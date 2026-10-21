Nghị quyết 57-NQ/TW: Hợp tác phát triển nhà máy thông minh khu vực phía Nam

Xây dựng nhà máy thông minh không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực quản trị sản xuất, mà còn là bước đi quan trọng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây là nhận định của chuyên gia, doanh nghiệp tại Hội nghị tổng kết Dự án hợp tác phát triển Nhà máy thông minh khu vực phía Nam năm 2026, do Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tổ chức, ngày 21/10.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, ông Lee Kyung Ha, chuyên gia Samsung chỉ ra rằng, nhà máy thông minh cần kết nối dữ liệu bằng một hệ thống vận hành thống nhất với chu trình toàn chuỗi đảm bảo cải tiến nhà máy trên cơ sở dữ liệu. Hay nói cách khác, doanh nghiệp phải chuyển đổi từ mô hình quản lý thủ công truyền thống sang quản lý, vận hành trên cơ sở dữ liệu, cải tiến tiêu chuẩn hóa để hướng đến xây dựng nền tảng số hoạt động sản xuất phát triển bền vững.

Tuy nhiên, cùng một chương trình nhưng ở mỗi doanh nghiệp áp dụng theo một cách riêng phù hợp với thực tế với hoạt động sản xuất mới đạt hiệu quả hơn, cũng nhưu đảm bảo mục tiêu không chỉ dừng lại ở chuyển đổi mà phát hiện tồn tại bất cập và xử lý điểm nghẽn. Trên cơ sở này, những giải pháp chuyển đổi số mới được hiện thực hóa thành kết quả thực tế trong phát triển kinh doanh, kế hoạch quản trị, quản lý sản xuất chất lượng – logistics – năng lượng,…

Điển hình, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cát Thái và Công ty TNHH cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ đã chuyển đổi hoạt động sản xuất sang hệ thống vận hành thời gian thực và sử dụng dữ liệu vào sản xuất nâng cao chất lượng. Trong khi đó, Công ty TNHH cơ khí nhựa Việt Úc và Công ty CP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA ổn định nhà máy mới,ứng dụng công nghệ số hóa và chuyển đổi số ngay từ đầu.

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Hoàng Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA chia sẻ, tham gia Dự án hợp tác phát triển Nhà máy thông minh khu vực phía Nam năm 2026 là cơ hội để doanh nghiệp nhìn nhận lại thực trạng hoạt động của nhà máy, tiếp cận các phương pháp quản trị tiên tiến và từng bước xây dựng lộ trình phát triển nhà máy thông minh phù hợp với định hướng lâu dài. Song song đó, SIBA đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, nhất là trong việc cải tiến hiện trường sản xuất, chuẩn hóa quy trình làm việc, nâng cao nhận thức về chất lượng, cải tiến kho vận và tăng cường quản lý thiết bị.

SIBA cũng đã từng bước triển khai các giải pháp số hóa dữ liệu thiết kế thông qua hệ thống PDM, giám sát năng lượng và hoạt động trực quan hóa thông tin sản xuất. Đây là những kết quả có ý nghĩa, không chỉ ở việc cải tiến cụ thể tại nhà máy mà còn ở việc giúp đội ngũ SIBA hiểu rõ hơn những việc cần làm, thứ tự ưu tiên và lộ trình chuyển đổi trong thời gian tới.

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, con đường phát triển bền vững đối với các doanh nghiệp công nghiệp chính là nâng cao năng lực nội sinh, hiện đại hóa mô hình sản xuất thông minh, chuẩn hóa quản trị dựa trên dữ liệu, từ đó từng bước tham gia sâu hơn và định vị vững chắc hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mặt khác, chuyển đổi số và xây dựng nhà máy thông minh là một thử thách lớn, đòi hỏi nhiều nguồn lực, thời gian và sự kiên trì; đồng thời hình mẫu áp dụng cho mỗi doanh nghiệp không thể giống nhau, mà bắt buộc phải dựa trên bối cảnh và năng lực thực tê của từng đơn vị để tối ưu hóa nguồn lực thực thi.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Hà Văn Út phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Ở góc độ quản lý Nhà nước, Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Hà Văn Út cho biết, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao ý nghĩa của Dự án Hợp tác phát triển Nhà máy thông minh khu vực phía Nam năm 2026, bởi giá trị đạt được không chỉ dừng lại ở những phần mềm được cài đặt, hay chỉ số kỹ thuật được cải thiện mà cốt lõi là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy quản trị.

Doanh nghiệp đã chuyển từ điều hành theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu thực chứng; nâng cao tính chuyên nghiệp và chuẩn hóa quy trình để từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

Ông Út nhấn mạnh, minh chứng cụ thể là trong nhiều tháng qua các chuyên gia từ Samsung đã trực tiếp bám sát hiện trường tại doanh nghiệp công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh: Công ty TNHH cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cát Thái; Công ty TNHH cơ khí nhựa Việt Úc; Công ty CP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA để xây dựng một lộ trình phát triển phù hợp nhất cho từng đơn vị.

Ngoài ra, sự phối hợp hiệu quả giữa Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thành phố đánh giá hiện trạng số hóa và xây dựng nhà máy thông minh theo lộ trình phù hợp.