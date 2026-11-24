Kết nối tri thức, đưa công nghệ về Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, TP.HCM xác định kết nối đội ngũ trí thức, doanh nhân và chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những hướng đi nhằm bổ sung nguồn lực công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Thay vì chỉ tập trung vận động chuyên gia trở về làm việc, thành phố hướng đến các hình thức hợp tác linh hoạt hơn, như tham gia nghiên cứu từ xa, hợp tác theo dự án, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Theo ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khả năng kết nối nguồn lực tài chính, tri thức và công nghệ quốc tế với quá trình phát triển trong nước.

Do đó, việc phát huy nguồn lực kiều bào cần được mở rộng từ thu hút nhân lực sang hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng và kết nối doanh nghiệp với thị trường quốc tế.

Một trong những hướng kết nối là Chương trình chuyển đổi sản xuất thông minh Việt Nam (VSMART) do HCMC C4IR chủ trì xây dựng, với sự hỗ trợ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Chương trình sử dụng bộ công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi thông minh theo chuẩn quốc tế, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam.

VSMART hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ứng dụng các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và tự động hóa.

Đây cũng là lĩnh vực có thể phát huy kinh nghiệm chuyên môn, năng lực công nghệ và mạng lưới kết nối của chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, cải tiến quy trình sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với VSMART, HCMC C4IR chủ trì thành lập Trung tâm Trao đổi Tri thức Toàn cầu (Global Knowledge Exchange Center – GKEC), hướng đến kết nối TP.HCM với các mạng lưới tri thức và công nghệ quốc tế. Thông qua trung tâm này, cộng đồng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài có thêm không gian kết nối, hợp tác chuyên môn, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Ở lĩnh vực hạ tầng công nghệ, chương trình hợp tác phát triển Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge-AI Data Center) có sự tham gia của Nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do chuyên gia người Việt Nam tại Thung lũng Silicon sáng lập.

Sự tham gia của doanh nghiệp gắn với mạng lưới chuyên gia quốc tế mở ra khả năng kết hợp kinh nghiệm công nghệ với năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai tại Việt Nam.

Những mô hình này cho thấy việc kết nối kiều bào không chỉ dừng ở vận động đóng góp ý tưởng hay nguồn vốn, mà có thể đi vào các chương trình cụ thể, gắn với nhu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển công nghệ của thành phố.

Tạo cơ chế cho kiều bào

Bên cạnh kết nối tri thức và công nghệ, việc xây dựng cơ chế thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cũng là điều kiện quan trọng để nguồn lực kiều bào tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghệ trong nước.

Theo định hướng được HCMC C4IR đặt ra, TP.HCM hướng đến huy động tối thiểu 500 tỷ đồng đến năm 2026 cho đầu tư đổi mới sáng tạo, đồng thời hình thành quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với quy mô ban đầu tối thiểu 50 tỷ đồng.

Đây là những định hướng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho các dự án công nghệ, tạo thêm cơ hội để nhà đầu tư, doanh nhân và chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào quá trình phát triển doanh nghiệp trong nước.

Thành phố hiện có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với gần 2.000 startup, 55 vườn ươm chuyên nghiệp và 143 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. TP.HCM cũng tập trung khoảng 50% số startup cả nước, thu hút 44% tổng vốn đầu tư và chiếm 60% số thương vụ gọi vốn.

Những lợi thế này tạo nền tảng để thành phố mở rộng kết nối với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp và mạng lưới chuyên gia quốc tế, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với việc thu hút đầu tư, TP.HCM chú trọng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm sản phẩm và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Theo định hướng của thành phố, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí để hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm và phát triển sản phẩm.

Tài sản hình thành từ nghiên cứu, bao gồm bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ, được giao cho doanh nghiệp theo cơ chế áp dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động khai thác và thương mại hóa kết quả.

Thông qua Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), các dự án khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ không hoàn lại theo từng giai đoạn. Mức hỗ trợ tối đa là 40 triệu đồng ở giai đoạn tiền sáng tạo, 80 triệu đồng ở giai đoạn ươm tạo và lên tới 400 triệu đồng ở giai đoạn tăng tốc.

Các cơ chế này góp phần giúp dự án hoàn thiện ý tưởng, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để nguồn vốn, kinh nghiệm và mạng lưới đối tác từ cộng đồng kiều bào tham gia.

Về năng lực nghiên cứu và phát triển, TP.HCM đã đầu tư 3 trung tâm xuất sắc (COE) đạt chuẩn tiệm cận quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM và Khu Công nghệ cao.

Các trung tâm tập trung vào 6 nhóm công nghệ chiến lược với 18 sản phẩm trọng tâm, hướng đến nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đây cũng là những lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác với chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo TS Ngô Phẩm Trân, người sáng lập kiêm Chủ tịch danh dự Hiệp hội Kiều bào Trí thức Việt tại Đài Loan (OVIAT), Tiến sĩ danh dự Quản lý giáo dục Trường Đại học Apollo Hoa Kỳ, người sáng lập kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (VTBA), Nghị quyết số 57-NQ/TW mở ra cơ hội để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tri thức, kinh nghiệm quốc tế, công nghệ và nguồn lực đầu tư, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Phát huy nguồn lực kiều bào không chỉ là thu hút nhân tài trở về mà còn là kết nối tri thức và công nghệ toàn cầu với nhu cầu phát triển trong nước. Đây là hướng đi thiết thực để cụ thể hóa Nghị quyết 57, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM”, TS Ngô Phẩm Trân nói.

Theo TS Ngô Phẩm Trân, TP.HCM cần chủ động kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân kiều bào với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng cần tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển sản phẩm mới.

TS Ngô Phẩm Trân.

“TP.HCM có thể xây dựng mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ người Việt ở nước ngoài, đồng thời công bố những vấn đề trọng tâm cần giải quyết bằng khoa học, công nghệ để thu hút sự tham gia của cộng đồng kiều bào”, TS Ngô Phẩm Trân đề xuất.

Như vậy, để nguồn lực này phát huy hiệu quả, TP.HCM cần tiếp tục xây dựng cơ chế kết nối thực chất, xác định rõ nhu cầu công nghệ và tạo điều kiện để chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành lâu dài với các chương trình phát triển của thành phố.

Bài 4: Tạo đà đưa TP.HCM trở thành trung tâm công nghệ khu vực