Nghị quyết 57-NQ/TW: Mở dư địa tăng trưởng hai con số từ đổi mới sáng tạo

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã tạo dựng nền tảng phát triển quan trọng, đưa quy mô nền kinh tế lên 514 tỷ USD. Tuy nhiên, khi các động lực dựa vào vốn, lao động và lợi thế chi phí thấp dần thu hẹp, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được coi là động lực cốt lõi để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Liệu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thực sự là "chìa khóa vàng" để đưa Việt Nam bứt phá, chinh phục mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới?

Những phân tích từ các chuyên gia kinh tế và góc nhìn thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp sẽ được gửi tới quý vị trong Podcast của Báo điện tử VietnamPlus ngay sau đây./.