Rút ngắn thời gian, giảm phiền hà

Mới đây, chị Nguyễn Huỳnh Anh Thư đến trụ sở UBND phường Tân Hòa (TP.HCM) để công chứng giấy tờ phục vụ hồ sơ xin việc. Theo chị Thư, trước đây, khi thực hiện các thủ tục hành chính, người dân thường phải chờ đợi đến lượt. Tuy nhiên, việc bố trí bốt điện tử lấy số theo nhu cầu hiện nay giúp quy trình thuận tiện, nhanh chóng hơn.

“Tôi chỉ mất khoảng 10 phút là hoàn tất các giấy tờ cần thiết, tiết kiệm được khá nhiều thời gian”, chị Thư chia sẻ.

Đối với những người chưa quen sử dụng bốt điện tử, phường bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ thao tác. Cách làm này giúp người dân dễ dàng tiếp cận phương thức phục vụ mới, đồng thời hạn chế những khó khăn trong quá trình sử dụng thiết bị công nghệ tại cơ quan hành chính.

Không chỉ giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng.

Nhiều năm qua, bên cạnh công việc kế toán, chị Cao Thị Ái, ngụ phường Khánh Hội (TP.HCM) cùng những người có chuyên môn lập nhóm cung cấp dịch vụ thuế và kế toán cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh. Từ thực tế công việc, chị Ái nhận thấy quy trình xử lý hồ sơ đã có nhiều thay đổi tích cực.

“Trước đây, tôi phải gặp gỡ khách, chuẩn bị hồ sơ giấy, ký tên, đóng dấu rồi mang đến các cơ quan nộp, còn giờ chỉ cần thao tác trên máy tính rồi gửi hồ sơ điện tử. Hiện nay, các thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký kinh doanh cho cá nhân… cũng được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công, thay vì phải đến UBND xã, phường như trước”, chị Ái nói.

Thời gian qua, nhiều địa phương tại TP.HCM cũng tăng cường các nền tảng công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách về kỹ năng số, nhất là đối với người cao tuổi và những nhóm còn hạn chế khả năng tiếp cận.

Tại phường Phú Nhuận (TP.HCM), bên cạnh việc đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, địa phương phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và lực lượng tình nguyện trong hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Các điểm hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và khu dân cư giúp người dân tiếp cận VNeID, Cổng Dịch vụ công cùng các nền tảng số, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng công nghệ.

Trong khi đó, phường Sài Gòn (TP.HCM) triển khai mô hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đồng thời phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng Bình dân học vụ số trong hướng dẫn người dân tại khu phố.

Đáng chú ý, UBND phường Sài Gòn triển khai chứng thực chữ ký tại nơi cư trú đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và các trường hợp yếu thế không có điều kiện đi lại, theo quy định. Giải pháp này giúp những người gặp khó khăn trong di chuyển tiếp cận dịch vụ hành chính thuận lợi hơn.

Trụ sở UBND phường Sài Gòn (TP.HCM).

Một cách làm khác của phường là mô hình “Mỗi tuần giải quyết một điểm nghẽn về thủ tục hành chính”. Thông qua việc thường xuyên rà soát những bất cập trong quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, địa phương chủ động tìm giải pháp khắc phục, thay vì chỉ xử lý khi phát sinh phản ánh hoặc đến các đợt kiểm tra định kỳ.

Đưa dịch vụ công đến tận nhà người dân

Nếu tại các phường nội thành, việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được triển khai thông qua các điểm hướng dẫn và lực lượng hỗ trợ tại cơ sở thì tại xã Bàu Bàng (TP.HCM), cách làm được mở rộng bằng việc đưa cán bộ cùng thiết bị công nghệ đến tận nhà người dân.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, xã Bàu Bàng chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “hành chính phục vụ”, hướng đến giải quyết thủ tục nhanh hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Một trong những giải pháp được địa phương triển khai là xây dựng quy trình phối hợp nội bộ liên thông giữa lĩnh vực đất đai và thuế trong việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng lúc với hồ sơ biến động đất đai. Cách làm này giúp người dân thực hiện thủ tục theo cơ chế “một cửa”, giảm thời gian đi lại và hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ qua nhiều khâu.

