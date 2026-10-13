Nghị quyết 57-NQ/TW: Từ ý tưởng sáng tạo đến cơ hội khởi nghiệp

Các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội để các cá nhân, đơn vị giới thiệu ý tưởng, kết nối nguồn lực và tìm kiếm hướng phát triển dự án.

Đưa ý tưởng khởi nghiệp đến gần thị trường

Các dự án tham gia hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ dừng lại ở những ý tưởng mới mà còn hướng đến khả năng ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thông qua hoạt động tư vấn, phản biện và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, các dự án từng bước hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, tìm kiếm cơ hội phát triển và thương mại hóa.

Với ý tưởng sáng tạo, dự án “Hệ thống giáo dục và đào tạo Drone thông minh” của nhóm tác giả Huỳnh Đức Duy, Mai Trần Anh Thư và Nguyễn Đặng Hữu Trúc đã xuất sắc giành giải nhất hội thi. Dự án hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng về thiết bị bay không người lái cho học sinh, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực này tại Tây Ninh.

Anh Huỳnh Đức Duy, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên HDFPV, nhà sáng lập Drone Soccer Việt Nam, cho biết anh mong muốn tạo ra những hạt giống nhân tài về thiết bị bay không người lái (Drone/UAV), góp phần kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế tầm thấp ngay từ cấp học sinh, với các giá trị cốt lõi “An toàn - Đổi mới - Hợp pháp”. Dự án hướng đến góp phần triển khai Chiến lược phương tiện không người lái tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Anh Huỳnh Đức Duy cho biết, thông qua cuộc thi, nhóm đã nhận được những góp ý quý giá từ Ban giám khảo, giúp nhận diện rõ hơn bối cảnh và những vấn đề hiện hữu trong mô hình đang xây dựng. Giải nhất là bước đệm quan trọng để nhóm tiếp tục hoàn thiện dự án, đồng thời tạo thêm động lực khi nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh.

Anh Huỳnh Đức Duy kỳ vọng, với sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, dự án sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả, từng bước phát triển hoạt động giáo dục, đào tạo về thiết bị bay không người lái, góp phần phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái tại Tây Ninh.

Cùng hướng đến việc đưa những giá trị bản địa đến gần hơn với cộng đồng, dự án “Gốm Kể - Người trẻ kết nối văn hóa qua nghề gốm truyền thống và ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế, sản xuất” của nhóm tác giả Nguyễn Minh Hy, Đỗ Thành Tâm và Phạm Đào Cao kết hợp giá trị văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại, mở ra hướng tiếp cận mới cho nghề gốm.

Theo anh Nguyễn Minh Hy, xuất phát từ mong muốn đa dạng hóa trải nghiệm văn hóa tại Tây Ninh, nhóm xây dựng dự án nhằm đưa nghề gốm truyền thống đến gần hơn với người trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế sản phẩm. Công nghệ AI hỗ trợ dựng mô hình 2D, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí thiết kế và tạo khuôn mẫu.

Trước đó, mô hình “Gốm Kể - Nơi bàn tay kể chuyện” được hai bạn trẻ Nguyễn Minh Hy (sinh năm 2000) và Đỗ Thành Tâm (sinh năm 1995) sáng lập tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, đã tạo ra một không gian trải nghiệm độc đáo về nghề làm gốm. Sau hơn 2 năm hoạt động, nơi đây đã thu hút đông đảo khách hàng, trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ và gia đình lựa chọn vào dịp cuối tuần.

Theo các thành viên, hành trình phát triển của Gốm Kể là kết quả từ nỗ lực của cả tập thể cùng sự động viên, ủng hộ của cộng đồng. Không chỉ mang đến những sản phẩm gốm, nhóm còn mong muốn gửi gắm những câu chuyện, ý tưởng và tình yêu văn hóa quê hương, góp phần kết nối người trẻ với các giá trị truyền thống bằng những trải nghiệm gần gũi, sáng tạo.

Hay với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, dự án “Aquasense - Hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh chất lượng nguồn nước ứng dụng trong nông nghiệp sử dụng năng lượng sạch” của nhóm tác giả Trần Văn Nguyên, Nguyễn Thái Gia An và Trần Huy Hoàng xuất phát từ thực tế biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tình trạng nhiễm phèn, nhiễm mặn có xu hướng lấn sâu vào nội đồng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Dự án hướng đến xây dựng thiết bị giám sát, cảnh báo chất lượng nguồn nước, giúp người dân kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường, chủ động đưa ra biện pháp phòng ngừa, ứng phó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội phát huy tính sáng tạo, khai thác tiềm năng và nguồn lực địa phương.

Anh Trần Văn Nguyên, giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, phường Trảng Bàng, cho biết trước tình trạng nhiễm phèn, nhiễm mặn ngày càng lấn sâu vào nội đồng tại một số khu vực, nhóm phát triển Aquasense nhằm cung cấp thiết bị cảnh báo thông minh về chất lượng nguồn nước, hỗ trợ người dân chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường, hạn chế tác động đến sản xuất.

Điểm đáng chú ý của dự án là ứng dụng công nghệ cảm biến để giám sát chất lượng nguồn nước, kết hợp sử dụng năng lượng sạch, góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước. Dự án hướng đến hỗ trợ phát triển nông nghiệp thông minh, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ, ươm mầm những ý tưởng thực tiễn

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, trong số 64 dự án tham gia Hội thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2026, nhiều ý tưởng đã thể hiện khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất và đời sống, trải rộng trên các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, môi trường, văn hóa và hạ tầng.

Đáng chú ý, một số dự án tập trung tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và nguồn lực bản địa để phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng, như sản xuất phân bón amino từ phụ phẩm chế biến thủy hải sản, phát triển kinh tế tuần hoàn từ trấu và ứng dụng sợi carbon tái chế trong sản xuất bê tông nhẹ. Những hướng đi này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chất thải, hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ giúp các nhóm khởi nghiệp từng bước hoàn thiện ý tưởng, nâng cao tính khả thi của dự án.

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, cho biết đây là một trong những giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực chất, hiệu quả mà tỉnh đang triển khai; đồng thời lựa chọn, hỗ trợ ươm tạo các dự án tiềm năng, tăng cường kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ.

Thông qua các hoạt động tập huấn, phản biện và cố vấn chuyên gia, các nhóm có điều kiện hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, nâng cao tính khả thi và định hướng phát triển dự án. Các tác giả từng bước tiếp cận nguồn lực hỗ trợ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, sự đồng hành, hỗ trợ trong quá trình phát triển dự án góp phần tạo động lực để các nhóm tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, phát huy tiềm năng và nâng cao khả năng ứng dụng vào thực tiễn, thúc đẩy đưa khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Từ ý tưởng ban đầu đến mô hình có khả năng ứng dụng, thương mại hóa, hành trình khởi nghiệp đòi hỏi sự kiên trì của các nhóm sáng tạo cùng sự đồng hành của cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà trường và doanh nghiệp. Đây là cơ sở để Tây Ninh tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khuyến khích các ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, góp phần tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.