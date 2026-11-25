Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

TP.HCM xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và tạo nền tảng phát triển trong giai đoạn mới.

Để hiện thực hóa định hướng này, thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực xã hội, đồng thời xây dựng các mô hình hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Trước đó, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đã dành Điều 8 quy định các cơ chế liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các nội dung gồm ưu đãi tiền lương, tiền công đối với chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập; thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ; hỗ trợ không hoàn lại đối với dự án khởi nghiệp; miễn, giảm thuế cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Sau hai năm triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM lọt vào Top 110 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động toàn cầu theo StartupBlink. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng bộc lộ những hạn chế về hạ tầng và cơ chế.

Tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G khi đó mới đạt hơn 60%; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; việc triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát còn phụ thuộc vào nhiều cơ quan, bộ, ngành, chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW tạo thêm động lực để TP.HCM phát huy vai trò tiên phong, chủ động thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách và phát triển khoa học, công nghệ.

Qua hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ chuyển biến trong nhận thức, hoàn thiện thể chế đến tổ chức thực hiện, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các nhiệm vụ từng bước đi vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Có thể khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại thành phố trên 4 nhóm nội dung nổi bật: Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện thể chế. Thành phố đã hoàn thành 187/192 nhiệm vụ có thời hạn do Trung ương giao, đạt 97,4%; đồng thời ban hành 22/39 văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch năm 2026.

Đây là cơ sở quan trọng để từng bước tháo gỡ những rào cản, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Thứ hai, về chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản được kết nối thông suốt đến 168 phường, xã, đặc khu; hệ thống điều hành thông minh được mở rộng đến 168/168 đơn vị.

Cùng với đó, thành phố đã công bố 70 cơ sở dữ liệu mở, triển khai bản đồ số với 205 lớp dữ liệu và kết nối 13 nhóm dữ liệu quốc gia. Đến hết quý III/2026, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 97%.

Những kết quả này góp phần bảo đảm hoạt động điều hành được duy trì thông suốt, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ ba, về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong 10 tháng đầu năm 2026, Thành phố đã phê duyệt 71 nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tổng kinh phí gần 292 tỷ đồng; nghiệm thu 64 nhiệm vụ. Từ các nhiệm vụ được nghiệm thu, đã hình thành 85 bài báo quốc tế và 11 sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ, quy trình công nghệ.

Đáng chú ý, 20% kết quả nghiên cứu được ứng dụng để phục vụ hoạt động quản lý, điều hành chuyên ngành; số còn lại chủ yếu được ứng dụng trực tiếp tại tổ chức chủ trì và doanh nghiệp.

Đặc biệt, thành phố đã phê duyệt 3 tổ chức thực hiện 4 chương trình nghiên cứu nhằm tham gia hình thành và phát triển các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực vi mạch, vật liệu mới, với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng.

Thứ tư, về thúc đẩy ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Thành phố đã triển khai Đề án thí điểm thương mại hóa, thu hút 54 sản phẩm đăng ký với tổng kinh phí đề xuất trên 500 tỷ đồng, trong đó nguồn lực ngoài nhà nước chiếm trên 50%.

Sàn giao dịch công nghệ ghi nhận 54 hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị với tổng giá trị khoảng 35,1 tỷ đồng. Thành phố cũng đã thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô 500 tỷ đồng và đưa Quỹ vào hoạt động; đồng thời ban hành Nghị quyết phê duyệt bổ sung vốn nhà nước hằng năm cho Quỹ.

Một số kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng, thử nghiệm trong các lĩnh vực y tế, quản lý đô thị và sản xuất, góp phần đưa thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Đối với công nghệ mới, thành phố đã chấp thuận chủ trương triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) ở quy mô lớn đối với công nghệ UAV, dự kiến tại Cần Giờ, Củ Chi và Khu đô thị khoa học, công nghệ Bắc thành phố.

Đồng thời, thành phố đã bố trí gần 40 tỷ đồng để triển khai 12 hạng mục mua sắm và thuê dịch vụ ứng dụng UAV tại các xã, phường, phục vụ công tác quản trị, điều hành.

Song song đó, thành phố tổ chức triển khai các gói mua sắm kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sau khi nghiệm thu thành công.

Nổi bật là hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện hành vi vi phạm quảng cáo trong ngành y tế; hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành phần mềm hỗ trợ người khuyết tật nhìn nhận biết thông tin qua điện thoại thông minh tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Hình thành hệ sinh thái, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Từ hoàn thiện cơ chế, phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo đến huy động vốn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, TP.HCM đang từng bước hình thành hệ thống hỗ trợ phát triển công nghệ gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Trong đó, Đề án Phát triển Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế hướng đến xây dựng mạng lưới các trung tâm được điều phối thống nhất, kết nối hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ.

Song song đó, thành phố đã tuyển chọn hơn 600 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức hơn 100 chương trình đào tạo với trên 4.500 lượt học viên tham gia, góp phần phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ các dự án tiềm năng.

Để bổ sung nguồn lực cho hệ sinh thái, TP.HCM triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn nhà nước theo mô hình công ty cổ phần. Quỹ ra mắt tháng 4/2026 với vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, gồm 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và 300 tỷ đồng từ doanh nghiệp, tổ chức tài chính.

Mô hình này hướng đến sử dụng vốn nhà nước làm vốn mồi, thu hút đầu tư tư nhân vào các dự án đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ có tiềm năng phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát sản phẩm UAV tại Công ty Cổ phần Real-time Robotics Việt Nam.