Người dân đi làm thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, xã thành lập các “Tổ công tác số lưu động”, trang bị máy tính xách tay, máy scan và thiết bị phát sóng để đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng. Các tổ công tác hướng dẫn số hóa hồ sơ, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả tận nơi hoàn toàn miễn phí.

Anh Lê Hồng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bàu Bàng cho biết, chuyển đổi số tại địa phương không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng các mô hình thực tiễn, hướng đến mục tiêu “sát dân và vì dân”.

Chuyển đổi số để người dân được phục vụ tốt hơn.

Bên cạnh mô hình “Phục vụ tại nhà cho người yếu thế”, xã còn triển khai mô hình “Phiếu ưu tiên” tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công. Theo đó, khi người yếu thế đến làm thủ tục, cán bộ chủ động đón tiếp, hướng dẫn đến thẳng quầy nghiệp vụ để thực hiện thủ tục mà không phải bấm số hoặc xếp hàng chờ đợi.

Cùng với việc đổi mới quy trình phục vụ, xã đầu tư hạ tầng công nghệ tự phục vụ tại sảnh, gồm kiosk lấy số tự động, kiosk tra cứu thủ tục hành chính, kiosk nộp hồ sơ trực tuyến, màn hình tương tác tra cứu quy hoạch, thiết bị đọc chip thẻ căn cước công dân và quét mã QR Code.

Việc số hóa hồ sơ còn tạo điều kiện để người dân tái sử dụng dữ liệu trong những lần giao dịch tiếp theo. Đối với các thông tin đã được số hóa và đủ điều kiện khai thác, người dân không phải nộp lại bản sao giấy tờ truyền thống.

Xã Bàu Bàng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại cơ sở.

Song song đó, xã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại cơ sở, huy động lực lượng Đoàn Thanh niên túc trực tại quầy để hướng dẫn người dân hoàn thiện và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, người dân từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng số, chủ động hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, xã Bàu Bàng còn đánh giá cán bộ thông qua Bộ chỉ số KPI hằng quý, căn cứ vào số lượng và tiến độ giải quyết hồ sơ, tỷ lệ số hóa và mức độ hài lòng của người dân tại quầy.

Theo UBND xã Bàu Bàng, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công đạt 100%; 100% phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022 và Cổng Dịch vụ công quốc gia được xử lý kịp thời, đúng hạn.

Từ số hóa thủ tục đến đổi mới phương thức quản trị

Cùng với việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, các địa phương tại TP.HCM đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng dựa trên dữ liệu số. Đây là yêu cầu quan trọng để chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc thay thế giấy tờ bằng hồ sơ điện tử mà còn tạo ra những thay đổi trong hoạt động của bộ máy hành chính.

Tại phường Phú Nhuận, địa phương tập trung số hóa quy trình xử lý công việc, đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường sử dụng chữ ký số và văn bản điện tử.

Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm mọi người dân có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số. Việc hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở góp phần tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước giảm số lần đi lại và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Tại phường Sài Gòn, cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Ngô Hải Yến - Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn cho biết, địa phương ứng dụng các hệ thống dùng chung của thành phố trong quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

“UBND phường xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển, đồng thời yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, bà Ngô Hải Yến cho biết.

Từ định hướng này, phường Sài Gòn chú trọng số hóa hồ sơ, tài liệu gắn với rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Việc sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử và khai thác các cơ sở dữ liệu dùng chung cũng được đẩy mạnh nhằm giảm khâu xử lý thủ công, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động hành chính.

Đoàn viên hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ được số hóa ngay từ khâu tiếp nhận, theo dõi trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Công chức tại Bộ phận Một cửa hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả trên môi trường số. Việc cập nhật dữ liệu đầy đủ còn tạo điều kiện tái sử dụng thông tin theo quy định, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Đối với địa bàn trung tâm có lượng hồ sơ hành chính lớn như phường Sài Gòn, cách làm này góp phần giảm thời gian xử lý nội bộ, giúp lãnh đạo theo dõi tiến độ và kịp thời chỉ đạo đối với những hồ sơ có nguy cơ trễ hạn.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công tại TP.HCM. Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm giấy tờ, hạn chế đi lại đến hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ trực tuyến, các mô hình thiết thực đang góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến nền hành chính phục vụ hiệu quả, thuận tiện và minh bạch hơn.

Bài 2: Công nghệ mở lối cho y tế thông minh