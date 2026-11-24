Người bệnh hưởng lợi từ quy trình khám, chữa bệnh số

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ứng dụng công nghệ thông tin không phải là nhiệm vụ mới mà đã được triển khai từ những năm 2000. Qua nhiều giai đoạn đầu tư, bệnh viện từng bước chuyển từ tin học hóa các hoạt động riêng lẻ sang xây dựng hệ thống quản lý, vận hành trên nền tảng số.

Bệnh viện đã hình thành hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó có trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn Tier II, làm nền tảng triển khai các hệ thống chuyên môn và quản trị. Các hệ thống HIS phục vụ quản lý thông tin bệnh viện, LIS hỗ trợ quản lý xét nghiệm, RIS-PACS phục vụ quản lý và lưu trữ hình ảnh chẩn đoán được triển khai, kết nối với bệnh án điện tử (EMR).

Cùng với đó, bệnh viện ứng dụng chữ ký số, xây dựng kho hồ sơ số và phát triển các phần mềm phục vụ quản lý dược, vật tư, tài chính, nhân sự, tài sản, văn phòng. Việc số hóa được thực hiện từ khâu tiếp nhận, khám bệnh đến các hoạt động chuyên môn, hậu cần và điều hành.

Ngày 30/10/2021, bệnh viện được phép sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, tạo điều kiện để thông tin khám, chữa bệnh được quản lý trên môi trường điện tử, hỗ trợ tra cứu, theo dõi và khai thác dữ liệu trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Song song với các hệ thống phục vụ hoạt động chuyên môn và quản trị, bệnh viện phát triển nhiều nền tảng hướng trực tiếp đến người bệnh và nhân viên y tế. Trong đó, UMC Care hỗ trợ đăng ký, đặt lịch khám và tiếp cận dịch vụ; UMC Health phục vụ nhu cầu theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe; UMC EMR gắn với hồ sơ bệnh án điện tử; UMC Home hỗ trợ các hoạt động chăm sóc, quản lý và kết nối từ xa theo chức năng của hệ thống.

Ở phía quản trị, UMC Office và các bảng điều hành (Dashboard) hỗ trợ xử lý công việc, theo dõi hoạt động và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý.

Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thể hiện rõ qua trải nghiệm của người bệnh. Vừa qua, chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 31 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa (TP.HCM), đặt lịch khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM qua ứng dụng UMC Care. Khi đến bệnh viện, chị khá bất ngờ vì được vào khám đúng giờ.

“Sau khi khám, tôi thực hiện xét nghiệm máu, chụp X-quang, khi kết quả được cập nhật trên ứng dụng, tôi quay lại gặp bác sĩ. Đến khâu nhận thuốc, tôi quét mã thanh toán và nhận thuốc. Bây giờ bệnh viện ứng dụng nhiều tiện ích công nghệ thông tin nên quá trình khám bệnh trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và vô cùng tiện lợi”, chị Trang chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Mỹ Quỳnh, ngụ phường Xuân Hòa (TP.HCM) cho biết, chị thường xuyên đưa bố đi điều trị ung thư tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Trước đây, mỗi lần đến bệnh viện, chị phải đưa bố đi từ sớm, chờ lấy số, thực hiện các thủ tục rồi tiếp tục chờ đến lượt khám. Có những hôm, quá trình này kéo dài từ sáng đến trưa.

“Những năm trước, đến bệnh viện với tôi là nỗi ám ảnh vì phải đến sớm, chờ lấy số, thực hiện các thủ tục và chờ đến lượt khám, có hôm kéo dài từ sáng đến trưa nhưng giờ có công nghệ nên tiện lợi hơn hẳn, từ việc đặt lịch, thanh toán và tra cứu thông tin… đều nhanh chóng.

Với người bệnh ung thư phải đi viện thường xuyên như bố tôi, những thay đổi này rất có ý nghĩa. Tôi nghĩ chuyển đổi số không phải điều gì xa vời, mà chính là giúp người dân bớt cực, người bệnh được phục vụ tốt hơn”, chị Quỳnh nói.

