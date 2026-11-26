Từ cơ chế đặc thù đến động lực phát triển đô thị

Luật Phát triển đô thị mở ra cơ hội quan trọng để TP.HCM chủ động hơn trong huy động nguồn lực, tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào thị trường.

Đây không chỉ là cơ sở để thành phố tận dụng các cơ chế ưu đãi, mà còn tạo điều kiện chuyển hóa những chính sách đặc thù thành công cụ cụ thể, giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đó, TP.HCM xác định cần tập trung vào ba hướng trọng tâm: đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ; phát triển hạ tầng và năng lực nghiên cứu, thử nghiệm; đồng thời thúc đẩy thương mại hóa và thử nghiệm công nghệ mới.

Trong đó, cơ chế tài chính được định hướng theo hướng linh hoạt hơn, chú trọng khoán chi, huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư và phát huy vai trò của các quỹ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa công nghệ. Việc đổi mới cơ chế phải đi đôi với trách nhiệm giải trình và bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Về hạ tầng, thành phố thúc đẩy phát triển các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, cơ sở thử nghiệm, hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu dùng chung. Qua đó, tạo điều kiện để viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cùng khai thác nguồn lực, hạn chế đầu tư trùng lặp.

Đối với thương mại hóa công nghệ, thành phố đang triển khai Đề án thí điểm thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Đây là bước cần thiết để công nghệ mới được kiểm chứng trong môi trường thực tế, đánh giá rủi ro trước khi mở rộng ứng dụng.

Điểm cốt lõi là hình thành chuỗi liên kết xuyên suốt từ nghiên cứu, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm đến sản xuất và đưa ra thị trường. Hiệu quả của chính sách không chỉ được đo bằng số lượng cơ chế được ban hành mà phải thể hiện qua công nghệ được ứng dụng, doanh nghiệp phát triển và sản phẩm khoa học, công nghệ tạo ra giá trị kinh tế - xã hội.

Thực tế, TP.HCM đang định hướng phát triển công nghệ chiến lược gắn với nhu cầu cụ thể của đời sống và sản xuất. Đến tháng 10/2026, trong 64 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu, có 15 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, sản phẩm công nghệ chiến lược.

Một số kết quả nghiên cứu bước đầu đã được đưa vào thực tiễn. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu không gian, hệ thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong trường học được thử nghiệm tại 8 trường với 7.905 học sinh. Hệ thống giúp rút ngắn thời gian xử lý ca bệnh nghi ngờ từ 2 ngày xuống còn 1 giờ, thông qua sự phối hợp giữa đơn vị nghiên cứu, ngành y tế và giáo dục.

Trong chuyển đổi số cấp xã, nhiệm vụ nghiên cứu nền tảng GIS dùng chung theo mô hình dịch vụ phần mềm đã hình thành 45 bài toán nghiệp vụ và 40 bài toán quản lý, điều hành. Kết quả này tạo cơ sở triển khai tại phường Minh Phụng, xã Bình Mỹ và có tiềm năng mở rộng.

Ở lĩnh vực tự động hóa, thành phố đã nghiên cứu, chế tạo dây chuyền sản xuất muối hải sản từ nguồn muối sạch Cần Giờ. Dây chuyền được lắp đặt, bàn giao và Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Muối Biển Lý Nhơn tham gia vận hành thử nghiệm, tạo tiền đề phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ nguyên liệu địa phương.

Những kết quả trên cho thấy nghiên cứu khoa học đang từng bước tiếp cận các yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất và khả năng phát triển sản phẩm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, thành phố cũng phân biệt rõ giữa kết quả ứng dụng, thử nghiệm với kết quả thương mại hóa. Hiệu quả khai thác và giá trị kinh tế của các nhiệm vụ nghiên cứu đang tiếp tục được theo dõi, đánh giá để có cơ sở công bố đầy đủ, chính xác trong tháng 12/2026.

Hiệu quả và chất lượng đặt

lên hàng đầu

Song song với việc thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, TP.HCM xác định ứng dụng công nghệ phải gắn với yêu cầu giải quyết những bài toán cốt lõi trong quản lý và phát triển đô thị. Trọng tâm là khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuẩn hóa quy trình làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Kho dữ liệu dùng chung, làm nền tảng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ.

Đồng thời, thành phố hướng đến phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển dịch vụ số.

Thành phố cũng định hướng phát triển mô hình Bản sao số đô thị (Digital Twin) nhằm mô phỏng, dự báo quy hoạch, đánh giá các phương án phát triển, cải tạo, chỉnh trang đô thị. Công nghệ này còn hỗ trợ quản lý, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng, đánh giá tác động của các dự án, công trình đến hạ tầng kỹ thuật, giao thông, ngập lụt, môi trường và quá trình phát triển đô thị.

Trụ sở UBND phường Tân Hòa (TP.HCM).

Thông qua mô hình này, cơ quan quản lý có thêm cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu, phục vụ công tác điều hành và ra quyết định của lãnh đạo thành phố.

Đối với chuyển đổi số cấp xã, TP.HCM hướng đến chuẩn hóa mô hình, bảo đảm 100% cán bộ được trang bị chữ ký số và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng. Đáng chú ý, Thành phố đã cấp hơn 4 triệu chữ ký số miễn phí cho người dân, tương ứng trên 40% dân số trưởng thành, tạo điều kiện mở rộng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, trợ lý ảo AI đang được đưa vào hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước, gắn với định hướng phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao. Công nghệ AI hỗ trợ cán bộ, công chức tra cứu pháp luật, rà soát văn bản, tổng hợp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý công việc và cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dân trực tuyến 24/7.

