tiêu thụ, không còn tình trạng bị tiểu thương ép giá như trước. Một chiếc điện thoại, một tài khoản mạng xã hội hay một gian hàng trực tuyến tự nó không làm nên thay đổi. Nhưng khi người sử dụng biết mình cần gì và dùng công cụ ấy vào đúng việc, công nghệ bắt đầu trở thành một phần của câu chuyện sản xuất, kinh doanh.

Công nghệ giúp đưa sản phẩm vươn xa

Từ những sản phẩm được giới thiệu trên môi trường số, một câu chuyện khác cho thấy rõ hơn vai trò của khoa học, công nghệ trong việc nâng giá trị hàng hóa. Đó là câu chuyện của vịt quay Lạng Sơn. Vịt quay vốn là đặc sản của xứ Lạng, nhưng một thời gian dài, việc đưa sản phẩm đi xa gặp trở ngại bởi thời gian bảo quản ngắn.

Các giải pháp khoa học, công nghệ được nghiên cứu, ứng dụng để giải quyết bài toán đó. Nhờ cải tiến khâu bảo quản và đóng gói, sản phẩm từng bước mở rộng thị trường, có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong nước và tiếp cận cả thị trường nước ngoài.

Cùng đó, chanh rừng, hồng Vành khuyên, thạch đen, khau nhục, trám đen và nhiều nông sản, đặc sản khác cũng đang được quan tâm đến các khâu chế biến, bảo quản, đóng gói. Nếu trước đây nhiều sản phẩm chủ yếu bán dưới dạng tươi, phụ thuộc vào mùa vụ thì việc chế biến, bảo quản sâu giúp sản phẩm có thể đi xa hơn, đến với khách hàng ở nhiều nơi hơn.

Ông Trần Thế Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, xây dựng Thiên Phú cho biết: Đơn vị đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản đối với vịt quay; tham gia xây dựng, quản lý nhãn hiệu chứng nhận và bộ tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm khau nhục; đồng thời triển khai các hoạt động phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm hồng Bảo Lâm.

Nhìn từ những câu chuyện đó, có thể thấy giá trị của một sản phẩm không chỉ nằm ở việc làm ra nó. Một quả hồng ngon nhưng bảo quản không tốt sẽ khó đi xa. Một món ăn ngon nhưng không có cách đóng gói phù hợp cũng khó đến tay người mua ở ngoài tỉnh. Một sản phẩm tốt nhưng ít người biết đến thì thị trường vẫn hẹp. Vì vậy, từ khâu chế biến, bảo quản đến xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng, mỗi bước đều có thể quyết định sản phẩm tạo ra được bao nhiêu giá trị.

Sự thay đổi ấy tiếp tục được nhìn thấy rõ hơn trong hoạt động của doanh nghiệp. Tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn, dữ liệu được thu thập và phân tích theo thời gian thực để hỗ trợ nhận diện phương tiện, phân luồng xe, cảnh báo rủi ro và phục vụ quyết định vận hành. Công nghệ được đưa vào các khâu của quy trình xuất nhập khẩu, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao năng lực thông quan và hiệu quả hoạt động logistics, thương mại xuyên biên giới.

Ông Lê Hồng Giang, Giám đốc Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn cho biết: Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng xuyên suốt quy trình xuất nhập khẩu. Hệ thống dữ liệu được kết nối với các nền tảng quản lý và cơ sở dữ liệu hải quan của Việt Nam và Trung Quốc, qua đó hình thành quy trình logistics thông minh, khép kín. Việc vận hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, giảm thời gian xử lý và nâng chất lượng dịch vụ.

Từ một người dân dùng điện thoại để giới thiệu văn hóa quê mình, một hợp tác xã tìm khách hàng trên mạng, doanh nghiệp tìm cách kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm hay ứng dụng dữ liệu để điều hành logistics, những câu chuyện tưởng như rất khác nhau lại gặp nhau ở một điểm đó là ứng dụng công nghệ.

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, điều dễ nhận thấy là công nghệ đang dần được đưa vào ngay trong công việc hằng ngày. Người dân có thêm cách giới thiệu sản phẩm, hợp tác xã có thêm đường tìm khách hàng, doanh nghiệp có thêm công cụ quản lý và sản xuất hiệu quả hơn.

Từ những điều đã có, cách làm mới đang giúp tạo ra thêm giá trị. Đây có lẽ là thay đổi dễ nhận thấy nhất khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được ứng dụng vào những công việc quen thuộc. Khi những thay đổi ấy đi sâu hơn vào quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, câu chuyện về công nghệ sẽ không chỉ là làm ra một sản phẩm tốt hơn, bán được nhiều hơn, mà còn là làm thế nào để người dân bớt đi lại, bớt chờ đợi và công việc được giải quyết thuận lợi hơn.