PV: Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 57, ông đánh giá như thế nào về kết quả đạt được, đặc biệt là tác động của chính sách về thể chế, nguồn lực và hạ tầng khoa học, công nghệ đối với nền kinh tế?

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng: Sau gần 2 năm triển khai, Nghị quyết 57 đã tạo chuyển biến khá rõ trên ba phương diện: hoàn thiện thể chế, tăng cường nguồn lực và phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đây là những điều kiện nền tảng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và năng suất.

Về thể chế, nhiều chính sách đã được cụ thể hóa. Quốc hội ban hành Nghị quyết 193/2025/QH15, thông qua 11 luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng, trình hoặc ban hành 195 văn bản quy phạm pháp luật. Những động thái này góp phần tháo gỡ rào cản, tạo hành lang pháp lý cho nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Nguồn lực ngân sách dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng tăng đáng kể, từ khoảng 12.000 tỷ đồng/năm trước khi triển khai Nghị quyết lên 75.000 tỷ đồng năm 2025 và 95.000 tỷ đồng năm 2026; dự kiến đạt 120.000 tỷ đồng năm 2027.

Năng lực đổi mới sáng tạo cũng được cải thiện. Năm 2026, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), đứng thứ 3 ASEAN.

Tuy nhiên, cần phân biệt kết quả tạo lập nền tảng với tác động cuối cùng đối với nền kinh tế. Thể chế hoàn thiện, ngân sách tăng và hạ tầng số phát triển chưa tự động chuyển thành năng suất và tăng trưởng. Hiệu quả thực chất phải được thể hiện qua khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, hình thành sản phẩm mới, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Vì vậy, cần đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết bằng những chỉ tiêu cụ thể như mức độ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, năng suất lao động và đóng góp của khoa học, công nghệ vào tăng trưởng.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồ họa: Phương Anh

PV: Những kết quả về hạ tầng số và ứng dụng công nghệ đã khá rõ, nhưng đóng góp vào năng suất và tăng trưởng kinh tế đến đâu? Cần làm gì để chuyển từ số hóa quy trình sang đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, thưa ông?

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng: Số hóa là điều kiện cần nhưng chưa đủ để tạo ra tăng trưởng. Nếu doanh nghiệp chỉ sử dụng phần mềm thay thế một số thao tác thủ công, trong khi cách tổ chức sản xuất, quản trị và kinh doanh không thay đổi, hiệu quả thu được sẽ hạn chế.

Điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy đầu tư công nghệ sang đầu tư để giải quyết bài toán năng suất. Trước khi lựa chọn giải pháp, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu: giảm chi phí, tăng sản lượng, nâng chất lượng hay mở rộng thị trường. Công nghệ phải phù hợp với quy mô, năng lực tài chính và trình độ nhân lực.

Đặc biệt, cần nâng cao năng lực làm chủ và khai thác công nghệ. Không nhất thiết doanh nghiệp nào cũng phải tự phát triển công nghệ lõi, nhưng phải có khả năng lựa chọn, tiếp nhận, vận hành và cải tiến công nghệ. Nếu chỉ phụ thuộc vào giải pháp bên ngoài mà không tích lũy được tri thức, dữ liệu và năng lực quản trị, doanh nghiệp khó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Về phía Nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, tạo điều kiện kết nối và khai thác dữ liệu theo quy định, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ theo từng ngành, lĩnh vực.

Khi nhìn thấy hiệu quả và khả năng thu hồi vốn, doanh nghiệp sẽ có động lực chuyển đổi số thực chất hơn.

PV: Theo ông, chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang tạo ra cơ hội gì cho doanh nghiệp? Làm thế nào để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tiếp cận và thụ hưởng những chính sách này?

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng: Doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp ứng dụng công nghệ và cần được hưởng lợi từ các chính sách của Nghị quyết 57. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận giữa các nhóm doanh nghiệp còn khác biệt. Doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính và nhân lực tốt hơn, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh còn nhiều hạn chế.

Khó khăn không chỉ là thiếu vốn đầu tư thiết bị, phần mềm mà còn ở việc chưa biết bắt đầu từ đâu, lựa chọn công nghệ nào và tổ chức triển khai ra sao. Nhiều doanh nghiệp chưa có nhân sự chuyên trách công nghệ, chưa hình thành quy trình quản trị dựa trên dữ liệu.

Chất lượng là thước đo hiệu quả Theo PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, quan trọng là phải thay đổi cách đánh giá hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ. Không chỉ tính số đề tài được nghiệm thu, số văn bản ban hành hay dự án được hỗ trợ, mà cần đo lường khả năng ứng dụng, mức độ thương mại hóa, năng suất được cải thiện và giá trị kinh tế - xã hội tạo ra. Khi kết quả nghiên cứu thực sự đi vào sản xuất, kinh doanh, Nghị quyết 57 mới phát huy đầy đủ vai trò tạo động lực tăng trưởng mới.

Do đó, chính sách hỗ trợ cần đi vào nhu cầu cụ thể. Trước hết, cần tăng cường tư vấn, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng lộ trình phù hợp. Các chương trình đào tạo kỹ năng số, quản trị dữ liệu, thương mại điện tử và thanh toán số cần ngắn gọn, dễ tiếp cận, gắn với hoạt động kinh doanh thực tế.

Nhà nước cũng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nền tảng số dùng chung, dịch vụ tư vấn và giải pháp công nghệ có chi phí hợp lý. Việc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây hoặc nền tảng dùng chung có thể giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu. Các chính sách hỗ trợ tài chính, thuế và tiếp cận thị trường cũng cần hướng tới khuyến khích đổi mới công nghệ.

PV: Vậy, theo PGS. TS, đâu là những điểm nghẽn khiến kết quả nghiên cứu chưa chuyển hóa mạnh thành sản phẩm và giá trị thương mại? Giai đoạn 2026 - 2030 cần ưu tiên điều chỉnh chính sách nào?

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng: Điểm nghẽn lớn hiện nay là thị trường khoa học và công nghệ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng nghiên cứu. Khoảng cách giữa nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường vẫn còn lớn. Nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị nhưng chưa tìm được đối tác tiếp nhận, chưa có tổ chức đủ năng lực đánh giá, hoàn thiện sản phẩm và hỗ trợ thương mại hóa.

Muốn khắc phục, cần hình thành hệ sinh thái kết nối nghiên cứu với sản xuất, kinh doanh.

Giai đoạn 2026 - 2030, theo tôi, cần tập trung vào ba hướng ưu tiên.

Thứ nhất, phân bổ nguồn lực có trọng tâm cho các công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược, tránh dàn trải. Cần lựa chọn lĩnh vực có khả năng tạo tác động lớn đến năng suất, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế. Đồng thời, có cơ chế tài chính linh hoạt, chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong nghiên cứu và phát triển, bởi nghiên cứu khoa học vốn có tính bất định.

Thứ hai, tăng cường cơ chế đặt hàng nghiên cứu từ Nhà nước và doanh nghiệp. Những bài toán thực tiễn trong sản xuất, năng lượng, nông nghiệp, y tế, logistics và môi trường cần được chuyển thành nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể. Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu xác định nhu cầu, đặt hàng, thử nghiệm đến tiếp nhận và thương mại hóa kết quả.

Thứ ba, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, các sàn giao dịch công nghệ và tổ chức trung gian chuyên nghiệp. Cần có cơ chế định giá, chuyển giao, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ minh bạch, thuận lợi hơn để bảo đảm quyền lợi của nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp.

PV: Xin cám ơn ông!