Cùng với nguồn vốn, thành phố chú trọng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Chương trình thí điểm thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ đã thu hút khoảng 80 hồ sơ, sản phẩm đăng ký, với tổng kinh phí hơn 500 tỷ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách chiếm hơn 50%.

TP.HCM cũng phê duyệt 3 tổ chức đủ điều kiện tham gia hình thành, phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, gắn với 4 chương trình khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực vi mạch, tế bào gốc và vật liệu mới, tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

Một mắt xích quan trọng khác là Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM được đổi mới theo hướng lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm trọng tâm, tăng cường kết nối công nghệ, thiết bị, chuyên gia và dịch vụ hỗ trợ giao dịch.

Đoàn công tác Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM làm việc và tham quan nhà máy DreBo tại Altshausen, CHLB Đức.

Sàn hiện kết nối gần 25.000 công nghệ, thiết bị và hơn 1.100 chuyên gia tư vấn; ghi nhận trên 191.000 lượt tiếp cận, tương tác, cùng 40 hợp đồng, thỏa thuận hợp tác có tổng giá trị 29,815 tỷ đồng.

Việc theo dõi nhu cầu công nghệ đến khi hình thành kết quả cụ thể được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Thành phố cũng định hướng phát triển khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu đô thị khoa học - công nghệ và các tổ chức nghiên cứu mạnh; ưu tiên những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, công nghệ sinh học, y sinh, vật liệu mới và vi mạch bán dẫn.

Hiện TP.HCM có hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Nhiều mô hình đang chuyển sang hướng hợp tác trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tạo điều kiện kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thực tế của thị trường.

Một ví dụ là Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, được hình thành từ năm 2023, định hướng lấy doanh nghiệp, tập đoàn và ngành công nghiệp làm trọng tâm; lấy nhu cầu thị trường làm điểm xuất phát để kết nối các nguồn lực công nghệ.

Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Theo bà Bùi Thanh Hằng - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, trung tâm tập trung tiếp nhận những bài toán thực tế từ doanh nghiệp và địa phương, kết nối chuyên gia, nhà khoa học và đối tác công nghệ để thiết kế giải pháp phù hợp.

Đến nay, SoiHub đã và đang kết nối, hợp tác và phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn đặt hàng từ thị trường và thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Trung tâm đồng thời thúc đẩy các chương trình, dự án trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghiệp chế tạo và vật liệu mới.

“Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở việc thu hút đầu tư hay tiếp nhận công nghệ. Chúng ta cần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển năng lực sản xuất, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam”, bà Hằng nhấn mạnh.

Khoa học, công nghệ là trụ cột dẫn dắt tăng trưởng

Trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi phương thức sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu, TP.HCM xác định đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực then chốt để tạo đột phá tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị toàn cầu thông minh, bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có thêm dư địa phát triển công nghiệp, mở ra cơ hội tổ chức lại không gian sản xuất, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và những ngành công nghiệp mới. Đây cũng là điều kiện để thành phố mở rộng không gian đổi mới sáng tạo, kết nối năng lực nghiên cứu với các trung tâm sản xuất và thị trường.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh, thành phố hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị toàn cầu thông minh, bền vững, có khả năng kết nối hiệu quả các nguồn lực và tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM xác định ba trụ cột đột phá. Thứ nhất, đổi mới thể chế, tiên phong thí điểm những cơ chế, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng.

Thứ ba, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác chiến lược, tăng cường hợp tác công - tư, kết nối các nguồn lực quốc tế và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ cao.

Trung tâm Đầu tư tài chính TP.HCM.

Ba trụ cột này được xác định là nền tảng quan trọng để TP.HCM cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Về dài hạn, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo tiệm cận trình độ quốc tế trong các lĩnh vực trọng tâm; đến năm 2035 trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố cần tiếp tục kết nối thể chế, nguồn vốn, năng lực nghiên cứu, nguồn nhân lực và nhu cầu thị trường; đồng thời nâng cao khả năng làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Đây là nền tảng để TP.HCM từng bước chuyển từ một trung tâm kinh tế lớn thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh trong khu vực.

Theo lộ trình phát triển Mạng lưới Trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại TP.HCM, giai đoạn 2026–2027, thành phố phấn đấu phát triển ít nhất 4 Trung tâm Đổi mới sáng tạo đạt tiêu chí trung tâm cấp quốc gia và 3 trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Giai đoạn 2028–2029, thành phố đặt mục tiêu hình thành tối thiểu 3 Trung tâm Đổi mới sáng tạo đạt tầm cỡ quốc tế, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới trung tâm cấp tỉnh. Đến năm 2030, mạng lưới tiếp tục được phát triển đa dạng, trong đó có ít nhất 3 trung tâm đạt trình độ quốc gia và quốc tế, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống đổi mới sáng tạo của thành phố. Về nguồn lực tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn nhà nước của TP.HCM ra mắt tháng 4/2026 với tổng vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố góp 200 tỷ đồng, tương đương 40%, làm vốn mồi; 300 tỷ đồng còn lại đến từ doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Theo định hướng, đến năm 2035, quy mô quỹ sẽ được nâng lên tối thiểu 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước khoảng 2.000 tỷ đồng, khu vực tư nhân chiếm ít nhất 60%, tương đương 3.000 tỷ đồng hoặc cao hơn. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo tiệm cận trình độ quốc tế trong các lĩnh vực trọng tâm; đến năm 2035 trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực trọng tâm.

Bài 5: Gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá trong chuyển đổi số