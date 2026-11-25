Những điểm nghẽn

Chuyển đổi số đang được TP.HCM triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền đến cung cấp dịch vụ công, khám chữa bệnh và phát triển khoa học, công nghệ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn đối mặt với những khó khăn về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và cơ chế vận hành. Đây không phải những vấn đề riêng lẻ mà có mối liên hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp đến hiệu quả ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Tại phường Phú Nhuận, hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu dùng chung chưa đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống còn hạn chế.

Trong khi đó, đội ngũ nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, ảnh hưởng đến khả năng khai thác dữ liệu, xử lý công việc và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở.

Tại phường Sài Gòn, nhân sự phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn mỏng, phần lớn phải kiêm nhiệm nhiều công việc.

Một số phần mềm phục vụ hoạt động quản lý, điều hành có thời điểm quá tải, vận hành chưa ổn định; khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống chuyên ngành chưa cao. Việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cũng gặp khó khăn, nhất là với những trường hợp chưa thành thạo các thao tác trên môi trường số.

Thực tế tại cơ sở cho thấy, khi dữ liệu chưa được kết nối đồng bộ, người dân có thể phải cung cấp lại những thông tin đã có, trong khi cán bộ phải thực hiện thêm các bước kiểm tra, đối chiếu.

Điều này làm tăng thời gian xử lý công việc, chưa phát huy hết lợi ích mà các nền tảng số có thể mang lại. Những bất cập trên cho thấy, khó khăn không chỉ nằm ở điều kiện trang thiết bị mà còn ở khả năng kết nối dữ liệu và tổ chức vận hành thống nhất giữa các hệ thống.

Ở lĩnh vực y tế, những điểm nghẽn trong chuyển đổi số cũng thể hiện rõ, dù đây là lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ rất lớn. Thạc sĩ Trần Văn Đức - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho rằng khó khăn hiện nay không nằm ở việc thiếu ý tưởng hay công nghệ, mà chủ yếu ở điều kiện triển khai chưa theo kịp tốc độ phát triển.

Theo Thạc sĩ Trần Văn Đức, công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và phân tích dữ liệu, liên tục thay đổi, trong khi quy trình đầu tư, mua sắm, thử nghiệm và đưa giải pháp vào vận hành cần đáp ứng nhiều yêu cầu về ngân sách, quản lý tài sản công, hiệu quả đầu tư và an toàn thông tin. Vì vậy, thời gian triển khai có thể kéo dài, khiến một số giải pháp chưa thể ứng dụng kịp thời với nhu cầu thực tế.

Đối với mô hình bệnh viện thông minh, hạ tầng kỹ thuật cần được đầu tư đồng bộ, bao gồm máy chủ, hệ thống lưu trữ, mạng, trung tâm dữ liệu, phương án sao lưu và dự phòng.

Khi triển khai các ứng dụng AI, yêu cầu về năng lực tính toán và chi phí vận hành tiếp tục tăng lên. Đây là áp lực không nhỏ đối với các cơ sở y tế trong quá trình chuyển đổi số.

Một vấn đề khác là dữ liệu y tế được tích lũy qua nhiều năm, từ nhiều hệ thống khác nhau nhưng chưa đồng nhất về cấu trúc, thuật ngữ và chất lượng. Việc làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu đòi hỏi sự tham gia của cả đội ngũ công nghệ thông tin lẫn nhân viên chuyên môn y tế.

Bên cạnh đó, dữ liệu sức khỏe có tính chất đặc thù, liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư của người bệnh nên phải có quy định rõ ràng về quyền truy cập, mục đích sử dụng và trách nhiệm bảo vệ thông tin.

Nhân lực cũng là một thách thức đáng kể. Chuyển đổi số y tế không chỉ là nhiệm vụ của bộ phận công nghệ thông tin mà còn liên quan đến bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và đội ngũ quản lý.

Trong khi đó, nhân sự có khả năng kết hợp kiến thức về công nghệ, dữ liệu, AI với quy trình chuyên môn y khoa còn thiếu; việc tuyển dụng, đào tạo và giữ chân lực lượng này không dễ dàng.

Không chỉ ở khâu ứng dụng, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng còn những điểm nghẽn, nhất là quá trình đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Tại TP.HCM, năng lực nghiên cứu từng bước được củng cố, song việc hình thành sản phẩm có khả năng ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Một nguyên nhân phải kể đến là nhiệm vụ nghiên cứu đôi khi chưa xuất phát đầy đủ từ nhu cầu của doanh nghiệp, cơ quan quản lý và thị trường.

Kết quả nghiên cứu có thể đạt yêu cầu về chuyên môn nhưng chưa được chuẩn bị đầy đủ phương án ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa. Việc đánh giá mức độ sẵn sàng của công nghệ, xác định đơn vị tiếp nhận và tìm kiếm nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cũng còn khó khăn.