Từ những trải nghiệm này có thể thấy, chuyển đổi số trong bệnh viện không chỉ là đầu tư phần mềm, thiết bị hay thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử. Giá trị thiết thực nằm ở việc kết nối các khâu trong quá trình khám, chữa bệnh, giúp người bệnh chủ động hơn về thời gian, thuận tiện tra cứu thông tin và giảm những thao tác trực tiếp không cần thiết.

Dữ liệu và công nghệ nâng tầm chuyên môn y tế

Theo Thạc sĩ Trần Văn Đức - Trưởng Phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện, từ số hóa quy trình phục vụ người bệnh, xây dựng hệ thống chuyên môn liên thông, phát triển công cụ quản trị đến chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới. Các giải pháp cần có sự kết nối, bổ trợ cho nhau thay vì vận hành rời rạc.

Trong đó, chuẩn hóa dữ liệu là một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số. Bệnh viện hướng đến áp dụng các bộ thuật ngữ, tiêu chuẩn dữ liệu y tế như SNOMED CT và LOINC nhằm thống nhất cách biểu diễn thông tin chuyên môn, tạo thuận lợi cho việc tích hợp và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống.

Song song đó, mô hình kho dữ liệu Data Lakehouse được định hướng xây dựng để tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, phục vụ công tác quản trị, phân tích, nghiên cứu và hỗ trợ ra quyết định.

Theo Thạc sĩ Trần Văn Đức, dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn tạo nền tảng phát triển các ứng dụng phân tích chuyên sâu, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế. Quá trình này cần có lộ trình phù hợp với hạ tầng công nghệ, yêu cầu chuyên môn và năng lực vận hành của bệnh viện.

“Chuyển đổi số không chỉ là chuyển hồ sơ giấy sang điện tử hoặc đưa quy trình lên phần mềm. Quan trọng hơn là chuẩn hóa dữ liệu, kết nối các hệ thống và tạo ra hiệu quả thực chất cho người bệnh, nhân viên y tế và công tác quản trị”, Thạc sĩ Trần Văn Đức nhấn mạnh.

Từ nền tảng dữ liệu và hạ tầng công nghệ, việc ứng dụng các giải pháp mới đang mở rộng sang hoạt động chuyên môn tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Công nghệ không chỉ hỗ trợ quản lý thông tin mà còn tham gia vào quá trình phân tích, đánh giá và thực hiện các kỹ thuật điều trị chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, phần mềm RAPID được ứng dụng hỗ trợ phân tích hình ảnh não ở bệnh nhân đột quỵ, giúp bác sĩ đánh giá tình trạng tổn thương và có thêm cơ sở lựa chọn hướng can thiệp phù hợp.

Với bệnh lý đột quỵ, việc rút ngắn thời gian đánh giá và đưa ra quyết định có ý nghĩa quan trọng, bởi hiệu quả điều trị phụ thuộc nhiều vào thời điểm người bệnh được tiếp cận các biện pháp chuyên môn.

Trong lĩnh vực ngoại khoa, Bệnh viện Bình Dân đã triển khai phẫu thuật robot trong khoảng 10 năm, với hơn 4.300 ca phẫu thuật được thực hiện bằng công nghệ này.

Hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật viên quan sát rõ vùng mổ và thao tác chính xác trong không gian hẹp, tạo thêm điều kiện thực hiện những kỹ thuật phức tạp. Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật vẫn phải căn cứ vào tình trạng bệnh, chỉ định chuyên môn và khả năng đáp ứng của từng người bệnh.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57.

Ở lĩnh vực sản - nhi, các kỹ thuật can thiệp bào thai được triển khai tại Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1, mở thêm cơ hội can thiệp trước sinh đối với một số trường hợp bệnh lý đặc biệt.

Việc kết hợp kỹ thuật chuyên sâu, năng lực chuyên môn và sự phối hợp giữa các cơ sở y tế góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe ngay từ giai đoạn trước khi trẻ chào đời.

Từ những tiện ích số trong quy trình khám bệnh đến ứng dụng AI, phẫu thuật robot và các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, ngành y tế TP.HCM đang từng bước đưa khoa học, công nghệ vào hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Đây cũng là hướng cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57, trong đó công nghệ và dữ liệu trở thành nền tảng hỗ trợ nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả quản trị và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Bài 3: Kiều bào góp sức kết nối tri thức, công nghệ toàn cầu