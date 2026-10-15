Nghị quyết 57-NQ/TW: Ra mắt nền tảng AI hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh và các kênh tiếp cận khách hàng liên tục mở rộng, ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp. Không chỉ hỗ trợ quảng bá thương hiệu, các công cụ số còn mở ra khả năng phân tích thị trường, và đo lường hiệu quả đầu tư, qua đó, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh.

Tại lễ ra mắt Nền tảng tăng trưởng thương hiệu NEX Brain™ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng hành cùng Tập đoàn Chicilon tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 15/10, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp cho rằng, để khai thác hiệu quả công nghệ, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, chủ động ứng dụng dữ liệu vào quá trình ra quyết định, đồng thời giữ vững bản sắc thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, nhận định AI không còn là câu chuyện riêng của các phòng thí nghiệm hay những tập đoàn công nghệ lớn, mà đã đi vào nhiều hoạt động thường nhật của doanh nghiệp, từ sản xuất, vận hành, chăm sóc khách hàng đến xây dựng và phát triển thương hiệu. Trong lĩnh vực marketing, sự thay đổi diễn ra đặc biệt nhanh khi người tiêu dùng tiếp cận thông tin qua nhiều kênh, hành vi mua sắm ngày càng phức tạp và mức độ cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng ngày càng lớn.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, dù doanh nghiệp có nhiều dữ liệu hơn trước, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Làm thế nào xác định được mỗi đồng đầu tư cho thương hiệu mang lại kết quả gì, và làm sao để đo lường hiệu quả hoạt động là bài toán khó với doanh nghiệp.

“Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, bài toán này càng khó khăn do hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân sự chuyên môn. Vì vậy, những công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu, hoạch định chiến lược và tối ưu hóa nguồn lực có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động marketing”, ông Hoàng Quang Phòng cho biết.

Từ góc độ chuyên môn, ông Bùi Quý Phong, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ các giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO), cho rằng AI đang tác động sâu rộng đến hoạt động marketing, trước hết bởi chính hành vi của người tiêu dùng đã thay đổi. Khi khách hàng sử dụng AI để tìm kiếm thông tin, tham khảo sản phẩm và tiếp cận thương hiệu, doanh nghiệp cũng cần tích hợp công nghệ này vào hoạt động marketing để thích ứng với cách thức tương tác mới của thị trường.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Quý Phong, điều quan trọng nhất không phải là doanh nghiệp sử dụng phần mềm AI nào, mà là thay đổi tư duy trong cách tiếp cận và khai thác công nghệ. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cập nhật kiến thức, học tập liên tục để lựa chọn và vận dụng công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển.

Trong hoạt động marketing truyền thống, việc đánh giá hiệu quả chiến dịch thường đòi hỏi nghiên cứu thị trường hoặc sử dụng những công cụ chuyên biệt, tốn thời gian và chi phí. Không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn lực để thường xuyên thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu nhằm xác định mức độ hiệu quả của từng chiến dịch.

“Những nền tảng có khả năng kết nối dữ liệu xuyên suốt quá trình tương tác với thị trường, khách hàng và người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ đo lường kết quả, sẽ mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Khi xác định được nhu cầu, những vấn đề khách hàng đang gặp phải và các cơ hội của thị trường, doanh nghiệp có cơ sở để xây dựng chiến dịch phù hợp, cải tiến sản phẩm và đánh giá hiệu quả đầu tư. Muốn kiểm soát, muốn quản lý thì phải đo đếm được”, ông Bùi Quý Phong nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Chicilon giới thiệu Nền tảng tăng trưởng thương hiệu NEX Brain™, hướng đến kết nối dữ liệu, AI và các nguồn lực truyền thông trong quá trình xây dựng, triển khai và tối ưu hóa chiến lược thương hiệu.

Nghi thức ra mắt Nền tảng Tăng trưởng Thương hiệu NEX Brain. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Theo ông Guo Zhi Feng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Chicilon, khi các kênh truyền thông ngày càng đa dạng và hành vi tiêu dùng liên tục thay đổi, doanh nghiệp cần xác định rõ thương hiệu đang gặp vấn đề ở đâu, nên truyền tải thông điệp gì, tiếp cận nhóm khách hàng nào, lựa chọn kênh truyền thông ra sao và điều chỉnh hoạt động dựa trên kết quả thực tế như thế nào.

NEX Brain™ được phát triển theo định hướng kết nối các khâu phân tích thương hiệu và thị trường, chẩn đoán cơ hội tăng trưởng, hoạch định chiến lược, xây dựng phương án truyền thông, tổ chức triển khai, đo lường và tối ưu hóa hiệu quả. Thông qua việc kết hợp dữ liệu, phương pháp phát triển thương hiệu, công nghệ AI và nguồn lực truyền thông, nền tảng hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp có thêm cơ sở để ra quyết định, sử dụng nguồn lực hiệu quả và cải thiện hiệu quả đầu tư cho hoạt động xây dựng thương hiệu.

“Giá trị của công nghệ được đánh giá qua khả năng giúp doanh nghiệp nhận diện vấn đề rõ hơn, nâng cao chất lượng ra quyết định và cải thiện hiệu quả hoạt động. Vì vậy, Chicilon mong muốn tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, đại lý và đối tác chuyên môn để kiểm chứng nền tảng trong những tình huống kinh doanh thực tế, lắng nghe phản hồi và hoàn thiện giải pháp”, ông Guo Zhi Feng cho biết.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu; trong khi Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế này đối với nền kinh tế và yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đưa công nghệ thành năng lực cạnh tranh là mục tiêu, cũng là đòi hỏi từ thực tiễn để doanh nghiệp không đứng ngoài cuộc chơi chuyển đổi số.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế; đồng thời, khuyến khích các sáng kiến giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm và vận dụng vào thực tiễn kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả hoạt động.