Vấn đề sở hữu trí tuệ và khai thác kết quả nghiên cứu cũng đặt ra nhiều yêu cầu. Các bên cần làm rõ quyền sở hữu, quyền quản lý, phương thức định giá và cơ chế chuyển giao công nghệ.

Đặc biệt, đối với một số nhiệm vụ sử dụng nguồn lực nhà nước, tổ chức chủ trì được giao quyền quản lý kết quả nghiên cứu nhưng không đồng nghĩa với việc có quyền sở hữu như một số tổ chức chủ trì khác. Sự khác biệt này ảnh hưởng đến quá trình khai thác, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, để đưa một công nghệ từ giai đoạn nghiên cứu đến sản phẩm có thể đưa ra thị trường, cần thêm nguồn vốn, cơ sở thử nghiệm và điều kiện kiểm chứng.

Tuy nhiên, hạ tầng phục vụ thử nghiệm, đánh giá công nghệ có kiểm soát chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Một số nội dung liên quan đến cơ chế thử nghiệm, nguồn kinh phí và quản lý rủi ro còn cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Cơ chế tài chính cũng là vấn đề cần tháo gỡ. Những quy định hiện hành chưa thật sự phù hợp với đặc thù các dự án do doanh nghiệp dẫn dắt, trong đó có hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo vốn tiềm ẩn rủi ro.

Nếu thiếu cơ chế linh hoạt, doanh nghiệp sẽ gặp khó trong việc đầu tư dài hạn, hoàn thiện công nghệ và đưa sản phẩm ra thị trường.

Ở cấp độ thành phố, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ xác định ba nhóm điểm nghẽn lớn cần tập trung xử lý. Đó là một số cơ chế, chính sách chưa được hoàn thiện đúng tiến độ; việc phân bổ và giải ngân kinh phí còn chậm, nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu; dữ liệu và các hệ thống số chưa được kết nối, chia sẻ đồng bộ.

Bên cạnh đó, một số hệ thống chuyên ngành của Trung ương chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kết nối, trong khi năng lực ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp cơ sở còn chưa đồng đều.

Đồng bộ giải pháp tháo gỡ

Từ những khó khăn nêu trên, yêu cầu đặt ra đối với TP.HCM là phải triển khai đồng bộ các giải pháp về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và cơ chế tổ chức thực hiện.

Chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi các nền tảng được kết nối, dữ liệu được chuẩn hóa, cán bộ có đủ năng lực vận hành và người dân, doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi từ những thay đổi này.

Tại phường Phú Nhuận, địa phương kiến nghị tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm các nền tảng có khả năng kết nối, liên thông. Cùng với đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có kiến thức và kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thực tiễn, địa phương đang từng bước ứng dụng các công cụ quản trị số như Dashboard và mô hình bản sao số (Digital Twin) để hỗ trợ theo dõi, quản lý và điều hành. Đây là những nền tảng có thể giúp chính quyền khai thác dữ liệu trực quan hơn, nhận diện vấn đề và nâng cao khả năng phản ứng trước những yêu cầu phát sinh trong quản lý địa bàn.

Trọng tâm của chuyển đổi số là phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Trong định hướng tiếp theo, địa phương đặt ra yêu cầu phát triển trung tâm điều hành dữ liệu, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ứng dụng AI hỗ trợ người dân và tăng cường sử dụng dữ liệu trong dự báo, quản lý. Để các mô hình này vận hành hiệu quả, điều kiện tiên quyết vẫn là dữ liệu phải được cập nhật, chuẩn hóa và kết nối giữa các lĩnh vực.

Tại phường Sài Gòn, địa phương đề xuất nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin, bảo đảm hạ tầng và đường truyền kết nối ổn định; chuẩn hóa dữ liệu, tăng khả năng liên thông giữa các phần mềm.

Đồng thời, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nhất là những trường hợp chưa thành thạo các thao tác trên môi trường số.

Việc ứng dụng công nghệ được định hướng gắn với đặc thù địa bàn trung tâm, nơi tập trung hoạt động hành chính, thương mại, dịch vụ và du lịch. Địa phương đề xuất xây dựng mô hình đô thị thông minh phù hợp với yêu cầu quản lý một khu vực có mật độ hoạt động kinh tế, xã hội cao.

Trong đó, hệ thống camera giám sát thông minh được đề xuất triển khai tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường trung tâm, địa điểm du lịch, thương mại và nơi tập trung đông người. Hệ thống này có thể hỗ trợ bảo đảm an ninh, phát hiện sự cố, nhận diện các hành vi vi phạm trật tự đô thị và tình trạng ùn tắc giao thông.

Việc chuyển đổi số ở bệnh viện tại TP.HCM giúp người bệnh nâng cao trải nghiệm.

