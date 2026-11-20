Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tìm hiểu các thiết bị và giải pháp công nghệ, góp phần thúc đẩy kết nối giữa nhu cầu thực tiễn với các giải pháp đổi mới sáng tạo. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo nền tảng và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến các bộ, ngành, địa phương.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, cho rằng Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới; trong đó, trọng tâm không chỉ dừng ở khởi nghiệp mà hướng tới làm chủ công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Những chuyển biến trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phản ánh qua các bảng xếp hạng quốc tế. Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), năm 2026, Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), tăng một bậc so với năm 2025, đứng thứ 3 ASEAN và thứ 2 trong nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp.

Đáng chú ý, đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 35 thế giới, cải thiện hai bậc so với năm trước. Việt Nam dẫn đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và sản xuất sản phẩm sáng tạo; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo xếp thứ 50 toàn cầu, tăng 5 bậc so với năm 2025.

Theo ông Võ Xuân Hoài, bước ngoặt lớn nhất trong thời gian qua nằm ở thể chế. Việt Nam đã ban hành các chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Các chủ trương này tiếp tục được thể chế hóa, tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo đó, công nghiệp công nghệ số tiếp tục là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 215 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ USD, tăng lần lượt 36% và 30% so với năm 2024.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu toàn ngành ước đạt 254,6 tỷ USD, xuất khẩu ước đạt 212 tỷ USD, tăng tương ứng 53% và 46,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong chuyển đổi số quốc gia, các nền tảng số dùng chung, cơ sở dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được phát triển. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được ban hành, tạo căn cứ để các bộ, ngành, địa phương thiết kế hệ thống thông tin bảo đảm kết nối và tái sử dụng dữ liệu.

Đến ngày 30/9/2026, có 37/79 nền tảng số dùng chung quốc gia đang vận hành, 12 nền tảng đang thử nghiệm. Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp 3.745 thủ tục trực tuyến, trong đó có 2.361 thủ tục được cung cấp toàn trình. Đến tháng 10/2026, cả nước đã cấp khoảng 36,16 triệu chứng thư chữ ký số, tăng 36,71% so với cuối năm 2025.

Một điểm đáng chú ý là việc đưa AI vào hỗ trợ hoạt động công vụ. Hai nền tảng AI hỗ trợ công vụ ở phạm vi quốc gia, do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, đang được cung cấp miễn phí trong giai đoạn thử nghiệm tại 24/24 bộ, cơ quan Trung ương và 34/34 địa phương.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ và các giải pháp phục vụ sản, mở rộng cơ hội kết nối, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Cùng với phát triển hạ tầng và nền tảng số, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang từng bước chuyển hướng sang giải quyết các bài toán thực tiễn, lấy sản phẩm đầu ra làm trọng tâm. Thủ tướng Chính phủ đã xác định 20 bài toán lớn, giao 10 bộ, ngành, cơ quan chủ trì; phê duyệt Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035. Đến ngày 3/11/2026, đã có 18 nhiệm vụ công nghệ chiến lược được phê duyệt.

Để đẩy mạnh nền tảng số, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Võ Xuân Hoài cho biết, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia xác định cần nguồn lực nào và những bên nào tham gia phối hợp. Trong lĩnh vực bán dẫn và AI, NIC xác định những công đoạn Việt Nam ưu tiên phát triển, sau đó kết nối với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và các chuyên gia trên toàn cầu để sàng lọc, lựa chọn giải pháp phù hợp. Quá trình này hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút nguồn lực quốc tế và kết nối doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới với doanh nghiệp Việt Nam…

Còn theo TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, cho rằng để vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng và khả năng lan tỏa của tăng trưởng, cần huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển. Trong tổng nguồn lực đầu tư, nguồn vốn Nhà nước hiện chiếm khoảng 30%, trong khi khoảng 70% được huy động từ các nguồn bên ngoài.

Vì vậy, huy động nguồn lực xã hội và nguồn vốn quốc tế tiếp tục giữ vai trò quan trọng, song dòng vốn FDI cần được định hướng theo hướng xanh hơn, chất lượng cao hơn, tăng cường chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Cùng với đó, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới.

Những kết quả trên cho thấy việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến trên nhiều phương diện, từ hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực đến phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng công nghệ.

Đặc biệt, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước gắn kết chặt chẽ hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.