Công nghệ giải quyết bài toán thực tiễn

Là người thường xuyên sử dụng Metro để di chuyển, chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ phường Long Trường (TP.HCM) cho biết, việc có thể mua vé, tra cứu lộ trình Metro, xe buýt ngay trên VNeID mang lại nhiều thuận tiện.

“Việc có thể mua vé, tra cứu lộ trình Metro, xe buýt ngay trên VNeID rất thuận tiện. Người dân chỉ cần một ứng dụng, không phải chuyển qua lại giữa nhiều nền tảng. Thay vì phải thực hiện nhiều thao tác như trước, giờ đây tôi có thể chủ động chọn vé ngày, vé tháng và theo dõi lịch sử sử dụng”, chị Hằng chia sẻ.

Những tiện ích này được TP.HCM hiện thực hóa thông qua mô hình kết nối giao thông công cộng trên nền tảng giao thông tập trung của ứng dụng VNeID. Đây là một trong ba mô hình chuyển đổi số tiên phong, sáng tạo và nhân văn được thành phố ra mắt hồi tháng 10/2026 tại ga Bến Thành.

Theo đó, người dân có thể sử dụng VNeID để tra cứu, quản lý lộ trình Metro, xe buýt; mua vé và tích hợp vé điện tử ngay trên ứng dụng. Với Metro, hành khách có thể lựa chọn vé lượt, vé ngày, vé tháng và tra cứu lịch sử đi tàu.

Đối với xe buýt, người dùng có thể xem danh sách trạm và sử dụng mã QR vé trên các tuyến được tích hợp. Mô hình hướng đến xây dựng hệ thống vé điện tử dùng chung, từng bước kết nối các loại hình giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh giao thông, TP.HCM còn triển khai hai mô hình chuyển đổi số gắn trực tiếp với nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính và an sinh xã hội.

Cụ thể, mô hình tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử được thí điểm tại 4 bệnh viện gồm Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu.

Thông qua kết nối dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử về kho dữ liệu dùng chung của thành phố, cơ quan chức năng có thể khai thác, đối soát thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính liên thông. Qua đó, người dân giảm việc phải cung cấp giấy tờ bản giấy, hạn chế đi lại và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

Mô hình còn lại là Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối Tổng đài 1022, hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà. Khi tiếp nhận thông tin có người qua đời, tổng đài điều phối đến tổ phản ứng nhanh tại UBND cấp xã để hỗ trợ gia đình xác minh, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng tử, liên thông xóa đăng ký thường trú trực tuyến và hỗ trợ hậu sự khi có nhu cầu.

Đến nay, 168 địa phương trên địa bàn thành phố đã thành lập, đưa các Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình vào hoạt động, hỗ trợ cấp giấy chứng tử cho hơn 1.200 trường hợp. Mô hình không chỉ giảm thủ tục, thời gian đi lại mà còn góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình trong thời điểm tang gia.

Ba mô hình với ba lĩnh vực khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, đưa công nghệ vào giải quyết những nhu cầu thiết thực của đời sống.

Không chỉ trong giao thông công cộng hay giải quyết thủ tục hộ tịch, công nghệ số còn được ứng dụng vào quy trình xử lý vi phạm hành chính.

CSGT TP.HCM đẩy mạnh triển khai nộp phạt vi phạm giao thông qua mã QR, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng mã QR trên tờ rơi điện tử để tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Người dân quét mã QR code để nộp phạt vi phạm giao thông.

Từ trải nghiệm thực tế nộp phạt vi phạm giao thông qua VNeID, anh Nguyễn Quang Huy (xã Hóc Môn, TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần vi phạm giao thông, người dân phải đến trực tiếp trụ sở, xếp hàng chờ đợi, còn bây giờ chỉ cần lên mạng để nộp phạt, tiết kiệm nhiều thời gian, công sức”.

Thông qua tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID, người vi phạm có thể tra cứu quyết định xử phạt bằng mã quyết định hoặc số biên bản, sau đó thực hiện thanh toán trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thao tác trực tiếp và tạo thuận lợi cho người dân.

