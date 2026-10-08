Nghị quyết 57-NQ/TW: Lập Liên danh chuyển đổi số trong công nghiệp năng lượng

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa GTINX, VPI và VTI. Ảnh: A.N/Bnews/vnanet.vn

Ngày 7/10/2026, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) – đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX) và Công ty Cổ phần VTI đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) để thành lập Liên danh GTINX - VPI - VTI để phối hợp triển khai các giải pháp chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.

Việc hợp tác được kỳ vọng phát huy năng lực bổ trợ của 3 đơn vị, kết nối thế mạnh về hạ tầng công nghệ, an toàn và an ninh mạng của GTINX; năng lực nghiên cứu khoa học, dữ liệu và hiểu biết chuyên sâu về ngành công nghiệp - năng lượng của VPI; cùng năng lực phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, IoT và tích hợp hệ thống của VTI. Đây chính là các bước đi cụ thể của các bên trong việc hiện thực hoá Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại Lễ ký, Phó Tổng Giám đốc GTINX Hoàng Việt Anh cho biết GTINX sẽ phối hợp với VPI và VTI triển khai các giải pháp trong lĩnh vực công nghệ số, nghiên cứu phát triển hạ tầng công nghệ, an toàn và an ninh mạng. Lãnh đạo GTINX kỳ vọng Biên bản ghi nhớ sẽ tạo nền tảng để phát huy năng lực, nguồn lực và kinh nghiệm của từng đơn vị, từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Viện trưởng VPI Nguyễn Văn Tư cho biết việc ký kết Biên bản ghi nhớ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hợp tác giữa ba đơn vị, trên cơ sở phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và năng lực triển khai các giải pháp công nghệ. Lãnh đạo VPI trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của PETROVIETNAM trong quá trình xây dựng định hướng hợp tác, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các bên sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác, triển khai các chương trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ có khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng.

Chủ tịch HĐQT VTI Trần Xuân Khôi cho biết VTI sẽ huy động đội ngũ chuyên gia có năng lực, phối hợp chặt chẽ với các bên trong các hoạt động kỹ thuật, phát triển giải pháp và tích hợp hệ thống; tuân thủ các yêu cầu về bảo mật, an toàn thông tin và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác trong quá trình triển khai các chương trình hợp tác tiếp theo.

Đánh giá việc hình thành liên danh là bước tiến tích cực trong việc kết nối và phát huy năng lực của các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác công nghệ, ông Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc lĩnh vực Chuyển đổi số PETROVIETNAM cho biết sự hợp tác giữa GTINX, VPI và VTI tạo cơ sở để triển khai các chương trình , giải pháp công nghệ số và mở ra khả năng ứng dụng rộng hơn trong hoạt động quản trị, sản xuất, vận hành và chuyển đổi số của PETROVIETNAM cũng như ngành công nghiệp năng lượng trong thời gian tới.

Sự hợp tác giữa GTINX, VPI và VTI được kỳ vọng hình thành chuỗi giá trị từ nghiên cứu tri thức chuyên ngành - phát triển công nghệ và giải pháp số - tích hợp hạ tầng, bảo mật - triển khai và vận hành hệ thống. Đây là cơ sở để Liên danh GTINX - VPI - VTI nghiên cứu và phát triển các giải pháp chuyển đổi số có tính ứng dụng cao, đáp ứng các yêu cầu đặc thù về dữ liệu, độ tin cậy, an toàn và an ninh trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.

GTINX, tiền thân là Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an. Từ ngày 1/10/2026, Tổng công ty chính thức chuyển sang thương hiệu GTINX, đánh dấu giai đoạn phát triển mới với định hướng mở rộng từ nền tảng viễn thông, công nghệ và hạ tầng số sang nghiên cứu, làm chủ công nghệ và phát triển công nghiệp an ninh. GTINX tập trung phát triển 4 trụ cột gồm nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp an ninh, giải pháp và dịch vụ số, dịch vụ hạ tầng và kết nối; hướng tới hình thành chuỗi năng lực từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến sản xuất, tích hợp và vận hành.

VPI là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ, có nền tảng nghiên cứu chuyên sâu trên toàn chuỗi công nghiệp - năng lượng, từ tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, chế biến dầu khí, an toàn - môi trường, kinh tế và quản lý dầu khí đến các lĩnh vực năng lượng mới và chuyển dịch năng lượng. Trong năm 2026, VPI tiếp tục tăng cường năng lực chuyển đổi số với việc thành lập Ban Công nghệ số gồm Phòng Hạ tầng và Dữ liệu, Phòng Trí tuệ nhân tạo và Phòng Sản phẩm số, nhằm phát triển hạ tầng số, dữ liệu, AI, các nền tảng, sản phẩm và dịch vụ số phục vụ hoạt động nghiên cứu, quản trị và chuyển đổi số của VPI và Petrovietnam.

VPI đang đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn và công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong công nghiệp - năng lượng. Các hướng nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào tích hợp, khai thác dữ liệu chuyên ngành; mô hình hóa, mô phỏng và dự báo; hỗ trợ ra quyết định; tối ưu hóa vận hành các công trình, nhà máy và hệ thống năng lượng.

VTI có thế mạnh trong phát triển phần mềm, chuyển đổi và hiện đại hóa hệ thống, AI/GenAI, điện toán đám mây, IoT và hệ thống nhúng, tự động hóa doanh nghiệp, an ninh mạng và các nền tảng quản trị doanh nghiệp. VTI đang hoạt động tại 6 quốc gia với 11 văn phòng, đã triển khai hơn 1.200 dự án và phục vụ hơn 300 khách hàng, tổ chức trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp đang thúc đẩy chiến lược AI-native, phát triển Trung tâm AI xuất sắc VTI.ACE cùng các nền tảng ứng dụng AI phục vụ phát triển phần mềm và vận hành công nghệ thông tin. Trong năm 2026, VTI nhận giải Bronze Stevie Award ở hạng mục “AI Company of the Year” tại International Business Awards; được ASOCIO trao “Global Business Service Award”, ghi nhận năng lực cung cấp dịch vụ công nghệ xuyên biên giới và mô hình triển khai quốc tế.