Cùng với camera, địa phương định hướng nghiên cứu ứng dụng cảm biến và hệ thống quan trắc để theo dõi các chỉ số môi trường, nhiệt độ, chất lượng không khí, phục vụ công tác dự báo và cảnh báo sớm.

Dữ liệu thu thập được cần kết nối với hệ thống cảnh báo và quy trình xử lý cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, giám sát. Việc triển khai cũng phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, quy trình vận hành, bảo trì và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin.

Ở lĩnh vực y tế, theo Thạc sĩ Trần Văn Đức, để tháo gỡ những vướng mắc trong chuyển đổi số cần tập trung vào ba nhóm giải pháp.

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế triển khai. Cần có quy định phù hợp để các cơ sở y tế chủ động hơn trong đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ, thử nghiệm các giải pháp mới và ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn, trên cơ sở tuân thủ quy định về tài chính, quản lý tài sản công và bảo đảm an toàn thông tin. Những giải pháp cần được thử nghiệm, đánh giá trên nhu cầu thực tế, kiểm soát rủi ro trước khi nhân rộng.

Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế đồng bộ. Việc này đòi hỏi phải có kiến trúc dữ liệu thống nhất, các tiêu chuẩn và danh mục dùng chung, nền tảng có khả năng kết nối, liên thông giữa các hệ thống. Cùng với đó là cơ chế quản trị dữ liệu, phân quyền truy cập, xác định rõ mục đích sử dụng và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân, bảo đảm quyền riêng tư của người bệnh.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu. Ngành y tế cần có chính sách đào tạo, thu hút và giữ chân nhân sự am hiểu đồng thời về y tế, công nghệ, dữ liệu, AI và an toàn thông tin. Hoạt động đào tạo cần gắn với thực tiễn vận hành tại bệnh viện, giúp đội ngũ chuyên môn hiểu rõ khả năng, giới hạn và rủi ro của công nghệ, từ đó sử dụng hiệu quả trong công việc.

Để thực hiện các mục tiêu này, cần tăng cường hợp tác giữa bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Trong đó, bệnh viện xác định nhu cầu, tổ chức thử nghiệm và đánh giá hiệu quả ứng dụng; trường đại học, viện nghiên cứu đóng góp tri thức khoa học và nguồn nhân lực; doanh nghiệp tham gia phát triển, hoàn thiện và chuyển giao giải pháp.

Quá trình hợp tác phải tuân thủ các yêu cầu về chuyên môn lâm sàng, đạo đức nghiên cứu, bảo vệ dữ liệu và an toàn người bệnh.

Ngành y tế TP.HCM phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu.

Ở cấp độ thành phố, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ định hướng tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả các quy định đã ban hành.

Tiếp đó là phát triển hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và ứng dụng các mô hình như bản sao số (Digital Twin) trong quản lý, điều hành.

Những giải pháp này cần được triển khai gắn với yêu cầu đánh giá hiệu quả thực chất. Kết quả chuyển đổi số không nên chỉ được đo bằng số lượng nền tảng, phần mềm hay thiết bị được đầu tư, mà cần thể hiện qua thay đổi trong phương thức quản lý, thời gian giải quyết thủ tục, chi phí người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra, cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ công.

Tạo đột phá từ nghiên cứu đến thị trường

Cùng với việc tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng và tổ chức thực hiện, TP.HCM đang chú trọng hoàn thiện cơ chế thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.

Thành phố triển khai cơ chế thí điểm thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo mô hình hợp tác giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, hoàn thiện và đưa sản phẩm ra thị trường.

Cạnh đó, thành phố hoàn thiện chính sách hỗ trợ khai thác kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, dự kiến trong tháng 12/2026.

Định hướng là hỗ trợ xuyên suốt từ nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ đến chuyển giao và thương mại hóa, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn đầu của quá trình nghiên cứu. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương, thành phố tiếp tục kiến nghị cơ quan Trung ương hoàn thiện quy định để tạo hành lang pháp lý đồng bộ.

TP.HCM gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá trong chuyển đổi số.

Trong năm 2026, HĐND TP.HCM đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong đó, Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND tập trung hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 65/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp; Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND tạo cơ chế để tổ chức tham gia thành lập, đồng sáng lập, quản lý, điều hành hoặc góp vốn vào doanh nghiệp nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Các chính sách này góp phần mở rộng công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng tổ chức thực hiện, sự kết nối giữa các chủ thể và mức độ tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

Khi những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và thể chế được tháo gỡ đồng bộ, các nền tảng số mới có thể phát huy hiệu quả, kết quả nghiên cứu có cơ hội đi vào đời sống và doanh nghiệp có thêm điều kiện phát triển sản phẩm công nghệ.

Đây cũng là yêu cầu quan trọng để TP.HCM hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Bài 6: Lan tỏa Nghị quyết 57 từ những mô hình thực tiễn