Qua những thủ tục cụ thể, chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống, gắn với nhu cầu thực tế thay vì chỉ dừng lại ở việc xây dựng nền tảng hay số hóa dữ liệu.

Từ mô hình thực tiễn đến chuyển biến trong tư duy

Không chỉ hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân, TP.HCM còn chú trọng phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo điều kiện để các ý tưởng nghiên cứu được hoàn thiện, ứng dụng và thương mại hóa.

Thành phố đang phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), Khu Công nghệ cao TP.HCM, các trường đại học và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Đến nay, có 35 tổ chức, đơn vị và mô hình được cập nhật trong mạng lưới này.

Tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, hoạt động ươm tạo đã tiếp cận 76 dự án tiềm năng, tuyển chọn 25 dự án và hỗ trợ 11 dự án ký kết hợp đồng thương mại hóa. Những kết quả này cho thấy vai trò của các tổ chức hỗ trợ trong việc kết nối ý tưởng nghiên cứu với nhu cầu thị trường, tạo điều kiện để các dự án từng bước hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Bên cạnh đó, SIHUB chính thức hoạt động từ tháng 8/2025, giữ vai trò kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, nhà đầu tư, đối tác và các nguồn lực ươm tạo.

Trong năm 2026, việc tích hợp nguồn lực từ Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) và Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ (CISAST) vào SIHUB được kỳ vọng tăng cường mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp, bổ sung nguồn lực về cơ sở vật chất, dữ liệu và khoa học, công nghệ.

Tấp nập người dân đi Metro ở TP.HCM.

Trong hệ sinh thái này, doanh nghiệp được xác định là trung tâm của hoạt động ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Việc kết nối giữa cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và nhà đầu tư giúp các dự án có thêm điều kiện tiếp cận chuyên gia, nguồn lực tài chính, hạ tầng và thị trường.

Thực tế, TP.HCM đã bắt đầu hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ với nhiều mô hình như khu đô thị đổi mới sáng tạo Bắc TP.HCM. Đáng chú ý, đã có doanh nghiệp sản xuất UAV và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Đây là một trong những minh chứng cho khả năng từng bước đưa sản phẩm khoa học - công nghệ của thành phố tham gia thị trường quốc tế.

Những mô hình trên cho thấy Nghị quyết 57 không chỉ thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào đời sống mà còn góp phần thay đổi tư duy quản lý, điều hành và phát triển của thành phố.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo nhận định qua quá trình thực hiện các chủ trương này, đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân đã hình thành ý thức phải đi lên bằng khoa học - công nghệ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, con đường ngắn nhất để đi tới tương lai tươi sáng là khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh biên chế ít, muốn công việc nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn thì phải bắt đầu từ chuyển đổi số. Ông cho rằng những kết quả đạt được là sự động viên rất lớn.

Về chuyển đổi số, ông Trần Lưu Quang cho biết, TP.HCM đã triển khai đồng loạt nhiều nhiệm vụ, bước đầu khai thác được một số lĩnh vực và là một trong số ít địa phương đã hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu mở để người dân cùng tham gia giám sát, chuẩn hóa, qua đó góp phần chống lãng phí và tạo nguồn lực cho phát triển.

Từ những mô hình phục vụ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 57 đang từng bước được hiện thực hóa bằng hành động. Hiệu quả của quá trình này không chỉ thể hiện ở số lượng nền tảng công nghệ được triển khai mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 15% GRDP, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP; phấn đấu chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt 2% GRDP, đồng thời bố trí từ 4-5% ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố cũng hướng đến mục tiêu phủ sóng 5G đạt 95% dân số, phát triển hạ tầng dữ liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM đặt mục tiêu hình thành ít nhất một trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, hai khu đô thị sáng tạo tương tác cao, 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và duy trì vị thế trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Mỗi năm, thành phố dự kiến hỗ trợ tối thiểu 300 dự án tiền ươm tạo, 200 dự án ươm tạo và 50 dự án tăng tốc.

Bài 7: Luật Phát triển đô thị: Mở đường cho TP.HCM khai thác nguồn lực khoa học, công nghệ