Thành phố tiếp tục hoàn thiện quy định về an toàn, quản lý rủi ro trong ứng dụng AI, bảo đảm triển khai có kiểm soát và phù hợp yêu cầu quản lý nhà nước.

Hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu trong quá trình chuyển đổi số.

Về phương thức tổ chức thực hiện, thành phố xác định Nhà nước giữ vai trò đặt hàng, điều phối và xây dựng nền tảng dùng chung; viện, trường đảm nhiệm nghiên cứu, phát triển giải pháp; doanh nghiệp tham gia phát triển công nghệ, kiểm chứng, triển khai và mở rộng sản phẩm.

Đến nay, TP.HCM đã công bố 22 bài toán lớn và lựa chọn 3 bài toán để tập trung giải quyết. Các nhiệm vụ nghiên cứu về GIS dùng chung, tích hợp dữ liệu và hỗ trợ quản lý cấp xã cũng đang từng bước hình thành những nền tảng có khả năng mở rộng.

Nguyên tắc xuyên suốt là không đầu tư công nghệ theo phong trào, không xây dựng những hệ thống riêng lẻ thiếu khả năng kết nối. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ nhu cầu thực tế, cơ quan sử dụng, khả năng tích hợp với hạ tầng hiện có và hiệu quả đầu ra.

Với định hướng này, Luật Phát triển đô thị cùng các cơ chế, chính sách đặc thù được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để TP.HCM huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đích đến không chỉ là xây dựng các nền tảng công nghệ hiện đại, mà còn là nâng cao năng lực quản trị, chất lượng phát triển đô thị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể hóa cơ chế, khơi thông nguồn lực

Ở góc độ pháp lý, luật sư Đặng Thị Út Pha (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, Luật Phát triển đô thị năm 2026 đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW bằng việc chuyển các định hướng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành những cơ chế pháp lý cụ thể.

Điều này được thể hiện rõ tại Điều 30 và Điều 31 của Luật, với các quy định về phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức, hoạt động và quản lý Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng nguồn lực từ tài trợ, hỗ trợ, hợp tác công - tư và các hình thức khác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới.

Theo luật sư Đặng Thị Út Pha, đối với TP.HCM, đây là những công cụ quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn về hành lang pháp lý, nguồn lực đầu tư và kết nối giữa nghiên cứu với thị trường.

Tuy nhiên, để các cơ chế này phát huy hiệu quả, thành phố cần sớm cụ thể hóa quy định của Luật Phát triển đô thị năm 2026, thực hiện phân quyền gắn với quản trị rủi ro, kiểm tra, giám sát; đồng thời đánh giá chính sách dựa trên kết quả đầu ra và hiệu quả thực tế.

Để các cơ chế của Luật thực sự thu hút doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học tham gia, TP.HCM cần chuyển từ tư duy hỗ trợ hành chính sang tư duy đồng hành và chia sẻ lợi ích với các chủ thể đổi mới sáng tạo.

Trước hết, thành phố cần cụ thể hóa các chính sách tại Điều 30 và Điều 31, bảo đảm thủ tục tiếp cận nguồn vốn, Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát được thực hiện đơn giản, minh bạch và có tính dự đoán.

Luật Phát triển đô thị: Mở đường cho TP.HCM khai thác nguồn lực khoa học, công nghệ.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, TP.HCM cần tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà khoa học tiếp cận hạ tầng nghiên cứu, dữ liệu và môi trường thử nghiệm thực tế. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đặc biệt, thành phố cần phát huy vai trò đặt hàng và đồng đầu tư của Nhà nước, gắn kết các trường đại học, viện nghiên cứu với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và những bài toán đặt ra trong quá trình phát triển đô thị.

Luật sư Đặng Thị Út Pha cho rằng, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư cho đổi mới sáng tạo khi nhìn thấy cơ hội thị trường, có cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý và khả năng thu hồi lợi ích từ chính những kết quả nghiên cứu mà họ tạo ra.

Để tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, việc triển khai Luật Phát triển đô thị năm 2026 cần đặt trọng tâm vào hiệu quả thực thi và những giá trị cụ thể mang lại cho đô thị.

Theo đó, TP.HCM cần nhanh chóng cụ thể hóa các cơ chế của Luật thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ có lộ trình rõ ràng; xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Tuyến Metro số 1 góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng, mở ra dư địa phát triển đô thị hiện đại, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ tại TP.HCM.

Đặc biệt, thành phố cần lựa chọn những lĩnh vực đang có nhiều điểm nghẽn như giao thông, ngập nước, môi trường, quy hoạch và quản lý đất đai để triển khai các dự án ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tính thí điểm, có khả năng nhân rộng.

Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, chẳng hạn mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ công, tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng sống của người dân, thay vì chỉ đánh giá thông qua số lượng đề án hay kinh phí đã giải ngân.

"Tôi cho rằng, thước đo thành công của Luật Phát triển đô thị năm 2026 không phải là chúng ta đã ban hành được bao nhiêu chính sách, mà là những chính sách đó đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề thực tế của đô thị và mang lại giá trị cụ thể gì cho người dân", luật sư Đặng Thị Út Pha nhấn mạnh.