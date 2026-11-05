Nghị quyết 57-NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh khởi động hai website của chương trình 'Vibrant HCMC'

Giao diện của songdong.hochiminhcity.gov.vn

Ngày 5/11, hai website songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn chính thức mở truy cập, đánh dấu bước khởi động các nền tảng số của Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 “Vibrant HCMC” do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Các nền tảng này sẽ kết nối thông tin mua sắm, khuyến mại, du lịch, trải nghiệm và các dịch vụ số, góp phần thúc đẩy tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh – Sống động từng trải nghiệm”, Vibrant HCMC hướng đến kết nối các hoạt động mua sắm, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trong một chương trình kích cầu thống nhất. Hai website là điểm tiếp cận tập trung để người dân, du khách tìm hiểu thông tin chương trình, các điểm đến, hoạt động hưởng ứng và ưu đãi từ doanh nghiệp đồng hành.

Hệ sinh thái số của Chương trình được định hướng kết nối năm nhóm trải nghiệm gồm mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch – trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số. Qua đó, các chương trình khuyến mại không chỉ diễn ra riêng lẻ mà được liên kết với những không gian mua sắm, sự kiện và dịch vụ trên địa bàn Thành phố, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và cơ hội tham gia của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, tối 11/11, Lễ công bố “Vibrant HCMC – Shopping Season” dự kiến diễn ra tại Công viên Lam Sơn. Cùng thời điểm, Tuần lễ kích cầu Vibrant HCMC từ ngày 11 đến 15/11 sẽ tổ chức các không gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại và hoạt động tương tác với người tiêu dùng.

Trong giai đoạn này, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được triển khai tại các trung tâm thương mại và không gian công cộng như Union Square, Công viên Chi Lăng, Nowzone và Diamond Plaza.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 27/10/2026, Chương trình ghi nhận khoảng 97 chương trình khuyến mại do các đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến trên 250 tỷ đồng và sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu. Các hình thức ưu đãi gồm giảm giá, voucher, quà tặng điện tử và ưu đãi dịch vụ tài chính, thanh toán. Thời gian, giá trị và điều kiện áp dụng cụ thể do từng đối tác công bố, triển khai.

Vibrant HCMC đặt mục tiêu thúc đẩy trên 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa qua các nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó khoảng 10.000 – 11.000 tỷ đồng là phần giao dịch tăng thêm kỳ vọng từ Chương trình.

Bên cạnh kích cầu mua sắm, Chương trình còn kết nối các đối tác ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp fintech và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy thanh toán số, tài chính số. Các giải pháp hướng đến hỗ trợ thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế, thanh toán xuyên biên giới và cung cấp dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người bán thông qua các tổ chức đủ điều kiện.

Việc đưa hai website vào vận hành cùng chuỗi hoạt động hưởng ứng từ ngày 11/11 được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sức mua, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của TP. Hồ Chí Minh trong mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027.